Zahraničí

Kolosální ztráty a nepěkné vyhlídky. Putinův muž v Záporoží si pustil pusu na špacír

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 38 minutami
Ruský postup na frontě je pomalý, bolestivý a vykoupený obrovskými ztrátami. Kreml ostře zkritizoval ruský senátor Dmitrij Rogozin, který zastupuje agresorem okupovanou Záporožskou oblast. Stejně kriticky se o vývoji bojů vyjádřil i bývalý vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj.
Příklad, jak Ukrajinci přelstili Rusy. Tři ruské drony číhaly na oběť, nakonec se jí staly samy. | Video: X/bayraktar_1love

"Moskva ztrácí půdu pod nohama a její válka proti Kyjevu se dostala do slepé uličky," řekl Rogozin tento týden ruskému serveru Bloknot. Navíc přiznal, že Rusko zaostává ve válce s drony. Ukrajina jich má podle něj díky podpoře koalice technologicky vyspělých zemí desetkrát více. Denně nasazuje 100 až 250 dronů s dlouhým doletem a toto číslo neustále roste, odkazuje na senátora web Kyiv Post.

Takové komentáře jsou překvapivé, protože přichází od člena prokremelské strany Jednotné Rusko. Ruské síly podle něj postupují jen s "obrovskými obtížemi a za kolosální cenu".

Senátor za okupovanou Záporožskou oblast Dmitrij Rogozin
Senátor za okupovanou Záporožskou oblast Dmitrij Rogozin | Foto: Reuters

Povaha bojiště, která nevyhovuje ani jedné straně

Rogozinovy poznámky jsou srovnatelné s hodnocením Zalužného za ukrajinskou stranu. Rogozin považuje statickou povahu bojiště na frontové linii za něco, co Rusku škodí, zejména vzhledem k převaze Ukrajiny v oblasti FPV dronů na bojišti. 

Také Zalužnyj vnímal strnulou povahu fronty jako nevýhodu - ovšem pro svou vlast. Doufal v průlomovou ofenzivu z opevněných linií, aby se vyhnul opotřebovávací válce, kterou podle něj Ukrajina nemůže dlouhodobě zvládnout.

Uvedl, že se konflikt dostal do "poziční patové situace, podobné první světové válce", zejména na doněcké frontě od konce roku 2022. Zastavení ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 přičetl nedostatku vojáků a techniky.

Na stagnující frontě má nyní podstatně výhodnější roli obránce, podotýká nicméně ve svojí krátké analýze Kyiv Post. Na ruské straně dochází k velkým ztrátám na bojišti, zatímco ty ukrajinské se minimalizují. Ruské síly ani nemají dostatečné zásoby potravin a léků. Každá jejich dodávka čelí útokům ukrajinských dronů a také přirozeným výzvám prostředí zákopů - třeba krysám, uzavírá list.

Trump se zlobí, a tentokrát opravdu hodně. Jenže Kreml má plán, tvrdí ruský analytik (Celý článek s videem zde)

Trump nebude s eskalací konfliktu souhlasit, protože by zničila jeho image mírotvorce, říká analytik | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Tučný úlovek. Celníci zabavili Čechovi cigarety v hodnotě 48 milionů korun

Tučný úlovek. Celníci zabavili Čechovi cigarety v hodnotě 48 milionů korun

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

"Západ je posedlý porážkou Ruska." Hrozící Lavrov si v projevu nebral servítky

"Západ je posedlý porážkou Ruska." Hrozící Lavrov si v projevu nebral servítky

Největší německý protest za Palestinu. V Berlíně vyšlo do ulic přes 60 tisíc lidí

Největší německý protest za Palestinu. V Berlíně vyšlo do ulic přes 60 tisíc lidí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Přehled zpráv

Právě se děje

před 7 minutami
Tučný úlovek. Celníci zabavili Čechovi cigarety v hodnotě 48 milionů korun

Tučný úlovek. Celníci zabavili Čechovi cigarety v hodnotě 48 milionů korun

Celníci zastavili nákladní vůz jednapadesátiletého Čecha ke kontrole na dálnici A7 spojující města Lyon a Marseille.
před 16 minutami
OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

Sankce islámskou republiku zasáhnou v době, kdy se její obyvatelé stále častěji ocitají v situaci, kdy si nemohou dovolit základní potraviny
Aktualizováno před 17 minutami
"Západ je posedlý porážkou Ruska." Hrozící Lavrov si v projevu nebral servítky

ŽIVĚ
"Západ je posedlý porážkou Ruska." Hrozící Lavrov si v projevu nebral servítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Světec, nebo politik kruté doby? Co skutečně víme o svatém Václavovi mimo legendy
32:06

Světec, nebo politik kruté doby? Co skutečně víme o svatém Václavovi mimo legendy

Kde končí legenda a začíná skutečný příběh? Historik Petr Kubín ukazuje život svatého Václava v nebývalém světle.
před 38 minutami
Kolosální ztráty a nepěkné vyhlídky. Putinův muž v Záporoží si pustil pusu na špacír
0:29

Kolosální ztráty a nepěkné vyhlídky. Putinův muž v Záporoží si pustil pusu na špacír

Ruský senátor zastupující Ruskem okupovanou Záporožskou oblast uznal výhodu Ukrajinců. "Malé skupiny postupují s malým úspěchem," poznamenal.
před 1 hodinou
„Po volbách budete viset“. V kampani slyší tolik nenávisti, jako nikdy předtím

„Po volbách budete viset“. V kampani slyší tolik nenávisti, jako nikdy předtím

Expředseda lidovců Marian Jurečka kandiduje do sněmovny už počtvrté. Přesto letos čelí něčemu v takové míře, jako nikdy dříve - agresivitě odpůrců.
Aktualizováno před 8 hodinami
Největší německý protest za Palestinu. V Berlíně vyšlo do ulic přes 60 tisíc lidí

Největší německý protest za Palestinu. V Berlíně vyšlo do ulic přes 60 tisíc lidí

V Německu probíhá dosud největší protest proti způsobu, jakým Izrael vede válku v Pásmu Gazy
Další zprávy