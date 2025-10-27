Ozvěny minulosti. Rusové se ze svých chyb nepoučili, skončilo to fiaskem

V posledních dnech Rusko zahájilo několik mechanizovaných útoků na východní Ukrajině. Vojáci pravděpodobně počítali s tím, že využijí deštivé a mlhavé podzimní počasí, při němž ukrajinské jednotky intenzivně využívají drony, aby ničily nepřátelská obrněná vozidla.
"Dosud ale každý útok selhal a většinu použité ruské techniky Ukrajinci zničili," popisuje web Euromaidan Press. Stejně tak dopadl i úder Rusů z 25. října, ze kterého sdílela záběry 33. brigáda.
"Brzy ráno postupovalo několik obrněných vozidel ze strany od Novotoretske, ale zapadlo v bažinatém terénu. Tři vozy uvízly tak silně, že vojáci museli vylézt do vody. Ukrajinské dělostřelectvo okamžitě zamířilo na shluky osob, zatímco salva raketometů HIMARS a drony zničily zbývající vozidla," popsala brigáda. "Povětrnostní podmínky, na které se okupanti zjevně spoléhali, jim nehrály do karet," dodala.
Ukrajinský operátor dronů, který na sociálních sítích vystupuje jako Kriegsforscher, napsal na sociální síti X, že neúspěšný přechod byl součástí většího ruského mechanizovaného útoku poblíž Pokrovsku. Podle něj 33., 93., 95. a další brigády zničily nejméně šestnáct bojových vozidel pěchoty v husté mlze, která omezovala viditelnost.
Pohled na ruskou techniku uvízlou v řece připomněl proslulý přechod řeky Severní Doněc poblíž Bilohorivky v Luhanské oblasti v květnu roku 2022, kde ruské jednotky utrpěly katastrofální ztráty. "Za osm dní přišly o více než osmdesát obrněných vozidel, z nichž mnohá se utopila při překračování řeky nebo chaotickém ústupu," uzavřel Euromaidan Press.