EU končí s ruským plynem a ropou. Zbývá doladit termín, Brusel tlačí už na příští rok

Evropská unie se přiklání k jednoduchému pravidlu: ruský plyn - jak potrubní, tak zkapalněný ve formě LNG - do EU nesmí. Stejně jako ropa a produkty z ruské suroviny.
Nová pravidla mají zamezit obcházení zákazu, počítají například s certifikací původu nebo kontrolami. Alespoň takto přísně si zákaz dovozu ruských paliv představují europoslanci, kteří upravili původní návrh z pera Evropské komise.
"Posílili jsme původní návrh komise tím, že zahrnujeme i ropu a její produkty, ukončujeme dlouhodobé smlouvy o rok dříve, než navrhovala, přidáváme sankce za nedodržování a rušíme výjimky pro vnitrozemské státy," uvedla lotyšská lidovecká europoslankyně Inese Vaidereová, která na návrhu pracovala.
Europoslanci se budou muset na zákazu ještě dohodnout se členskými státy. Země EU už vyjádřily souhlas, avšak za trochu jiných podmínek. V následujících týdnech se tedy budou ladit detaily, například harmonogram.
Konec ruského plynu od ledna 2026
Plán europoslanců počítá s tím, že od 1. ledna 2026 se zastaví dovoz ruského plynu. Výjimku mají krátkodobé kontrakty uzavřené do 17. června 2025, ty budou moci dobíhat až do 17. června 2026, dlouhodobé pak až do 1. ledna 2027.
Energetičtí operátoři navíc získají možnost ukončit kontrakty s odkazem na "vyšší moc", protože právně závazný zákaz dovozu bude suverénním aktem mimo jejich kontrolu.
Zakázat se má i dočasné skladování plynu ruského původu v unijních zásobnících a dovozci budou muset předem a přesně dokládat zemi původu.
Český europoslanec Jan Farský (STAN) však varuje, že kvůli výjimkám určeným pro Maďarsko a Slovensko bude legislativa zpočátku děravá. Obě země s ní nesouhlasí, ale při hlasování členských států byly přehlasovány. Pokud by se rozhodly ji nedodržovat, budou jim hrozit sankce.
Podle Farského to má i další důsledky. "Budeme jako Evropa financovat ruskou válku. Je to tristní a pro mě nepřijatelné, ale do hlavy Viktora Orbána a Roberta Fica nevidím, abych pochopil jejich motivace," řekl Farský redakci.
"Oba premiéři si stále nejsou ochotni připustit, že Putin je masový vrah uznávající jen sílu. Rozhodně to není partner pro férové obchodování. Nákupem ruského plynu financují ruskou agresi na Ukrajině," dodal.
Riziko obcházení u ropy
Větší riziko obcházení zákazu však hrozí u ropy. I u ní chtějí europoslanci zavřít kohouty už v lednu 2026, stejně jako u ropných produktů. Návrh proto cílí na přeznačování, tranzit přes třetí země a tzv. stínové flotily.
U ropovodů bude zavedena povinná certifikace původu a pravidelné audity. Z návrhu mizí ustanovení, které by komisi umožnilo zákaz dočasně pozastavit v případě ohrožení energetické bezpečnosti. Naopak se zavádějí sankce za porušení pravidel.
Evropský zákaz je odpovědí nejen na ruskou agresi na Ukrajině, ale i na zneužívání evropské závislosti na ruských dodávkách. Společnost Gazprom už v roce 2022 nedostatečně plnila evropské zásobníky a náhle zastavila klíčové toky, což vyhnalo ceny energií až na osminásobek předkrizové úrovně. Závislost, kterou Kreml budoval téměř dvě dekády, se EU rozhodla přetnout.
"Vezměme si, z jakého bodu jsme vycházeli a kde jsme teď. Ještě při vpádu Putina na Ukrajinu byla Evropa závislá na ruském plynu skoro z poloviny, nyní jsme na 13 procentech," řekl Farský redakci. EU už z Ruska dováží pouhá tři procenta ropy, před válkou to bylo 27 procent.
"Byla to dlouho a cíleně budovaná závislost, odvykací kúra je náročná. Každopádně věřím, že nakonec bude úspěšná," dodal.
Nagyová: Pro některé země je to rána do zad
Ne všichni europoslanci ale s přísným postupem souhlasí. "Stanovisko Evropského parlamentu s úplným zákazem dovozu ropy, ropných produktů a plynu již od 1. ledna 2026 považuji za ránu do zad těm členským státům a průmyslovým odvětvím, které už nyní dělají maximum pro diverzifikaci zdrojů a udržení konkurenceschopnosti," prohlásila během středeční debaty na plénu Evropského parlamentu europoslankyně z řad hnutí ANO Jana Nagyová.
"Cílem celé této akce má být pomoci Ukrajině a zastavit Rusko. Té ale rozhodně nepomůžeme, když část našeho průmyslu necháme padnout a těžkou dobu jim uděláme ještě těžší," dodala.
Nagyová nicméně zdůraznila, že racionálně nastavený zákaz dovozu by podpořila, ale musel by být v souladu se specifickou situací některých členských zemí. Nepřímo tak zmínila Maďarsko a Slovensko, které tvrdí, že na odklon od ruských fosilních paliv nejsou připravené.
Česko už se se závislostí vypořádalo - ruské zdroje sice stále dováží, ale už má vybudovanou infrastrukturu pro jejich nahrazení. Zatímco v případě plynu se může spolehnout na dovoz západní cestou, ropa poteče z jihu nově rozšířeným ropovodem TAL.
Co ještě zbývá doladit
Členské státy EU - kromě Maďarska a Slovenska, které byly v této věci přehlasovány - chtějí také ukončit dovoz ruských paliv, ale s jiným tempem a mírnějším nastavením u ropy.
Podle poslední vyjednávací pozice Rady EU, která zástupce států sdružuje, se má okamžitě skončit se spotovými nákupy ruského plynu od 1. ledna 2026, krátkodobé kontrakty doběhnou do 17. června 2026 a nové dlouhodobé smlouvy už nepůjde uzavírat. Stávající dlouhé kontrakty by skončily až od 1. ledna 2028.
U ropy Rada EU nepočítá s přímým, právně závazným zákazem, ale žádá po vládách "strategie" s cílem dovoz ukončit do konce roku 2027.
Směr je ale daný. Zda poslední kubík plynu projde hranicemi v roce 2026, nebo 2027, rozhodnou vyjednavači v nadcházejících týdnech.