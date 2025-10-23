Zahraničí

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 14 minutami
Love-hate bromance mezi Trumpem a Putinem pokračuje. Nejdřív si americký prezident a jeho ruský protějšek měli dát dostaveníčko v Budapešti nad doboškou. Z toho sešlo. Jak z legendárního maďarského zákusku, tak i z posunu v zastavení ruské války proti Ukrajině. Místo toho Putin dostal od Trumpa nové sankce.
Vladimir Putin a Donald Trump.
Vladimir Putin a Donald Trump. | Foto: Reuters

To však neznamená, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je na diplomatickém poli v ofenzivě. V Bílém domě dostal od Trumpa studenou sprchu. A ze Spojených států odjel s nepořízenou. Bez Tomahawků, protivzdušné obrany a bezpečnostních záruk.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde: 

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou. Hlavním tématem však byla ruská propaganda. Její zákulisí a osobní postřehy, které Just má z účasti v ruských propagandistických pořadech.

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
Mohlo by vás zajímat

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kaviárové tousty Donald Trump Vladimir Putin Ukrajina Budapešť Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 15 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 25 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 43 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 44 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 52 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy