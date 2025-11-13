Zahraničí

Klíčový muž Zelenského uprchl ze země. Ukrajina čelí největšímu korupčnímu skandálu

před 1 hodinou
Ukrajinu zasáhl největší korupční skandál od začátku války s Ruskem. Protikorupční úřady odhalily rozsáhlé spiknutí, které mělo z ukrajinského energetického sektoru odčerpat přibližně 100 milionů dolarů.
Ukrajinské úřady vyšetřují údajnou rozsáhlou korupci v energetickém sektoru | Video: Reuters

Vyšetřování vedlo až k ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, jehož jméno se objevilo na nahrávkách Národního protikorupčního úřadu (NABU). Prezident Volodymyr Zelenskyj ho tak nechal dočasně odvolat z funkce.

NABU a Zvláštní protikorupční prokuratura (SAP) odhalili síť bývalých i současných vládních úředníků, podnikatelů a poradců, kteří měli manipulovat s veřejnými zakázkami v jaderné energetice.

Operace s krycím názvem Midas trvala patnáct měsíců a podle vyšetřovatelů zahrnovala stovky hodin odposlechů. Výsledkem bylo zatčení pěti osob a zabavení značných částek v hotovosti.

Podezřelí jsou i lidé ze Zelenského okolí

Mezi podezřelými se objevil i podnikatel Timur Mindich, spolumajitel produkční společnosti Kvartal 95, která stála u zrodu Zelenského kariéry. Podle NABU měl Mindich vybudovat systém praní špinavých peněz spojený s kontrakty státní společnosti Energoatom.

Vyšetřovatelé tvrdí, že celkem bylo přesunuto a vypráno kolem 100 milionů dolarů (přibližně 2,3 miliardy korun). Mindich mezitím uprchl do Izraele, údajně poté, co byl varován před zatčením.

Do případu byl vtažen i German Haluščenko, který do letošního léta působil jako ministr energetiky a následně převzal resort spravedlnosti. Prokuratura ho obvinila z napojení na Mindichovu síť a z ovlivňování veřejných zakázek.

Haluščenko sice nebyl oficiálně obviněn, ale suspendování označil za "civilizovaný a vhodný scénář". "Podporuji rozhodnutí o svém dočasném odchodu z funkce a budu spolupracovat s vyšetřovateli," uvedl na sociálních sítích.

Nákup předraženého vojenského vybavení

NABU a SAP přitom nevyšetřují jen případ kolem Energoatomu. Další linie kauzy se týká i nákupu vojenského vybavení. Vyšetřovatelé mají podezření, že ministerstvo obrany schválilo předražené zakázky na neprůstřelné vesty pochybné kvality.

Bývalý ministr obrany Rustem Umerov přiznal, že sice jednal s Mindichem o dodávkách ochranného vybavení, ale trvá na tom, že k žádné nezákonné dohodě mezi nimi nedošlo. "Jakékoli pokusy spojovat mou práci s vlivem určitých osob jsou neopodstatněné," uvedl Umerov.

Zelenskyj, který dlouhodobě staví na image protikorupčního reformátora, skandál komentoval s tím, že "trest je nevyhnutelný". Ve svém televizním projevu zdůraznil, že "jakékoli účinné opatření proti korupci je velmi nutné".

Prezident zároveň vyzval ministry zapojené do vyšetřování k rezignaci a slíbil sankce vůči podnikatelům, kteří se podle NABU na machinacích podíleli.

Premiérka Julija Svyrydenková pak ve středu večer oznámila, že ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková ve vládě končí. "Ministři předložili své demise způsobem stanoveným zákonem," uvedla. Odvolání členů vlády musí schválit ještě parlament.

Kauza "Kudryckyj"

Současná kauza však znovu otevřela otázku Zelenského vztahu k nezávislým kontrolním institucím. V létě se totiž jeho vláda pokusila omezit pravomoci NABU a SAP a podřídit je generálnímu prokurátorovi.

Tento krok vyvolal první velké protesty od začátku ruské invaze. Po tlaku veřejnosti i Evropské unie sice prezident couvl, ale mnozí analytici upozorňují, že jeho snaha centralizovat moc pokračuje.

Podle opozičních poslanců totiž Zelenskyj využívá "pseudokorupční" případy k umlčení kritiků a upevnění své pozice. Příkladem má být kauza bývalého ředitele státní energetické společnosti Ukrenergo Volodymyra Kudryckého, který čelí obvinění ze zpronevěry.

Kudryckyj, jenž i během ruských útoků dokázal udržet stabilní dodávky elektřiny, byl podle kritiků odstraněn kvůli své nezávislosti. Ostatně i západní diplomaté v Kyjevě upozorňují, že ačkoli je boj proti korupci klíčovou podmínkou pro vstup Ukrajiny do EU, současné kroky vlády mohou vést k selektivní spravedlnosti.

Zelenskyj ale trvá na tom, že vláda musí "čistit systém bez ohledu na jména". "Je nepřijatelné, aby v době, kdy Ukrajina čelí ruským útokům a výpadkům elektřiny, někdo zneužíval postavení pro osobní zisk," prohlásil prezident.

Ukrajinská veřejnost přesto zůstává skeptická. Po letech válečného vypětí a hospodářských ztrát se tak korupce opět stala jedním z nejcitlivějších témat.

 
