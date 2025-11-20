"Nepřátelský akt." Rusové napadli polského velvyslance, musela zasáhnout ochranka

Nahrávku události ruská média podle zpravodajského serveru Onet využila ke kremelské propagandě. Stanice 78 Novosti označila incident za protest proti "dvojímu metru", jenž uplatňují polské úřady, které "na jedné straně vyzývají k míru a na straně druhé financují a vyzbrojují Ukrajinu".
❗️Krzysztof Krajewski, Polish ambassador to Russia, was attacked in St Petersburg.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025
According to TVP, the ambassador was attacked by an aggressive group of about 10 people carrying anti-Polish and anti-Ukrainian banners. They surrounded him and attempted to strike him.
"It began… pic.twitter.com/LHiFdwmW5y
Velvyslanec Krajewski přicestoval v neděli do Petrohradu, aby se setkal s krajany před svátkem polského Dne nezávislosti. Okolo poledne, cestou na bohoslužbu, velvyslance a konzula Jaroslawa Strycharského obklopila skupina osob, která polské diplomaty napadla.
"Potvrzuji, že taková událost se stala. Ve středu, při setkání s ruským chargé d’affaires, vyjádřila polská strana své pobouření," řekl deníku mluvčí ministerstva zahraničí Maciej Wewiór.
Na diplomaty zaútočila agresivní skupina asi deseti lidí s transparenty s protipolskými a protiukrajinskými hesly, kteří se chystali přejít od slovních útoků k fyzickému násilí, ale zastavila je polská ochranka, než stačili velvyslance udeřit, líčí polská média.
Ruská média však šíří vlastní verzi, podle níž polští strážci agresivně zasáhli proti "pokojné skupině demonstrantů". Velvyslanec se vyhýbal otázkám demonstrantů, ale brutální chování jeho strážců bylo výmluvné, tvrdí.
Polský velvyslanec v Rusku má tělesné strážce od vyhrocení vztahů mezi Varšavou a Moskvou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Až dosud neměli důvod k tak rozhodnému zásahu. Krajewski je zkušený diplomat, v Rusku jako velvyslanec působí od roku 2021 a ve funkci ho ponechala i nynější vláda.
"Byl to další nepřátelský akt proti mně a proti personálu diplomatického zastoupení," řekl sám velvyslanec agentuře PAP.
Napadení polského velvyslance odsoudil český ministr zahraničí Jan Lipavský. S polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským o tom Lipavský hovořil na okraj jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu.