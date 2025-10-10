Zahraničí

"Za válku na Ukrajině můžete vy v Polsku a Pobaltí." Sporná slova Merkelové rezonují

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 15 minutami
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová se v Maďarsku rozjela a vyčetla Polsku a pobaltským státům, že mohou za zpřetrhání diplomatických vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií a tím i nepřímo za vypuknutí války na Ukrajině.
Německá kancléřka Angela Merkelová na snímku z 26. listopadu 2024 při představení své knihy
Německá kancléřka Angela Merkelová na snímku z 26. listopadu 2024 při představení své knihy | Foto: Reuters

Slova Merkelové vyvolala skandál. A navíc jsou velmi sporná. Pána Kremlu, který požadoval alibisticky po Severoatlantické alianci stažení k roku 1997, už chytla válečnická slina. Na Merkelovou, francouzského prezidenta Emmanuel Macrona nebo šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou by stejně nedal a Ukrajinu by zcela jistě napadl.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde: 

Na toto úvodní téma novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská v novém díle podcastu Kaviárové tousty navázali portréty předních ruských propagandistek. Margarity Simonjanové a Olgy Skabejevové. Obě ženy (a jejich manželé) jsou předními představitelkami ruské propagandy. Jejich osudy a výtlak jsou však různé. Více se dozvíte v Kaviárových toustech.

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
Mohlo by vás zajímat

"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Peru odvolalo prezidentku pro neschopnost. Tři její předchůdci skončili ve vězení

Peru odvolalo prezidentku pro neschopnost. Tři její předchůdci skončili ve vězení

Jízda v protisměru i na červenou. Tesla čelí v USA vyšetřování kvůli svému autopilotu

Jízda v protisměru i na červenou. Tesla čelí v USA vyšetřování kvůli svému autopilotu

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila příměří. Nejasnosti zůstávají

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila příměří. Nejasnosti zůstávají
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kaviárové tousty Angela Merkelová Vladimir Putin Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

ŽIVĚ
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami
Dívkám měl přidávat drogy do pití. Lékař je obviněný z osmi znásilnění

Dívkám měl přidávat drogy do pití. Lékař je obviněný z osmi znásilnění

"Do alkoholického nápoje přidal tzv. znásilňovací drogu... Po jejím požití poškozené ztrácely sebekontrolu," uvedla policie.
před 5 minutami

Víme, o kolik zlevnila. Dostupná Tesla už je v Česku, jak si stojí proti konkurenci?

Víme, o kolik zlevnila. Dostupná Tesla už je v Česku, jak si stojí proti konkurenci?
Prohlédnout si 15 fotografií
před 15 minutami
"Za válku na Ukrajině můžete vy v Polsku a Pobaltí." Sporná slova Merkelové rezonují

"Za válku na Ukrajině můžete vy v Polsku a Pobaltí." Sporná slova Merkelové rezonují

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probírají třeskuté události posledního týdne.
před 31 minutami
Dano, děkujeme! Ve Foru Karlín budou hudebníci a přátelé vzpomínat na Drábovou

Dano, děkujeme! Ve Foru Karlín budou hudebníci a přátelé vzpomínat na Drábovou

Vzpomínkový večer na počest předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která zemřela toto pondělí, se uskuteční 23. října.
před 37 minutami
Inflace dál zpomaluje, je nejníž od dubna, potvrdili statistici. Zlevňují potraviny

Inflace dál zpomaluje, je nejníž od dubna, potvrdili statistici. Zlevňují potraviny

"Oproti srpnu ceny potravin klesly o 1,1 procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
před 46 minutami
Peru odvolalo prezidentku pro neschopnost. Tři její předchůdci skončili ve vězení

Peru odvolalo prezidentku pro neschopnost. Tři její předchůdci skončili ve vězení

Podle zákonodárců nezvládla vláda bývalé prezidentky boj s kriminalitou, na jejím odvolání se shodly téměř všechny strany politického spektra.
Další zprávy