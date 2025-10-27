Zahraničí

Orbán žádá papeže o podporu své protiválečné mise, chce udržet Maďarsko mimo konflikt

ČTK ČTK
před 13 minutami
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten hlavu katolické církve požádal, aby podpořila jeho protiválečné úsilí. Později během dne se šéf maďarské vlády sejde také s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít nové americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil.
Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít nové americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. | Foto: Reuters

"Požádal jsem Svatého otce, aby podpořil protiválečné úsilí Maďarska," napsal Orbán na Facebooku. Ještě před schůzkou uvedl, že Maďarsko pod jeho vedením chce zůstat "mimo šířící se válečnou horečku" ve světě a že v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou organizuje "koalici proti válce".

Orbán, který udržuje dobré vztahy s Moskvou, a naopak je má napjaté s Kyjevem, označuje Maďarsko za "ostrov míru" v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem válku, kterou zahájilo Rusko svou invazí na sousední Ukrajinu. Brusel i maďarskou opozici naopak obviňuje z "válečného štváčství".

"Pokud chceme uchovat mír v Maďarsku, nemůžeme plavat s bruselským hlavním proudem," uvedl s odkazem na podporu Ruskem napadené Ukrajiny, která převládá mezi státy Evropské unie.

Orbán je nevinen. Má porušit zákon mezinárodní, nebo ten fyzikální?

FILE PHOTO: 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom

Na jaře 2026 se v Maďarsku konají parlamentní volby, kde bude mít Orbán patrně silného soupeře Pétera Magyara a jeho uskupení Tisza. To ve většině průzkumů z poslední doby vede nad Orbánovou stranou Fidesz.

Budapešť měla hostit summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o ukončení rusko-ukrajinské války, vrcholná schůzka byla ale minulý týden odložena na neurčito.

Orbán byl naposledy ve Vatikánu letos v dubnu, kdy se zúčastnil smutečního obřadu za zesnulého papeže Františka. Bývalý papež jej navíc přijal loni v prosinci a v roce 2023 se setkali během papežské návštěvy Maďarska. První oficiální návštěvu ve Vatikánu absolvoval Orbán v roce 2022, uvedla agentura APA.

 
před 11 minutami
