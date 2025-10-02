Zahraničí

Trumpův evropský "parťák" jde proti proudu: Teď už to Putina opravdu bude bolet

Finský prezident Alexander Stubb je přesvědčený, že Vladimira Putina čekají nelehké časy. Podle něj americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi s šéfem Kremlu došla trpělivost. Očekává, že jeho administrativa udeří s dosud nebývalou silou. Jeho slova mají váhu – s Trumpem Stubba pojí netradičně silné pouto.
"Pro pověst Ruska je to velmi špatné. Jsem nespokojený, co Putin dělá," řekl Trump | Video: Reuters

Stubb je svým nadstandardním vztahem s Trumpem známý. Státníci se sblížili na golfovém hřišti, tedy při sportu, který oba milují. Novinkou není ani fakt, že je hlasitým podporovatelem Ukrajiny. 

I proto ho optimisticky naladila Trumpova nedávná kritika směrem k Vladimiru Putinovi. Šéf Bílého domu prohlásil, že Ukrajina může od Ruska získat zpět celé své území. Jde tak v evropské elitě proti proudu: řada lídrů z EU a NATO prohlášení amerického prezidenta odmítla s tím, že se jedná pouze o prázdná slova.

Stubb se ale nechal slyšet, že je podle něj jen otázkou času, než USA zasáhnou ruského vůdce Vladimira Putina tam, kde ho to nejvíce bolí. "Poté, co zjistil, že na Rusy málokdy zabírá cukr, přešli k biči," řekl pro server Politico o Trumpovi. "Teď je jen otázkou, jak velký ten bič bude."

Na otázku, jaký druh golfové hole by Trump měl zvolit, aby s ní metaforicky udeřil Putina, odpověděl, že by to mohl být tzv. driver (nejdelší hůl, často používaná k prvnímu úderu na nejdelších jamkách na golfovém hřišti). "Prezident Trump pracuje, pokud ne nepřetržitě, tak každý den na ukončení války," řekl Stubb.

Trump podle Stubba může zpřísnit sankce nebo rozšířit ukrajinský arzenál zbraní, v poslední době se hovoří třeba o tom, že by USA poskytly americké Tomahawky. "Nemusíte mít přečtenou jeho knihu The Art of the Deal, abyste pochopili, jakým způsobem vyjednává," uvedl. "Je nekonvenční, ale velmi orientovaný na výsledky. Pokud Putin po setkání na Aljašce v podstatě pokračuje v zabíjení civilistů na Ukrajině, Trump zareaguje."

Podpora Ukrajiny i přes veto Maďarska

Finská hlava státu navíc vyzvala další příznivce Ukrajiny, aby zůstali trpěliví. "V posledních několika měsících jsem měl možnost velmi úzce spolupracovat s prezidentem Trumpem," řekl. "Myslím si, že současné skutečnosti naznačují, že se ubíráme lepším směrem."

Jestliže jde o roli Evropy v podpoře Kyjeva, zastává Stubb názor o urychlení přistoupení Ukrajiny k EU tím, že se najde způsob, jak obejít veto maďarského premiéra Viktora Orbána. Krok navrhl předseda Evropské rady António Costa (Maďarsko různě blokuje kroky k přistoupení Ukrajiny k EU, podle současných pravidel ale musí tento krok schválit všichni členové EU). 

"Osobně vnímám jakýkoli rozhodovací mechanismus, který poskytuje větší flexibilitu a menší možnost blokování. A to platí zejména v případě Ukrajiny. Vždy říkám, že nelze podceňovat schopnost právníků Evropské komise a Rady najít v těchto situacích kreativní řešení," vysvětlil s tím, že členství Ukrajiny v Evropské unii má strategický význam. "Čím dříve k němu dojde, tím lépe,".

Podpořil navíc plán Evropské komise využít přibližně 170 miliard eur zmrazených ruských aktiv držených v Evropě k financování půjček Ukrajině. Dluh by byl splatný pouze v případě, že Rusko zaplatí Kyjevu válečné škody, což se podle něj jeví jako nepravděpodobné. "Myslím, že je to geniální nápad, a jsem si docela jistý, že to bude fungovat a pomůže to Ukrajině financovat se,". 

Putin ví, že jeho nároky jsou nesplnitelné. A přesně o to jde, tvrdí finský prezident (Celý článek s videem zde)

"Jediné, čemu Putin rozumí je moc. A jediný člověk, kterého se obává, je Trump," řekl finský prezident Stubb | Video: X/alexstubb
 
