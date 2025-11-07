Ani nápis "děti" je nezastavil. Tancujete na zavražděných, spílají Rusům Ukrajinci

Moskva zpívá a tančí na kostech zavražděných obyvatel Mariupolu, hlásí ukrajinské exilové úřady města na Telegramu. Slova míří k připravovanému znovuotevření divadla, které právě prochází rekonstrukcí.
"Stavění na městě smrti"
Nově vzniklá oficiální webová stránka divadla provozovaného Ruskem se o bombardování raději nezmiňuje. "Události roku 2022 byly pro město a divadlo těžkou zkouškou. Stejně jako již několikrát v minulosti se divadlo znovu rodí spolu s Mariupolem. Na jeviště se vrátily ruské a sovětské klasiky - představení založená na dílech Puškina, Čechova, Bulgakova, Vampilova a Tvardovského," stojí v příspěvku. "Divadlo je i nadále živým, kreativním organismem, který citlivě reaguje na problémy a výzvy současnosti a neustále se vyvíjí."
Oficiální znovuotevření se podle okupačních úřadů uskuteční v prosinci, první představení se budou konat během novoročních svátků.
Zveřejněné fotografie již nyní ukazují obnovené prostory, trosky z roku 2022 jsou pryč, podobně jako v dalších částech Mariupolu. Státem financovaná rekonstrukce města stála Rusko podle The Telegraph stovky miliard rublů, Kyjev ale Kreml obvinil ze "stavění na městě smrti".
Starosta Mariupolu jmenovaný Ruskem Oleg Morgun má s městem velké plány. V příštích letech sem chce přilákat milion turistů v rámci plánu o výstavbě dvaceti nových prázdninových resortů u Azovského moře.
Ruské úřady doplňují, že v oblasti se bude rozvíjet vojensko-vlastenecký, průmyslový a poutní cestovní ruch, stejně jako zařízení pro zdraví a wellness. I pro ruské válečné veterány.
Stovky mrtvých
Rusové dobyli Mariupol v květnu 2022 po dlouhém a krvavém obléhání, které trvalo více než 80 dní a zničilo či poškodilo asi 90 procent infrastruktury města. V neděli 16. března 2022 shodily na divadlo ruské stíhačky dvě pětisetkilové bomby, a to i přesto, že na zemi před ním byl velký nápis "Děti". Uvnitř budovy se podle odhadů ukrývalo přes tisíc civilistů.
Vyšetřování ukázalo, že při útoku zemřely stovky lidí, přesný počet obětí se ale pravděpodobně nikdy nedozvíme. Do 18. března se podařilo z trosek vyprostit asi 130 osob, další vyprošťovací akce ale museli záchranáři kvůli neustálému bombardování ukončit. Prvotní informace sice neuváděly žádné oběti na životech, 25. března ale mariupolská radnice oznámila smrt asi 300 lidí.
V srpnu 2022 Ukrajinci tvrdili, že dělníci najatí Ruskem polili trosky chlorem a zalili jejich ostatky betonem, aby zakryly zápach i stopy rozkládajících se těl.