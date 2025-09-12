Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným

Pokud by Ukrajina padla, tak se ohrožení České republiky mnohonásobně zvýší, varuje host Matyáše Zrna. Představa některých lidí, že je potřeba konflikt hlavně rychle ukončit, je prý mylná. "Naše blízkost daná historií nás zavazuje pomáhat a nezrazovat, protože to bychom zradili hlavně sami sebe."
Ovčáček založil nadační fond, který zastřešuje aktivity na podporu Ukrajiny, kam dokonce opakovaně jezdí. Od roku 2023 tam byl prý třikrát, jednou s bývalým starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným, který si aktuálně odpykává trest odnětí svobody kvůli porušení podmínky.
Bývalého prezidenta Miloše Zemana podle svých slov neopouští. "Pokud jsem měl tu možnost pro něj na Pražském hradě skoro deset let pracovat, tak bych mu ten výtah měl nějakým způsobem vracet," říká s tím, že Zemanův postoj k Ukrajině mu to usnadňuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:48 Proč se přestěhoval z Prahy do Hejnic? Kolik tam žije Ukrajinců? Co ho přivedlo k aktivní podpoře Ukrajiny?
04:48-09:38 Daří se mu přesvědčovat Zemanovy příznivce, aby podporovali Ukrajinu? Jak konkrétně pomáhá přes svůj nadační fond?
09:28-14:42 Jak si rozuměl s Pavlem Novotným na společné cestě do Kyjeva a Hostomelu? Reagoval nějak na jeho cestu Miloš Zeman? Zamiloval si Ukrajinu a co ho na ní nejvíc oslovilo?
14:42-19:18 Má ukrajinskou manželku - naučil se ukrajinsky? Jaké to bylo zažít velký letecký úder?
19:18-24:48 Vypráví Miloši Zemanovi o svých zkušenostech z Ukrajiny? Bere Zeman ruskou invazi jako osobní "zradu"? Změnil exprezident své postoje?
24:48-28:18 Vídá se se Zemanem pravidelně? Co dělá exprezident mimo svůj "úřední den"?
28:18-34:47 Udržuje Zeman styky i s bývalými spolupracovníky, kteří mají na Ukrajinu odlišné názory? Má "obyčejné" přátele mimo politiku? Co vlastně Ovčáčka změnilo?