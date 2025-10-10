Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Zatímco bývalý vrchní velitel ukrajinských sil Valerij Zalužnyj stále označuje válku za "patovou situaci", na bojišti se začínají projevovat známky systematického ústupu Ukrajinců. Projekt DeepState upozornil, že tempo ruského postupu se v září oproti srpnu téměř zdvojnásobilo.
Ačkoliv se může zdát, že Ukrajina dokáže Rusy zpomalit, realita v zákopech je jiná. Obranné síly se potýkají s akutním nedostatkem pěchoty i výbavy, což vede k fragmentaci celé fronty.
Krize pěchoty a rozpad stálé linie
Na rozdíl od prvních měsíců války se dnes k ukrajinské armádě nehlásí dostatek dobrovolníků. Mobilizace postupuje pomalu a mnoho pozic v armádě zůstává neobsazených. Chybějí řidiči, mechanici, zdravotníci a především pěšáci. "Bez lidí se obrana prostě nedá držet," konstatují důstojníci, které Ukrajinska pravda oslovila.
Nedostatek vojáků má nejviditelnější dopad na novopavlivské části fronty, kde se stýkají Dněpropetrovská, Doněcká a Záporožská oblast. Ruské jednotky zde v posledních měsících začaly využívat infiltrační taktiku - postupují v malých skupinách, které pronikají skrz neobsazené úseky ukrajinské obrany. Takto se protivník v některých případech dostal až k dělostřeleckým pozicím, vzdáleným deset až 15 kilometrů za frontou.
Kvůli ztrátám a vyčerpání musí ukrajinské velení rotovat jednotky čím dál méně často. Na některých místech fronty zůstávají celé úseky prakticky prázdné. Mezera dlouhá 500 metrů, která by v mírovém Kyjevě odpovídala vzdálenosti mezi Sofijským chrámem a klášterem sv. Michala, znamená na bojišti katastrofu. Zajatí ruští vojáci podle Ukrajinské pravdy přiznávají, že při postupu na Pokrovsk v červenci 2025 narazili jen na minimální odpor.
Reorganizace armády zůstává na papíře
Generální štáb v říjnu oznámil, že přechod ukrajinské armády na sborový systém je dokončen. Podle oficiálního prohlášení jsou všechny nově vytvořené sbory plně funkční. Realita v terénu však podle Ukrajinské pravdy ukazuje něco jiného: v mnoha případech jde jen o improvizované struktury s nedostatkem personálu.
Sborový systém znamená, že několik brigád je sdruženo do většího celku - takzvaného sboru, který má vlastní velení, štáb i podpůrné jednotky. Reforma měla zvýšit samostatnost velitelů a přiblížit strukturu ukrajinské armády standardům NATO.
Příkladem je první sbor národní gardy "Azov", který zodpovídá za oblast Dobropillie. Ve skutečnosti zde aktivně působí pouze jedna brigáda - "Červená kalina" - zatímco ostatní jednotky fungují jako dočasné přídavky. Reforma, která měla přinést stabilnější velení, tak zůstává polovičatá. "Žádný sbor zatím fakticky nevelí svému kontingentu vojáků," popisuje jeden z plukovníků.
Mikromanagement a mocenské přesuny
Současný vrchní velitel Oleksandr Syrskyj převzal řízení fronty s extrémní centralizací. Podle informací deníku Ukrajinska pravda osobně rozhoduje o přidělování posil jednotlivým brigádám, odvolává velitele a přímo zadává úkoly praporům. Jen během tří měsíců navštívil sektor Dobropillie osmkrát a řídil tam operace do nejmenších detailů.
Syrskyj zároveň buduje nové útočné jednotky, které mají být přímo pod jeho kontrolou. Kritici je označují za "Syrského gardu" - elitní složku, která může fungovat jako jeho osobní armáda. Po zrušení seskupení "Dnipro" převzal Syrskyj pravomoci nad většinou aktivní fronty. Generál Mychajlo Drapatyj, který této formaci velel, byl převelen a jeho pravomoci se výrazně zmenšily. "Všemu stejně velí Syrskyj. Jaké reformy?" komentoval situaci jeden z vyšších důstojníků.
Dronová válka
Ukrajina si udržuje pověst technologického lídra v oblasti dronů, ale Rusko ji začíná převažovat v masové výrobě. Zatímco ukrajinské týmy stále přicházejí s novými typy bezpilotních systémů, Moskva zaplavuje bojiště levnými modely Rubikon a Šáhid, které útočí denně na logistické trasy a zásobovací body.
Silnice mezi Izjumem a Slovjanskem se podle vojenských zdrojů staly jednou z nejnebezpečnějších oblastí. Prakticky neustále jsou pod palbou FPV dronů a klouzavých bomb.
Důstojník odpovědný za zásobování popsal Ukrajinské pravdě, jak se změnily podmínky v týlu: "Dřív jsme doručili zásoby za pár hodin a spálili 40 litrů paliva. Teď nám to trvá celý den a spotřebujeme 300 litrů." Zadní základny se musely přesunout o 40 až 50 kilometrů zpět, aby unikly leteckým úderům a dronovým útokům.
Fronta se rozpadá, ale velení zůstává v klidu
Navzdory každodenním zprávám o lokálních úspěších u Dobropillie se situace v Doněcké oblasti dále zhoršuje. Zesiluje tlak na Pokrovsk, Myrnohrad, Kupjansk i Lyman. Města, která ještě donedávna sloužila jako zázemí, se mění v přímé cíle ruských útoků. Družkivka, kdysi považovaná za bezpečné město, je dnes pod pravidelným bombardováním a fronta se pomalu posouvá k Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.
Zatímco se mezery mezi pěchotními pozicemi dál rozšiřují, velení v Kyjevě veřejně mluví o stabilizaci situace. Vojáci na frontě však mají jiný pohled: "Stále víc lidí odchází, stále méně se vrací. Ale papírově všechno sedí," dodal jeden z nich.