Zahraničí

Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 47 minutami
Sociální sítě minulý týden obletělo nezvyklé vyjádření úhlavního propagandisty Kremlu Vladimira Solovjova. V jednom ze svých pořadů prohlásil, že Ukrajina se nehroutí a že Rusko situaci podcenilo.
"My sice bojujeme s legendárními zbraněmi, ale oni mají ty moderní," řekl propagandista Solovjov | Video: X/wartranslated

V roce 2022 Vladimir Putin prohlásil, že jedním z jeho klíčových cílů je demilitarizace Ukrajiny. O tři a půl roku později ale ani jeho nejoddanější nemohou popírat realitu - Ukrajina není demilitarizovaná. Je to přesně naopak - země nikdy tak silnou armádu a obranný průmysl neměla.

Čím dál víc ruských prominentních propagandistů přiznává, že Ukrajina se stává silnější než kdy jindy a porážka je v nedohlednu, informuje Euromaidan Press. "Podcenili jsme, co se děje. Mysleli jsme si, že NATO posílá jen hotové výrobky. Ale nyní je vojensko-průmyslový komplex mimo Ukrajinu. Naše údery nejsou rozhodující. Neměli bychom si dělat žádné iluze," prohlásil Solovjov minulý týden.

V jednom se ale Solovjov podle Ukrajinců plete. Vojensko-průmyslové odvětví země totiž dle Euromaidan Pressu nejen přežívá, ale i prosperuje, a to navzdory každodenním ruským úderům. Od ledna do července letošního roku zvýšilo ukrajinské ministerstvo obrany domácí zakázky o 3,6 miliardy eur ve srovnání se stejným obdobím za loňský rok.

Dokazují to i další čísla: v roce 2022 se sotva 10 procent ukrajinských zbraní vyrábělo na domácí půdě. V roce 2023 toto číslo překročilo 35 procent a do poloviny roku 2025 se navýšilo na 40 procent. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil, že do konce roku bude na ukrajinské půdě vyráběna celá polovina zbraní, které má armáda bránící se země k dispozici. Připomněl také postavení Ukrajiny v oblasti dronů a inovace na poli střel středního a dlouhého doletu.

Aby Ukrajina ochránila svou výrobu před ruskými údery, rozšířila svou průmyslovou stopu po celé Evropě. Nepřetržitou výrobu zajišťují společné podniky v Polsku, Dánsku nebo Německu. Přibližně 95 procent ukrajinských dronů se vyrábí na Ukrajině, zbývajících pět procent v dánských a německých závodech. Domácí produkce raket tvoří zhruba 80 procent a o zbytek se starají společné projekty v Polsku a Dánsku, včetně systémů dlouhého doletu nové generace. Propojené sítě s evropskými spojenci v NATO tak zajišťují, že i když Rusko zasáhne jednu továrnu, ostatní můžou výrobu okamžitě obnovit. 

Kdysi na zahraniční pomoci plně závislá Ukrajina se tak nyní stává jedním z největších evropských výrobců obranného materiálu. To je v silném kontrastu s Ruskem, moskevská ekonomika totiž krvácí pod sankcemi a produkce munice se zmenšuje, uzavírá web.

"Je to podvod, Kreml vám lže." V Rusku se čím dál hlasitěji mluví o válečném průšvihu (Celý článek s videem zde)

"Na Bělgorod útočí HIMARS a teď jim dají ještě Tomahawky," říká v panice ruský z-blogger | Video: X/front_ukrainian
 
