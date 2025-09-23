Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Po úterním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zveřejnil americký prezident Donald Trump na síti Truth Social příspěvek, v němž prohlásil, že Ukrajina s podporou EU může získat zpět celé své území v původních hranicích, a možná by mohla jít i dál.
U šéfa Bílého domu jde přitom o výraznou změnu rétoriky. Ještě před měsícem tvrdil, že jakákoli mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou bude zahrnovat "určitou výměnu území".
Rusko jako "papírový tygr"
"S časem, trpělivostí a finanční podporou Evropy a zejména NATO je obnovení původních hranic, od kterých tato válka začala, zcela reálnou možností," napsal prezident.
Rusko podle něj už více než tři roky vede válku, kterou by skutečná vojenská velmoc měla vyhrát za několik dní, a označil ho za "papírového tygra".
Trump zároveň vyzval Kyjev, aby využil "vážných ekonomických problémů", s nimiž se Putinovo Rusko potýká, a jednal. Zároveň oznámil, že Spojené státy budou nadále dodávat zbraně členským státům NATO, "aby si s nimi mohly dělat, co chtějí".
"Až lidé žijící v Moskvě a dalších velkých městech, městečkách a regionech po celém Rusku zjistí, co se s touto válkou opravdu děje - že je téměř nemožné sehnat benzin kvůli dlouhým frontám a že většina peněz je v jejich válečné ekonomice vydávána na boj proti Ukrajině, která má obrovského ducha a stále se zlepšuje - Ukrajina bude schopna získat zpět svou zemi v původní podobě, a kdo ví, možná jít ještě dál," uvedl.
After getting to know and fully understand the Ukraine/Russia Military and Economic situation and, after seeing the Economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 23, 2025
Země NATO by měly sestřelovat ruská letadla
Trumpovo vyjádření přišlo krátce po jeho setkání se Zelenským, které se konalo v rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku. Mezi lídry šlo už o čtvrté jednání od Trumpova návratu do Bílého domu.
Ukrajinský prezident na tiskové konferenci před zahájením mítinku řekl novinářům, že má "dobré zprávy" z bojiště. Zároveň ale zdůraznil potřebu většího tlaku a nových sankcí proti Rusku.
Trump ocenil boj Ukrajiny proti ruské armádě a prohlásil, že ruská ekonomika je v hrozném stavu a nadále se hroutí. Podle něj by členské státy NATO měly sestřelovat ruská letadla, pokud naruší alianční vzdušný prostor. Podpora Spojených států při takovém kroku však bude záviset na konkrétních okolnostech.
"Orbán by mohl přestat odebírat ruskou ropu"
Americký prezident také uvedl, že plánuje zavolat maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a přesvědčit ho, aby přestal odebírat ruskou ropu. Tento krok je součástí širší snahy tlačit na spojence, aby přerušili energetické vazby s Moskvou.
"Je to můj přítel. Nemluvil jsem s ním, ale mám pocit, že kdybych to udělal, mohl by s tím přestat - a myslím, že to udělám," řekl Trump.
Na otázku novinářů, zda stále důvěřuje ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, odpověděl, že "dá vědět asi za měsíc".
"Myslel jsem si, že konflikt můžu ukončit díky svému vztahu s Putinem. Tyto vazby ale bohužel nic neznamenají," dodal Trump později na tiskové konferenci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Klíčový "faktor Trump"
Zelenskyj po schůzce s Trumpem sdělil, že předmětem jejich debaty byla upadající ruská ekonomika a mítink označil za konstruktivní. Ukrajinský lídr také sdělil, že Spojené státy jsou připraveny poskytnout Ukrajině po skončení války bezpečností záruky. Zároveň dodal, že Trump by pro Ukrajinu mohl být "klíčovým faktorem".
Trumpův nečekaný obrat přichází jen měsíc poté, co na summitu na Aljašce přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina. Tam slíbil, že zprostředkuje mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou postavené na hranicích současné frontové linie, poznamenal The Kyiv Independent.
Moskva dříve navrhla příměří, které by Kyjevu umožnilo stažení jeho vojsk z Doněcké oblasti, čímž by Moskva získala plnou kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí a také nad Krymem. Ukrajina tuto dohodu opakovaně odmítla.