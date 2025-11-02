Zkušení na frontě umírají, říká velitel Gruzínské legie. Češi by měli dávat pozor

Co je to Gruzínská legie a proč jste se rozhodl bojovat proti Rusku?
Je to dobrovolnická formace, která existuje od roku 2014 a byla první zahraniční dobrovolnickou formací na Ukrajině. Do roku 2016 jsme byli pouze dobrovolnickou formací, pak jsme změnili status a stali se součástí ozbrojených sil Ukrajiny.
Proč? Protože Ukrajinci byli jediní, kdo Gruzii podporoval. Během ruské invaze do Gruzie v 90. letech přijel na podporu gruzínské suverenity ukrajinský dobrovolnický prapor, a proto jsou dnes Gruzínci největší skupinou cizinců, kteří podporují Ukrajinu.
Proti Rusku jste začal bojovat už jako velmi mladý, je něco, co vás dokáže zastavit?
Bojujeme za svobodu a dokud budeme naživu a budeme moci bojovat, budeme bojovat. Nic nemůže zastavit svobodného člověka v boji a my bojujeme.
Jak vypadá běžný den na bojišti? Dokážete to popsat?
Přešel jsem od běžného vojáka k veliteli a bojuji už 32 let. Bojoval jsem v různých válkách a různých bojích a běžný den začíná plánováním operací, diskusemi o operacích s důstojníky… Nemohu vám sdělit podrobnosti, ale je to pro všechny docela náročná práce.
Zejména pro vojáky, kteří tyto mise provádějí a kteří se jich sami účastní. Teď jsme v nejmodernější válce, která má mnohá specifika.
Mluví se o tom, že jedním z největších problémů pro vojáky i civilisty jsou dnes drony. Dá se proti nim nějak úspěšně bojovat?
Drony jsou součástí nové formy války a jak víte, používají je obě strany. Pro pěchotu je velmi obtížné se pohybovat a provádět operace, když jsou na obloze drony. Zároveň jsou ale velmi užitečné, a pokud máte dobré operátory dronů, daří se vám na frontě velmi dobře.
Říkal jste, že ve vaší legii jsou hlavně Gruzínci. V zemi, odkud pocházíte, se už přes rok protestuje proti vládnoucí straně a ruskému vlivu. Sledujete, co se doma děje, i z fronty?
Sledujeme to, je to pro nás velmi důležité. Nelíbí se mi směr, kterým se Gruzie ubírá. Bohužel dnes máme u moci proruskou stranu a bohužel se Gruzie odklání od demokratické cesty, ačkoli je gruzínská společnost protiruská.
Jedním z důvodů, proč bojujeme, je to, že osvobození Ukrajiny dává Gruzii šanci. Podle mého názoru nyní Gruzie potřebuje politickou změnu a hlavně rozvoj demokratických hodnot, protože demokracie v současné době trpí.
Jak se vlastně člověk stane členem Gruzínské legie?
Abyste se mohl připojit ke Gruzínské legii, musíte mít vojenskou zkušenost, bojovou zkušenost. Takže zatímco na začátku rozsáhlé invaze jsme přijímali i vojáky ze západních zemí, nyní jsme to omezili a většina vojáků v Gruzínské legii jsou etničtí Gruzínci.
Mají větší zkušenosti, jsou disciplinovanější a stabilnější. Nepřicházejí k nám jako turisté, aby tu zůstali tři měsíce a pak se vrátili domů. Z těchto důvodů jsme nyní začali přijímat více Gruzínců.
A jejich největší motivací je totéž co u vás, tedy boj za svobodu?
Boj za svobodu, boj za zájmy Gruzie, boj za zájmy evropských zemí, včetně České republiky a dalších.
Máte v legii i nějaké Čechy, případně měli jste je tam dřív?
Měli jsme několik chlapů z České republiky, ale ti odešli už před dlouhou dobou. Měli jsme vojáky z více než 30 různých zemí.
Jak vidíte současnou situaci na bojišti? A co jako legie teď nejvíc potřebujete?
Kromě moderních zbraní, munice, dělostřelectva a dronů potřebujeme základní výcvik pro nově mobilizované vojáky a mnoho dalších specifických věcí. Podle mého názoru by evropské země měly být ostražitější, měly by být aktivnější v podpoře Ukrajiny, protože je to také boj za jejich demokracii.
Viděli jasný vliv na Slovensko a viděli jsme, že slovenský premiér se mě dokonce pokusil diskreditovat tvrzením, že připravuji převrat na Slovensku. Kreml bohužel ovlivňuje některé evropské země, jako je Maďarsko, Slovensko, a dává více peněz na to, aby získal větší vliv také v České republice. Říká se, že do České republiky proudí obrovské množství ruských černých peněz, aby ovlivnily volby.
Jak se pro vás změnila situace od začátku války v roce 2022?
Válka se mění každý den a vyvíjí se, a my se vyvíjíme spolu s ní. Získáváme více zkušeností, bohužel mnoho zkušených vojáků umírá. Nemáme dostatek munice, nemáme dostatek prostředků na obranu.
Ukrajina nemá dostatek systémů protivzdušné obrany. Česká republika hodně pomáhá, ale jsem si jistý, že může udělat víc, než dělá teď.