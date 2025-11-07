Zahraničí

Ani nápis "děti" je nezastavil. Tancujete na zavražděných, spílají Rusům Ukrajinci

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 44 minutami
Rusko se chystá znovu otevřít divadlo v okupovaném Mariupolu, kde v roce 2022 zemřely stovky Ukrajinců včetně dětí skrývajících se před bombardováním města.
Vybombardované divadlo v Mariupolu v roce 2022 | Video: Reuters

Moskva zpívá a tančí na kostech zavražděných obyvatel Mariupolu, hlásí ukrajinské exilové úřady města na Telegramu. Slova míří k připravovanému znovuotevření divadla, které právě prochází rekonstrukcí.

"Stavění na městě smrti"

Nově vzniklá oficiální webová stránka divadla provozovaného Ruskem se o bombardování raději nezmiňuje. "Události roku 2022 byly pro město a divadlo těžkou zkouškou. Stejně jako již několikrát v minulosti se divadlo znovu rodí spolu s Mariupolem. Na jeviště se vrátily ruské a sovětské klasiky - představení založená na dílech Puškina, Čechova, Bulgakova, Vampilova a Tvardovského," stojí v příspěvku. "Divadlo je i nadále živým, kreativním organismem, který citlivě reaguje na problémy a výzvy současnosti a neustále se vyvíjí."

Oficiální znovuotevření se podle okupačních úřadů uskuteční v prosinci, první představení se budou konat během novoročních svátků. 

Související

"Dovča" na Ukrajině, z níž mrazí. Tam, kde dřív tekla krev, se teď opalují okupanti

Rusové na dovolené na Ukrajině

Zveřejněné fotografie již nyní ukazují obnovené prostory, trosky z roku 2022 jsou pryč, podobně jako v dalších částech Mariupolu. Státem financovaná rekonstrukce města stála Rusko podle The Telegraph stovky miliard rublů, Kyjev ale Kreml obvinil ze "stavění na městě smrti". 

Starosta Mariupolu jmenovaný Ruskem Oleg Morgun má s městem velké plány. V příštích letech sem chce přilákat milion turistů v rámci plánu o výstavbě dvaceti nových prázdninových resortů u Azovského moře. 

Ruské úřady doplňují, že v oblasti se bude rozvíjet vojensko-vlastenecký, průmyslový a poutní cestovní ruch, stejně jako zařízení pro zdraví a wellness. I pro ruské válečné veterány. 

Stovky mrtvých 

Rusové dobyli Mariupol v květnu 2022 po dlouhém a krvavém obléhání, které trvalo více než 80 dní a zničilo či poškodilo asi 90 procent infrastruktury města. V neděli 16. března 2022 shodily na divadlo ruské stíhačky dvě pětisetkilové bomby, a to i přesto, že na zemi před ním byl velký nápis "Děti". Uvnitř budovy se podle odhadů ukrývalo přes tisíc civilistů. 

Vyšetřování ukázalo, že při útoku zemřely stovky lidí, přesný počet obětí se ale pravděpodobně nikdy nedozvíme. Do 18. března se podařilo z trosek vyprostit asi 130 osob, další vyprošťovací akce ale museli záchranáři kvůli neustálému bombardování ukončit. Prvotní informace sice neuváděly žádné oběti na životech, 25. března ale mariupolská radnice oznámila smrt asi 300 lidí. 

V srpnu 2022 Ukrajinci tvrdili, že dělníci najatí Ruskem polili trosky chlorem a zalili jejich ostatky betonem, aby zakryly zápach i stopy rozkládajících se těl.

Schyluje se v Rusku k průšvihu? Letecká katastrofa vyvolala obavy, situace je vážná (celý článek s videem zde)

Tragická nehoda ruského letounu Antonov AN-24 | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Trump přivítá Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

Trump přivítá Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat
0:34
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko Mariupol Vladimir Putin

Právě se děje

před 17 minutami

"Pohlreich by se oběsil." Retro bufet vaří podle starých norem a dělá kuře s broskví

"Pohlreich by se oběsil." Retro bufet vaří podle starých norem a dělá kuře s broskví
Prohlédnout si 29 fotografií
Retro bufet 1982 v Novém Boru.
Majitel a kuchař David Konrád ho provozuje už šestnáctým rokem.
Aktualizováno před 25 minutami
Trump přivítá Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

ŽIVĚ
Trump přivítá Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 27 minutami
Otočka o 180 stupňů? Nedvěd nevyloučil. že Köstl u reprezentace zůstane natrvalo

Otočka o 180 stupňů? Nedvěd nevyloučil. že Köstl u reprezentace zůstane natrvalo

Dočasný trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl povolal na listopadové zápasy dva nováčky Patrika Hellebranda a Václava Sejka.
před 44 minutami
Ani nápis "děti" je nezastavil. Tancujete na zavražděných, spílají Rusům Ukrajinci
1:20

Ani nápis "děti" je nezastavil. Tancujete na zavražděných, spílají Rusům Ukrajinci

V roce 2022 zničilo divadlo v Mariupolu bombardování při obléhání města. Nyní se dočká znovuotevření. Ukrajincům se to ale nelíbí.
Aktualizováno před 46 minutami
Rusové ocenili "symbolické gesto" Okamury. Z okna sněmovny sundal ukrajinskou vlajku

ŽIVĚ
Rusové ocenili "symbolické gesto" Okamury. Z okna sněmovny sundal ukrajinskou vlajku

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Co se stane v lázních, zůstane v lázních? Do kin se chystá nová česká komedie Šviháci
2:40

Co se stane v lázních, zůstane v lázních? Do kin se chystá nová česká komedie Šviháci

Tvůrci filmu Nikdy neříkej nikdy přichází s dalším snímkem. V režii Braňa Mišíka bude mít v českých kinech premiéru 22. ledna 2026.
před 1 hodinou
Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

Lavrov nepřišel na poslední zasedání Bezpečnostní rady Ruska, navíc přestal vést některé delegace.
Další zprávy