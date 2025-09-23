Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

Kodaňské letiště bylo uzavřeno v pondělí zhruba od půl deváté večer, neboť v jeho okolí byly podle policie zpozorovány "dva až tři větší drony". V úterý krátce po půlnoci oznámilo, že provoz obnovuje. Nejméně 50 letů muselo být podle serveru Flightradar24 z Kodaně odkloněno. Podle vyjádření letiště bude zpožďování či rušení letů pokračovat i v nejbližší době.
"Policie zahájila intenzivní vyšetřování, aby zjistila, o jaký typ dronů se jedná," řekl Jakob Hansen z kodaňské policie. "Drony zmizely a žádný z nich jsme nezajistili," dodal s tím, že úřady v Dánsku a Norsku budou spolupracovat, aby určily, zda existuje mezi oběma incidenty souvislost.
Později dánská policie uvedla, že nemá indicie, že by spolu dronové incidenty na letištích v Kodani a Oslu souvisely. V Kodani drony, zřejmě ovládané kýmsi s dostatečnými zkušenostmi, přiletěly z různých směrů, uvedli podle agentury Reuters dnes ráno představitelé dánské policie. Zatím není jasné, kdo drony poslal, vyšetřování pokračuje.
Podle Kristoffera Plenge-Brandta, operačního ředitele kodaňského letiště, incident s drony ovlivnil či ještě ovlivní lety asi 20 tisíc cestujících, napsal server dánského listu Politiken. Zrušeno bylo podle něj kolem stovky letů, na tři desítky musely využít jiných letišť.
Letiště v Oslu, které bylo od půlnoci uzavřeno rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti, znovu otevřelo pro cestující dnes kolem půl čtvrté, uvedla mluvčí provozovatele letiště, společnosti Avinor. V době uzávěry letiště v norském hlavním městě musely být všechny plánované lety odkloněny.
Incidenty na obou severských letištích následují poté, co provoz několika velkých evropských letišť v posledních dnech narušil kybernetický útok na odbavovací systém.
V roce 2018 zpozorování dronu nad vzletovou dráhou na londýnském letišti Gatwick zdrželo desetitisíce cestujících a narušilo stovky letů v době vrcholící sezony dovolených.