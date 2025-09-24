Pavlovo varování: Co když Rusko vyhraje? To, co se děje v Evropě, se může stát všude

"Rusku nestačí, že je největší zemí světa. Stále se snaží zmocnit ukrajinského území a rozšířit svou sféru vlivu. Podporují jej Čína, Írán, Severní Korea a další země, které mu pomáhají obcházet sankce a poskytují mu ekonomickou či politickou podporu. Nejenže porušuje zásady svrchovanosti a územní celistvosti států zakotvené v Chartě OSN, ale zároveň vytváří nebezpečný precedens pro všechny - dává najevo, že agresí lze dosáhnout územních i politických zisků," varoval Pavel na půdě centrály OSN v New Yorku.
Zdůraznil, že pravidla by měla platit pro všechny, ruská agrese na Ukrajině už ale dávno přesáhla titulky novin a ohrožuje rozpad mezinárodního vládnutí založeného na rovném partnerství. "To, co se dnes děje v Evropě, se zítra může stát kdekoli jinde - za jiných okolností, ale pod stejnou záminkou," pokračoval český prezident.
Pokud Rusko ve válce zvítězí, bude to znamenat vítězství hrubé síly a přijetí práva silnějšího by znamenalo konec multilateralismu, varoval český prezident. "Život by se podřídil zásadám diktovaným hrstkou mocných. Čekala by nás budoucnost, ve které by byla historie záměrně přepisována, lži by byly vydávány za fakta a pravda by pomalu mizela z řeči i paměti - což je pravý opak toho, za co většina našich národů v minulém století bojovala," zopakovala česká hlava státu.
"Přehlížet dnes Ukrajinu znamená dát volnou ruku příštím agresorům po celém světě. Narušení statu quo v Tchajwanské úžině nebo jinde v indicko-pacifickém regionu by jen prohloubilo nestabilitu globální bezpečnosti a obchodu," zmínil křehký asijský region ve stínu Číny a jejích mocenských ambicí.
Pavel také apeloval na zvýšený ekonomického tlaku na Rusko. Jen tak je totiž podle něj možné dostat agresora k jednacímu stolu. Jakákoli budoucí mírová dohoda musí světu vyslat jasný signál, že hranice nelze měnit silou, vyzval. V projevu též ocenil hrdinství Ukrajinců, kteří skládají velkou oběť za svobodu.
Rada bezpečnosti OSN už neplní svou roli
Zároveň však Pavel vyjádřil přesvědčení, že v době, kdy Rusko, tedy jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, vede "nemilosrdnou válku" proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání.
Proto se podle něj Česko zasazuje o komplexní reformu Rady bezpečnosti, aby se stala "efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější" a zároveň posílila hlas nedostatečně zastoupených regionů. Připomněl v této souvislosti, že se Česko uchází o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro období 2032 až 2033.
Žádná země neuspěje sama, vzkázal Pavel
Pavel při příležitosti 80. výročí založení světové organizace uvedl, že Československo hrdě stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se stala "naším společným morálním kompasem". Svoboda a lidská práva podle něj nejsou samozřejmostí, ale těžce vydobytými zásadami, které vyžadují respekt a ochranu.
Vyzdvihl přínos OSN v tom, že pomohla zabránit dalšímu rozsáhlému světovému konfliktu, přispěla ke konci kolonialismu a spolu s dalšími bojovala proti hladomoru, chorobám, negramotnosti či chudobě v těch nejzranitelnějších oblastech světa.
Závěrem český prezident vyjádřil přesvědčení, že žádná země není dostatečně silná, aby uspěla sama. "Proto potřebujeme více dialogu. Proto potřebujeme posílit spolupráci a jednat společně. A proto musí multilateralismus nejen přežít - musí se rozvíjet," zakončil projev.