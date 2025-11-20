Zahraničí

"Nepřátelský akt." Rusové napadli polského velvyslance, musela zasáhnout ochranka

ČTK ČTK
před 19 hodinami
Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského, uvedl server Onet. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi. Pouze zásah osobních strážců zabránil fyzickému napadení velvyslance, píše list Gazeta Wyborzca s odvoláním na zdroj z ministerstva zahraničí.
Krzysztof Krajewski
Krzysztof Krajewski | Foto: Autorstwa Gov.pl, CC BY 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101008981

Nahrávku události ruská média podle zpravodajského serveru Onet využila ke kremelské propagandě. Stanice 78 Novosti označila incident za protest proti "dvojímu metru", jenž uplatňují polské úřady, které "na jedné straně vyzývají k míru a na straně druhé financují a vyzbrojují Ukrajinu".

Velvyslanec Krajewski přicestoval v neděli do Petrohradu, aby se setkal s krajany před svátkem polského Dne nezávislosti. Okolo poledne, cestou na bohoslužbu, velvyslance a konzula Jaroslawa Strycharského obklopila skupina osob, která polské diplomaty napadla.

"Potvrzuji, že taková událost se stala. Ve středu, při setkání s ruským chargé d’affaires, vyjádřila polská strana své pobouření," řekl deníku mluvčí ministerstva zahraničí Maciej Wewiór.

Související

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

putin

Na diplomaty zaútočila agresivní skupina asi deseti lidí s transparenty s protipolskými a protiukrajinskými hesly, kteří se chystali přejít od slovních útoků k fyzickému násilí, ale zastavila je polská ochranka, než stačili velvyslance udeřit, líčí polská média.

Ruská média však šíří vlastní verzi, podle níž polští strážci agresivně zasáhli proti "pokojné skupině demonstrantů". Velvyslanec se vyhýbal otázkám demonstrantů, ale brutální chování jeho strážců bylo výmluvné, tvrdí.

Polský velvyslanec v Rusku má tělesné strážce od vyhrocení vztahů mezi Varšavou a Moskvou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Až dosud neměli důvod k tak rozhodnému zásahu. Krajewski je zkušený diplomat, v Rusku jako velvyslanec působí od roku 2021 a ve funkci ho ponechala i nynější vláda.

"Byl to další nepřátelský akt proti mně a proti personálu diplomatického zastoupení," řekl sám velvyslanec agentuře PAP.

Napadení polského velvyslance odsoudil český ministr zahraničí Jan Lipavský. S polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským o tom Lipavský hovořil na okraj jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Polsko Rusko Ukrajina aktivista napadení velvyslanec

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 1 hodinou
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy