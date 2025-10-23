Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

To však neznamená, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je na diplomatickém poli v ofenzivě. V Bílém domě dostal od Trumpa studenou sprchu. A ze Spojených států odjel s nepořízenou. Bez Tomahawků, protivzdušné obrany a bezpečnostních záruk.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou. Hlavním tématem však byla ruská propaganda. Její zákulisí a osobní postřehy, které Just má z účasti v ruských propagandistických pořadech.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
Předchozí díly podcastu najdete zde.