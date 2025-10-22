Zahraničí

Objednávka z Kremlu? Durynský ministr vnitra viní AfD z proruského jednání

ČTK ČTK
před 47 minutami
Ministr vnitra německé spolkové země Durynsko Georg Maier obvinil stranu Alternativa pro Německo (AfD), že její poslanci zneužívají práva klást zemské vládě dotazy, aby působili ve prospěch Ruska. Podle něj to přitom nedělají jen durynští poslanci AfD, ale i její zákonodárci ve Spolkovém sněmu. Předseda durynské odnože AfD Björn Höcke reagoval požadavkem na Maierův odchod z funkce.
Předsedové AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová se radují po volbách do Spolkového sněmu v roce 2025.
Předsedové AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová se radují po volbách do Spolkového sněmu v roce 2025. | Foto: Reuters

"Už delší dobu pozorujeme s rostoucími obavami, že AfD zneužívá parlamentního práva na kladení otázek, aby cíleně vyzvídala informace o naší kritické infrastruktuře," uvedl v rozhovoru s listem Handelsblatt ministr vnitra Maier, který je členem sociální demokracie (SPD). Spolková země Durynsko, jejíž rezort vnitra Maier vede, leží ve středním Německu a má zhruba 2,1 milionu obyvatel. V loňských zemských volbách zde vyhrála AfD se ziskem 32,8 procenta hlasů.

Podle Maiera poslanci AfD také ve Spolkovém sněmu často kladou vládě dotazy, u kterých "se vkrádá dojem, že pocházejí z objednávkového seznamu Kremlu". Podle Maiera podezření v Durynsku panuje ohledně 47 dotazů z frakce AfD za poslední rok, které se týkaly dopravní a digitální infrastruktury, zásobování vodou a energetiky. "Zvláštní zájem má AfD o policejní informační systémy a výzbroj, například v oblasti boje proti dronům," dodal ministr.

Předseda durynské AfD Höcke obvinění odmítl a uvedl, že zvažuje podání trestního oznámení na Maiera. Podle něj je kladení kritických otázek úkolem každé opoziční strany. Durynského premiéra Maria Voigta (CDU) vyzval, aby ministra okamžitě odvolal. AfD je v Durynsku už řadu let považovaná místní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou. Höcke je klíčovou postavou národoveckého křídla AfD.

Zástupci dalších stran v durynském sněmu - Křesťanskodemokratické unie (CDU), Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) a Levice - vyjádřili přesvědčení, že na Maierových slovech by mohlo něco být a vyzvali k prošetření.

Podobné podezření jako od durynského ministra zaznělo také od některých poslanců Spolkového sněmu. Podle předsedy kontrolního výboru pro tajné služby Marka Henrichmanna z CDU Rusko zjevně uplatňuje vliv v německém parlamentu prostřednictvím AfD, aby získávalo citlivé informace. Místopředseda kontrolního výboru za stranu Zelených Konstantin von Notz uvedl, že AfD uzavřela spojenectví s "několika autoritářskými státy a spolupracuje s Ruskem, Čínou a Severní Koreou, aby vážně poškodila naši zemi".

Stranu AfD v květnu německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který plní funkci civilní kontrarozvědky, označil za prokazatelně pravicově extremistickou. AfD se proti tomu brání žalobou. Kancléř Friedrich Merz nazval tento týden AfD za hlavního protivníka své CDU v pětici zemských voleb v příštím roce. Ve volbách ve východoněmeckých zemích Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku by mohla AfD podle současných průzkumů získat až 40 procent hlasů.

 
