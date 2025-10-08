Jak je to s těmi tanky? Snímek z Putinovy návštěvy prozradil možnou vojenskou slabinu

Bloger s přezdívkou T-90K si na snímku z loňské návštěvy vůdce Vladimira Putina všiml, že dělníci v hlavní ruské továrně na výrobu tanků přeměňují starší typ T-90A na modernější T-90M. Jedná se přitom o drobný detail.
Během výroby tanku T-90A byla přední část korby zesílena dodatečnou ocelovou deskou, čímž se její tloušťka zvýšila. Tento detail u tanků T-90M, které byly vyrobeny z korb tanků T-90, patrný není. Zjištění má popírat tvrzení některých pozorovatelů, že Rusové vyrábějí všechny T-90M jako zcela nové tanky.
Kdyby továrna Uralvagonzavod ve Sverdlovské oblasti stavěla tanky T-90M většinou nebo zcela od základu, bylo by to důkazem trvalé ruské kapacity vyrábět obrněná vozidla navzdory všem sankcím, které na toto odvětví uvalili zahraniční spojenci Ukrajiny, píše server Trench Art.
Pokud Rusko dokáže vyrobit mnoho nových obrněnců, mohlo by nakonec být schopné nahradit těžké ztráty na ukrajinském bojišti, kde zatím přišlo téměř o 23 tisíc vozidel a další těžkou techniku, a znovu se vyzbrojit pro probíhající válku nebo pro tu příští.
V této souvislosti je důkaz, že se dvacet let staré tanky T-90A stávají tanky T-90M (s lepší optikou a řízením palby), dobrou zprávou pro Ukrajinu. Uralvagonzavod dodává "nové" tanky ruským plukům na frontě z velké části kanibalizací několika stovek starších T-90A, píše Trench Art.
T-90A nakonec dojdou, pokud se tak již nestalo. V tu chvíli budou jedinými novými tanky T-90M. Tedy ty, které Uralvagonzavod staví zcela od základu. Je zřejmé, že je to obtížnější než modernizovat starší tank. Vyžaduje to více materiálu a mnohem přesnější svařování.
Nicméně to, kolik tanků T-90M Rusové doopravdy staví, je stále předmětem debaty. Studie proukrajinského Conflict Intelligence Team tvrdí, že ruská výroba je natolik dostatečná, aby obnovila některé ze zničených tankových pluků a vytvořila obrněnou rezervu pro agresi na Ukrajině nebo pro nějakou budoucí válku proti NATO.
Druhou pozici zastává bývalý zpravodajský důstojník britské armády Sergio Miller. Podle ní se Rusko snaží dokončit dokonce méně než 100 tanků T-90M ročně. A mnoho z těch, které vyrobí, jsou spíše přepracované T-90A než zcela nová vozidla.