Zahraničí

Zkušení na frontě umírají, říká velitel Gruzínské legie. Češi by měli dávat pozor

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 44 minutami
Velitel Gruzínské legie Mamuka Mamulašvili bojoval v Abcházii i v Čečensku, dohromady bojuje už 32 let. Ukrajinský boj za nezávislost podporuje od Majdanu. Slovenský premiér Robert Fico ho letos obvinil z podílu na osnování státního převratu na Slovensku. Co ho zastaví, proč bojuje nebo jaký je jeho vzkaz Čechům, o tom mluví v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Mamuka Mamulašvili, fotografie z února 2025.
Mamuka Mamulašvili, fotografie z února 2025. | Foto: Facebook Mamuky Mamulašviliho (se souhlasem k využití)

Co je to Gruzínská legie a proč jste se rozhodl bojovat proti Rusku?

Je to dobrovolnická formace, která existuje od roku 2014 a byla první zahraniční dobrovolnickou formací na Ukrajině. Do roku 2016 jsme byli pouze dobrovolnickou formací, pak jsme změnili status a stali se součástí ozbrojených sil Ukrajiny.

Související

"Vynulovaní" ruští vojáci. Server ukázal důkazy o tajném mučení a vraždách na frontě

Ruský voják u Orichivu
0:24

Proč? Protože Ukrajinci byli jediní, kdo Gruzii podporoval. Během ruské invaze do Gruzie v 90. letech přijel na podporu gruzínské suverenity ukrajinský dobrovolnický prapor, a proto jsou dnes Gruzínci největší skupinou cizinců, kteří podporují Ukrajinu.

Proti Rusku jste začal bojovat už jako velmi mladý, je něco, co vás dokáže zastavit?

Bojujeme za svobodu a dokud budeme naživu a budeme moci bojovat, budeme bojovat. Nic nemůže zastavit svobodného člověka v boji a my bojujeme.

Gruzínec Mamuka Mamulašvili na Ukrajině, archivní fotografie z roku 2015.
Gruzínec Mamuka Mamulašvili na Ukrajině, archivní fotografie z roku 2015. | Foto: Aktuálně.cz

Jak vypadá běžný den na bojišti? Dokážete to popsat?

Přešel jsem od běžného vojáka k veliteli a bojuji už 32 let. Bojoval jsem v různých válkách a různých bojích a běžný den začíná plánováním operací, diskusemi o operacích s důstojníky… Nemohu vám sdělit podrobnosti, ale je to pro všechny docela náročná práce.

Zejména pro vojáky, kteří tyto mise provádějí a kteří se jich sami účastní. Teď jsme v nejmodernější válce, která má mnohá specifika.

Mluví se o tom, že jedním z největších problémů pro vojáky i civilisty jsou dnes drony. Dá se proti nim nějak úspěšně bojovat?

Související

Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny

flamingo raketa Ukrajina
0:04

Drony jsou součástí nové formy války a jak víte, používají je obě strany. Pro pěchotu je velmi obtížné se pohybovat a provádět operace, když jsou na obloze drony. Zároveň jsou ale velmi užitečné, a pokud máte dobré operátory dronů, daří se vám na frontě velmi dobře.

Říkal jste, že ve vaší legii jsou hlavně Gruzínci. V zemi, odkud pocházíte, se už přes rok protestuje proti vládnoucí straně a ruskému vlivu. Sledujete, co se doma děje, i z fronty?

Sledujeme to, je to pro nás velmi důležité. Nelíbí se mi směr, kterým se Gruzie ubírá. Bohužel dnes máme u moci proruskou stranu a bohužel se Gruzie odklání od demokratické cesty, ačkoli je gruzínská společnost protiruská.

Jedním z důvodů, proč bojujeme, je to, že osvobození Ukrajiny dává Gruzii šanci. Podle mého názoru nyní Gruzie potřebuje politickou změnu a hlavně rozvoj demokratických hodnot, protože demokracie v současné době trpí.

Protesty v Gruzii, prosinec 2024.
Protesty v Gruzii, prosinec 2024. | Foto: Honza Mudra

Jak se vlastně člověk stane členem Gruzínské legie?

Abyste se mohl připojit ke Gruzínské legii, musíte mít vojenskou zkušenost, bojovou zkušenost. Takže zatímco na začátku rozsáhlé invaze jsme přijímali i vojáky ze západních zemí, nyní jsme to omezili a většina vojáků v Gruzínské legii jsou etničtí Gruzínci.

Mají větší zkušenosti, jsou disciplinovanější a stabilnější. Nepřicházejí k nám jako turisté, aby tu zůstali tři měsíce a pak se vrátili domů. Z těchto důvodů jsme nyní začali přijímat více Gruzínců.

A jejich největší motivací je totéž co u vás, tedy boj za svobodu?

Boj za svobodu, boj za zájmy Gruzie, boj za zájmy evropských zemí, včetně České republiky a dalších.

Máte v legii i nějaké Čechy, případně měli jste je tam dřív?

Měli jsme několik chlapů z České republiky, ale ti odešli už před dlouhou dobou. Měli jsme vojáky z více než 30 různých zemí.

Související

Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí

Alexandr Lukašenko v uniformě na rusko-běloruském vojenském cvičení Zapad letos v září.
0:52

Jak vidíte současnou situaci na bojišti? A co jako legie teď nejvíc potřebujete?

Kromě moderních zbraní, munice, dělostřelectva a dronů potřebujeme základní výcvik pro nově mobilizované vojáky a mnoho dalších specifických věcí. Podle mého názoru by evropské země měly být ostražitější, měly by být aktivnější v podpoře Ukrajiny, protože je to také boj za jejich demokracii.

Viděli jasný vliv na Slovensko a viděli jsme, že slovenský premiér se mě dokonce pokusil diskreditovat tvrzením, že připravuji převrat na Slovensku. Kreml bohužel ovlivňuje některé evropské země, jako je Maďarsko, Slovensko, a dává více peněz na to, aby získal větší vliv také v České republice. Říká se, že do České republiky proudí obrovské množství ruských černých peněz, aby ovlivnily volby.

Související

Ruští experti radí, jak udělat díry do Putinovy ekonomiky. Sankční smyčka se utahuje

Lukoil pumpa sankce Rusko ropa

Jak se pro vás změnila situace od začátku války v roce 2022?

Válka se mění každý den a vyvíjí se, a my se vyvíjíme spolu s ní. Získáváme více zkušeností, bohužel mnoho zkušených vojáků umírá. Nemáme dostatek munice, nemáme dostatek prostředků na obranu.

Ukrajina nemá dostatek systémů protivzdušné obrany. Česká republika hodně pomáhá, ale jsem si jistý, že může udělat víc, než dělá teď.

 
Mohlo by vás zajímat

Útok nožem v britském vlaku: deset zraněných, motiv neznámý

Útok nožem v britském vlaku: deset zraněných, motiv neznámý

Andrew pilotoval vrtulník a velel minolovce. Teď přijde i o poslední vojenský titul

Andrew pilotoval vrtulník a velel minolovce. Teď přijde i o poslední vojenský titul

Si Ťin-pching ví, co by se stalo. Trump promluvil o možné invazi na Tchaj-wan

Si Ťin-pching ví, co by se stalo. Trump promluvil o možné invazi na Tchaj-wan

Spojené státy ovládl nebezpečný kult osobnosti, varuje analytik z Washingtonu

Spojené státy ovládl nebezpečný kult osobnosti, varuje analytik z Washingtonu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gruzie legionáři Ukrajina vojáci Ruský útok na Ukrajinu 2022 Boje na Ukrajině 2022 Rusko

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Turnaj mistryň: Siniaková má v Rijádu problém, drama rozhoduje super tie-break

ŽIVĚ
Turnaj mistryň: Siniaková má v Rijádu problém, drama rozhoduje super tie-break

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny tenisového Turnaje mistryň.
Aktualizováno před 41 minutami
Pardubice se Třinci pomstily za hořkou porážku, Olomouc rozhodla v čase 59:56

Pardubice se Třinci pomstily za hořkou porážku, Olomouc rozhodla v čase 59:56

Extraligový šlágr před reprezentační pauzou ovládly Pardubice. Sparta zdolala Mladou Boleslav a poslední Litvínov zase nebodoval.
před 44 minutami
Zkušení na frontě umírají, říká velitel Gruzínské legie. Češi by měli dávat pozor

Zkušení na frontě umírají, říká velitel Gruzínské legie. Češi by měli dávat pozor

Proč velitel Gruzínské legie Mamuka Mamulašvili bojuje na Ukrajině a co vzkazuje Čechům?
Aktualizováno před 59 minutami
Gólový žolík Souček. Čech svým důrazem stvrdil důležitý triumf West Hamu

Gólový žolík Souček. Čech svým důrazem stvrdil důležitý triumf West Hamu

West Ham i díky Tomáši Součkovi porazil Newcastle 3:1 a připsal si první domácí výhru v sezoně. Čech ztrácí už jen jeden gól na Patrika Bergera.
Aktualizováno před 1 hodinou
Útok nožem v britském vlaku: deset zraněných, motiv neznámý

Útok nožem v britském vlaku: deset zraněných, motiv neznámý

V Británii jsou podobná napadení v posledních deseti letech stále častější. Mluví se o "epidemii útoků nožem".
Aktualizováno před 1 hodinou
Suverénní nástup světové jedničky, Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězstvím

Suverénní nástup světové jedničky, Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězstvím

Ve čtyřhře dnes do Turnaje mistryň v Saúdské Arábii vstupuje také Kateřina Siniaková.
před 2 hodinami
Nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava získal parazitolog Julius Lukeš

Nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava získal parazitolog Julius Lukeš

O laureátovi hlavní Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje vláda na návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
Další zprávy