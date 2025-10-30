Zahraničí

Putinova "neporazitelná zbraň". Vládce Kremlu je zahnán do kouta, tvrdí Ukrajinci

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Nedávná prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o testování jaderné ponorky Poseidon a střely Burevestnik jsou pokus o vyvíjení psychologického tlaku na Západ, tvrdí ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím (CCD). Putin se podle něj tvrzením "brání" po uvalení nových sankcí.
Vladimir Putin a Valerij Gerasimov o testování nové jaderné střely Burevestnik | Video: Reuters

Putin se v posledních dnech nechal slyšet o nových "nejmodernějších" zbraních. CCD ale podle webu Ukrajinska pravda upozornilo na fakt, že jeho tvrzení přichází bezprostředně poté, co Spojené státy zavedly nové sankce proti ruským společnostem Rosněfť a Lukoil. Americká hlava státu Donald Trump navíc zrušil setkání s Putinem v Budapešti a Evropská unie schválila proti Rusku už 19. balíček sankcí.

"Putinovy strašidelné příběhy o jeho neporazitelných zbraních jsou pokusem vyvinout psychologický tlak na Západ. Moskva se snaží zastrašit spojence Ukrajiny, zejména Spojené státy, aby zpomalily vojenskou pomoc, a donutit svět přijmout podmínky pro ukončení války, které jsou pro Rusko výhodné," uvádí CCD. "Sankce dostaly Putina do takové situace, že nyní zmiňuje všechny možné sovětské a ruské střely a snaží se vyděsit svět jadernou hrozbou."

Hrozby Kremlu tak podle CCD nejsou znamením síly, ale pouze reakcí na rostoucí izolaci, ekonomický tlak a strach z nevyhnutelných důsledků agrese. 

"Otestovali jsme jadernou ponorku i raketu"

O zbraních promluvil Putin na konci října. Konkrétně ve středu 29. října se pochlubil, že Rusko provedlo testy podvodního komplexu Poseidon - ten má údajně jaderný pohon a nelze ho zachytit radary. "Nemá ve světě obdoby," tvrdil vůdce Kremlu.

O několik dní dříve se setkal s náčelníkem generálního štábu ruské armády Valerijem Gerasimovem. Spolu projednávali testy řízené střely s jaderným pohonem Burevestnik. I v tomto případě zdůrazňoval jedinečnost zbraně. "Test jsme provedli 21. října. Jeho rozdíl oproti předchozím testům spočíval v tom, že raketa letěla několik hodin a urazila vzdálenost 14 tisíc kilometrů - a to není limit," sdělil Gerasimov Putinovi.

Podle Ukrajinske pravdy zkoušel Putin podobnou taktiku už v minulosti. V roce 2022 nařídil uvedení mezikontinentálních balistických raket Sarmat do bojové pohotovosti. Média ale tehdy informovala o pěti neúspěšných odpalech. Jen několik týdnů před americkými prezidentskými volbami pozměnil ruskou jadernou doktrínu ve snaze zastrašit Západ uprostřed diskuzí o povolení útoků na dlouhé vzdálenosti na ruské území, uzavírá list. 

To bylo moc i na ruské blogery. Gerasimov se chvástal před Putinem, sklidil posměch (celý článek s videem zde)

Gerasimov lže o postupu ruské armády a nevěří mu ani proruští blogeři | Video: X/MaimunkaNews, X/AnnaFromUA_YT
 
