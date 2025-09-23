Zahraničí

Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Martin Sluka Martin Sluka
Aktualizováno před 1 hodinou
Donald Trump po setkání s Volodymyrem Zelenským překvapil v úterý večer prohlášením, že Ukrajina s podporou Evropské unie a NATO může získat zpět celé své území v původních hranicích, a možná by prý mohla jít i dál. Zpochybnil přitom sílu ruské armády a vyzval Kyjev, aby využil hospodářských problémů Ruska k rozhodujícímu úderu.
Americký prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během 80. zasedání Valného shromáždění OSN.
Americký prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během 80. zasedání Valného shromáždění OSN. | Foto: Reuters

Po úterním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zveřejnil americký prezident Donald Trump na síti Truth Social příspěvek, v němž prohlásil, že Ukrajina s podporou EU může získat zpět celé své území v původních hranicích, a možná by mohla jít i dál.

U šéfa Bílého domu jde přitom o výraznou změnu rétoriky. Ještě před měsícem tvrdil, že jakákoli mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou bude zahrnovat "určitou výměnu území".

Rusko jako "papírový tygr"

"S časem, trpělivostí a finanční podporou Evropy a zejména NATO je obnovení původních hranic, od kterých tato válka začala, zcela reálnou možností," napsal prezident.

Rusko podle něj už více než tři roky vede válku, kterou by skutečná vojenská velmoc měla vyhrát za několik dní, a označil ho za "papírového tygra".

Trump zároveň vyzval Kyjev, aby využil "vážných ekonomických problémů", s nimiž se Putinovo Rusko potýká, a jednal. Zároveň oznámil, že Spojené státy budou nadále dodávat zbraně členským státům NATO, "aby si s nimi mohly dělat, co chtějí".

Související

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci

Vzkaz Radosława Sikorského Rusku
0:20

"Až lidé žijící v Moskvě a dalších velkých městech, městečkách a regionech po celém Rusku zjistí, co se s touto válkou opravdu děje - že je téměř nemožné sehnat benzin kvůli dlouhým frontám a že většina peněz je v jejich válečné ekonomice vydávána na boj proti Ukrajině, která má obrovského ducha a stále se zlepšuje - Ukrajina bude schopna získat zpět svou zemi v původní podobě, a kdo ví, možná jít ještě dál," uvedl.

Země NATO by měly sestřelovat ruská letadla

Trumpovo vyjádření přišlo krátce po jeho setkání se Zelenským, které se konalo v rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku. Mezi lídry šlo už o čtvrté jednání od Trumpova návratu do Bílého domu.

Ukrajinský prezident na tiskové konferenci před zahájením mítinku řekl novinářům, že má "dobré zprávy" z bojiště. Zároveň ale zdůraznil potřebu většího tlaku a nových sankcí proti Rusku.

Trump ocenil boj Ukrajiny proti ruské armádě a prohlásil, že ruská ekonomika je v hrozném stavu a nadále se hroutí. Podle něj by členské státy NATO měly sestřelovat ruská letadla, pokud naruší alianční vzdušný prostor. Podpora Spojených států při takovém kroku však bude záviset na konkrétních okolnostech.

"Orbán by mohl přestat odebírat ruskou ropu"

Americký prezident také uvedl, že plánuje zavolat maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a přesvědčit ho, aby přestal odebírat ruskou ropu. Tento krok je součástí širší snahy tlačit na spojence, aby přerušili energetické vazby s Moskvou.

"Je to můj přítel. Nemluvil jsem s ním, ale mám pocit, že kdybych to udělal, mohl by s tím přestat - a myslím, že to udělám," řekl Trump.

Související

"Je třeba zachovat chladnou hlavu." Britský analytik o sestřelování ruských letadel

Poland says UN Security Council will meet on drone incursions
2:08

Na otázku novinářů, zda stále důvěřuje ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, odpověděl, že "dá vědět asi za měsíc". 

"Myslel jsem si, že konflikt můžu ukončit díky svému vztahu s Putinem. Tyto vazby ale bohužel nic neznamenají," dodal Trump později na tiskové konferenci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Klíčový "faktor Trump"

Zelenskyj po schůzce s Trumpem sdělil, že předmětem jejich debaty byla upadající ruská ekonomika a mítink označil za konstruktivní. Ukrajinský lídr také sdělil, že Spojené státy jsou připraveny poskytnout Ukrajině po skončení války bezpečností záruky. Zároveň dodal, že Trump by pro Ukrajinu mohl být "klíčovým faktorem".

Související

Na Kima to prý zabralo. Trump je na Putinův jaderný poker připraven, říká Kellogg

Keith Kellogg
0:55

Trumpův nečekaný obrat přichází jen měsíc poté, co na summitu na Aljašce přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina. Tam slíbil, že zprostředkuje mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou postavené na hranicích současné frontové linie, poznamenal The Kyiv Independent.

Moskva dříve navrhla příměří, které by Kyjevu umožnilo stažení jeho vojsk z Doněcké oblasti, čímž by Moskva získala plnou kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí a také nad Krymem. Ukrajina tuto dohodu opakovaně odmítla.

 
Mohlo by vás zajímat

S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci
0:20

Rusko otevřelo bizarní atrakci. Trhákem je i kopie slavné sochy z Prahy

Rusko otevřelo bizarní atrakci. Trhákem je i kopie slavné sochy z Prahy

Paracetamol v těhotenství? Alternativy jsou mnohem horší, zní od lékařů

Paracetamol v těhotenství? Alternativy jsou mnohem horší, zní od lékařů
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Volodymyr Zelenskyj USA Ukrajina Rusko Vladimir Putin OSN Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 55 minutami
Zemřela ikona italské kinematografie, herečce Claudii Cardinalové bylo 87 let

Zemřela ikona italské kinematografie, herečce Claudii Cardinalové bylo 87 let

Italská herečka zemřela poblíž Paříže, kde dlouhodobě žila, uvedl ve vzkazu agentuře AFP její agent Laurent Savy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Donald Trump po setkání s Volodymyrem Zelenským překvapil prohlášením, že Ukrajina může získat zpět celé své území v původních hranicích.
Aktualizováno před 1 hodinou
S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

ŽIVĚ
S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu sedm lidí.
před 3 hodinami
Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Vyhlídka na důchod není pro značnou část české populace nijak pozitivní. Aktuální data ukazují, že obavy mají jak budoucí penzisté, tak i ti současní.
před 3 hodinami
Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Plzní 4:2. Obhájce titulu vyhrál pošesté v sezoně upevnil si vedení v tabulce.
před 4 hodinami
Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Vedle chřipky, která v Česku každoročně zasáhne více než milion lidí, se do popředí opět dostává i covid-19.
Další zprávy