"Za válku na Ukrajině můžete vy v Polsku a Pobaltí." Sporná slova Merkelové rezonují

Slova Merkelové vyvolala skandál. A navíc jsou velmi sporná. Pána Kremlu, který požadoval alibisticky po Severoatlantické alianci stažení k roku 1997, už chytla válečnická slina. Na Merkelovou, francouzského prezidenta Emmanuel Macrona nebo šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou by stejně nedal a Ukrajinu by zcela jistě napadl.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
Na toto úvodní téma novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská v novém díle podcastu Kaviárové tousty navázali portréty předních ruských propagandistek. Margarity Simonjanové a Olgy Skabejevové. Obě ženy (a jejich manželé) jsou předními představitelkami ruské propagandy. Jejich osudy a výtlak jsou však různé. Více se dozvíte v Kaviárových toustech.
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
