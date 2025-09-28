Kolosální ztráty a nepěkné vyhlídky. Putinův muž v Záporoží si pustil pusu na špacír

"Moskva ztrácí půdu pod nohama a její válka proti Kyjevu se dostala do slepé uličky," řekl Rogozin tento týden ruskému serveru Bloknot. Navíc přiznal, že Rusko zaostává ve válce s drony. Ukrajina jich má podle něj díky podpoře koalice technologicky vyspělých zemí desetkrát více. Denně nasazuje 100 až 250 dronů s dlouhým doletem a toto číslo neustále roste, odkazuje na senátora web Kyiv Post.
Takové komentáře jsou překvapivé, protože přichází od člena prokremelské strany Jednotné Rusko. Ruské síly podle něj postupují jen s "obrovskými obtížemi a za kolosální cenu".
Povaha bojiště, která nevyhovuje ani jedné straně
Rogozinovy poznámky jsou srovnatelné s hodnocením Zalužného za ukrajinskou stranu. Rogozin považuje statickou povahu bojiště na frontové linii za něco, co Rusku škodí, zejména vzhledem k převaze Ukrajiny v oblasti FPV dronů na bojišti.
Russian senator Dmitry Rogozin describes the tactical “stalemate war” in Ukraine forced by the drone revolution.— Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) September 25, 2025
Any equipment within 20 km of the front is “burnt”.
The density of drones is so intense that near Kherson neither side can even approach the banks of the Dnepr. https://t.co/GowclzArmd pic.twitter.com/y3vKTaLpT0
Také Zalužnyj vnímal strnulou povahu fronty jako nevýhodu - ovšem pro svou vlast. Doufal v průlomovou ofenzivu z opevněných linií, aby se vyhnul opotřebovávací válce, kterou podle něj Ukrajina nemůže dlouhodobě zvládnout.
Uvedl, že se konflikt dostal do "poziční patové situace, podobné první světové válce", zejména na doněcké frontě od konce roku 2022. Zastavení ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 přičetl nedostatku vojáků a techniky.
Na stagnující frontě má nyní podstatně výhodnější roli obránce, podotýká nicméně ve svojí krátké analýze Kyiv Post. Na ruské straně dochází k velkým ztrátám na bojišti, zatímco ty ukrajinské se minimalizují. Ruské síly ani nemají dostatečné zásoby potravin a léků. Každá jejich dodávka čelí útokům ukrajinských dronů a také přirozeným výzvám prostředí zákopů - třeba krysám, uzavírá list.