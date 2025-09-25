Zahraničí

Tajemné drony opět uzavřely nebe nad Dánskem. Zneškodnit se nepodařilo žádný

Úřady uzavřely letiště v severodánském městě Aalborg kvůli dronům v jeho vzdušném prostoru, informovala v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na policii. Výskyt bezpilotních letounů byl později hlášen i v okolí letišť ve městech Esbjerg, Sönderborg a Skrydstrup, která ale uzavřena nebyla. Kvůli přeletu dronů bylo už v pondělí večer uzavřeno letiště v hlavním městě Kodani.
Dánsko uzavřelo letiště Aalborg kvůli dronům ve svém vzdušném prostoru v noci ze středy na čtvrtek | Video: Reuters

Přerušení provozu letiště v Aalborgu se dotklo také dánských ozbrojených sil, protože je využíváno i jako vojenská základna. U Aalborgu byly drony podle policie spatřeny ve středu kolem 21:44 SELČ a naposledy byly v tamním vzdušném prostoru viděny dnes ve 0:54 SELČ. Policie poté uvedla, že se v okolí letiště už nenacházejí.

Snahy o zneškodnění dronů byly neúspěšné a jejich operátoři dosud nebyli zadrženi, sdělily bezpečnostní složky.

Před tím bylo podle policie poblíž letiště v Aalborgu vidět "více než jeden dron" a stroje létaly se zapnutými světly. O jaký typ dronů jde a zda se jedná o stejné stroje, které v pondělí létaly u letiště v Kodani, policie nesdělila. "Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaký je cíl dronů a kdo za nimi stojí," citovala agentura Reuters policejního činitele.

Dánská armáda podle Reuters uvedla, že pomáhá policii s vyšetřováním, ale odmítla se dále vyjádřit. Na letišti Skrydstrup mají podle Reuters základnu dánské stíhačky F-16 a F-35.

Kvůli uzavření letiště v Aalborgu byly podle Reuters tři lety odkloněny na jiná místa.

Už v pondělí večer bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani. Policie poté uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu stále pátrá. Na začátku týdne bylo také uzavřeno letiště v norském Oslu, rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti. Dánská policie dříve uvedla, že nemá indicie, že by spolu dronové incidenty na letištích v Kodani a Oslu souvisely.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve označila přelet dronů nad kodaňským letištěm za dosud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby.

Kolem letiště v Aalborgu létalo podle policie několik dronů se zapnutými světly.
Kolem letiště v Aalborgu létalo podle policie několik dronů se zapnutými světly. | Foto: Reuters

"Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště," prohlásila. Narážela podle agentur mimo jiné na nedávný přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem, zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka.

Moskva popřela, že by byla do přeletu dronů u Kodaně zapletena.

 
