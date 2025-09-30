Střely s plochou dráhou letu Tomahawk, jejichž dolet činí nejméně 2400 kilometrů, by představovaly významné posílení ukrajinského arzenálu.
Kvůli svým malým rozměrům a nízké letové výšce jsou obtížně detekovatelné radarem a umožnily by zasáhnout cíle hluboko v ruském týlu, včetně Moskvy - což se administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena zdráhala povolit.
Zvláštní velvyslanec USA pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg v neděli v rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že Trump již povolil Ukrajině používat zbraně americké výroby při úderech na dlouhou vzdálenost. Podle Kellogga tato možnost dává Kyjevu šanci "mnohem agresivněji vyzvat Rusko".
Raytheon BGM-109 Tomahawk
- Rozpětí: 2,67 m
- Délka: 5,56 m
- Průměr: 0,52 m
- Hmotnost střely: 1202 kg
- Hmotnost hlavice: 453,6 kg
- Pohonná jednotka: startovací raketa Atlantic Research CSD/ARC na tuhé palivo (26,7 kN statického tahu), proudový motor Williams F107-WR-402 (2,67 kN statického tahu)
- Rychlost: 597-895 km/h
- Výška letu: 15-30 m
- Maximální dolet: 1287 km
- Přesnost zásahu: cca 10 m
- Operační nasazení: První a druhá válka v Zálivu, Jugoslávie, Irák, Afghánistán, Súdán, Libye, Sýrie, Írán
Americký viceprezident J. D. Vance, který byl v neděli rovněž hostem televize Fox News, dodal, že Trump zatím neučinil konečné rozhodnutí o prodeji raket Tomahawk evropským zemím, které by je následně mohly předat Ukrajině.
"Umírá spousta lidí. A přitom z toho téměř nic nemají. Kolik dalších životů jsou ještě ochotni obětovat? Kolik dalších jsou připraveni zabít kvůli nějaké vojenské výhodě?" řekl Vance na adresu Kremlu, který odmítá mírové rozhovory iniciované Trumpem během jeho srpnové schůzky se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Podle viceprezidenta se Rusko "musí probudit a přijmout realitu."
Žádná "zázračná zbraň" nezmění situaci na frontě
S reakcí na spekulace o možných dodávkách Tomahawků na sebe nenechal dlouho čekat ani Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že Rusko "pečlivě analyzuje velmi závažná prohlášení učiněná o víkendu a snaží se pochopit, kdo by rakety odpálil a jak by byly stanoveny cíle".
Zároveň dodal, že neexistuje žádná "zázračná zbraň", která by mohla bezprostředně změnit situaci na frontě. "Ať už jsou to Tomahawky, nebo jiné rakety, nebudou schopny změnit dynamiku," prohlásil Peskov.
Zelenskyj požádal Trumpa o dodávky raket Tomahawk během jejich setkání minulý týden, ukrajinský prezident to naznačil v rozhovoru pro Axios. A právě po této schůzce nastal u Trumpa nečekaný obrat - alespoň tedy v rétorické podobě. Šéf Bílého domu totiž uvedl, že věří v možnost, aby Ukrajina získala zpět celé své území, a dodal, že Spojené státy budou spojencům v NATO nadále dodávat zbraně, se kterými si mohou dělat, "co chtějí".