Plameny v ruské jaderné elektrárně Kursk. Útočil ukrajinský dron

před 4 hodinami
V areálu jaderné elektrárny Kursk ve středním Rusku vypukl v neděli po útoku ukrajinského dronu požár, který se rychle podařilo uhasit. Uvedla to tisková služba elektrárny, kterou cituje agentura Reuters.
Podle agentury se poškodil pomocný transformátor a vedl ke snížení provozní kapacity jednoho z bloků.

"Bojový bezpilotní letoun patřící ozbrojeným silám Ukrajiny byl sestřelen protivzdušnou obranou v blízkosti jaderné elektrárny Kursk," uvedla tisková služba v prohlášení na komunikační aplikaci Telegram s tím, že při nárazu dron explodoval, což vedlo k poškození pomocného transformátoru.

Tisková služba rovněž uvedla, že nedošlo k žádným zraněním, ale v důsledku exploze byla kapacita bloku tři elektrárny snížena na 50 procent.

Zničený dron také způsobil požár, který byl mezitím uhašen, dodala a zdůraznila, že úroveň radiace v areálu a v jeho okolí nepřekročily normální limity.

Ruské ministerstvo obrany minulý týden v neděli uvedlo, že protivzdušná obrana za tento den zneškodnila na 300 ukrajinských dronů. Jeden z nich podle Moskvy mířil i na Smolenskou jadernou elektrárnu na západě Ruska.

Kyjev uvádí, že jeho útoky na území Ruska jsou reakcí na pokračující ruské útoky na Ukrajinu. Jejich cílem je zničit infrastrukturu, která je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy.

Ruská federální televizní stanice Ren-TV s odvoláním na tiskovou službu elektrárny dříve informovala, že transformátor není součástí jaderné části elektrárny.

 
