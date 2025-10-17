Začalo to nevinně. Spor o bankovku zmutoval do netušených rozměrů. Zapojili i Putina

Centrální banka zahájila na začátku měsíce hlasování o designu pětisetrublové bankovky. Voliči měli na výběr z 16 nejznámějších památek Severokavkazského federálního okruhu. Hlasování se lidé mohli zúčastnit prostřednictvím sociálních sítí i portálu veřejných služeb Gosuslugi.
Co se týče lícové strany bankovky, hlasování proběhlo poměrně jasně a s více než milionem hlasů se vítězem stala Akademičeskaja galerie - bývalý resort z 19. století postavený nad minerálním pramenem ve městě Pjatigorsk ve Stavropolském kraji. Nominanty na rub se staly mrakodrapový komplex Groznyj-City v Čečensku a nejvyšší hora Ruska Elbrus. Hlasování ale nakonec doprovázely kontroverze, jak informuje web The Moscow Times.
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov v pátek 10. října prohlásil, že každý, kdo bude hlasovat pro Groznyj-City na všech dostupných platformách, může vyhrát jeden z deseti nových iPhonů 17. Populární bloger Askhab Tamajev zašel ještě dál a pro příznivce mrakodrapu vyhlásil soutěž o auto.
Aby banka zabránila vícenásobnému hlasování, omezila následující den hlasování na Gosuslugi - každý účet se musel propojit s jednotlivým průkazem totožnosti. To pobouřilo čečenské představitele i místní státní televizní kanály, které začaly vysílat pokyny, jak prostřednictvím portálu hlasovat pro Groznyj-City.
Protistrana ale nenechala situaci jen tak. Místopředseda Státní dumy a předseda strany Noví lidé Vladislav Davankov povzbudil veřejnost k hlasování pro Elbrus a jako cenu nabídl zájezd do letoviska pro dva poblíž zmíněné hory.
Celá situace dál eskalovala. Čečenští představitelé oznámili své plány podat ruskému vůdci Vladimiru Putinovi petici ohledně hlasování s tvrzením, že v online prostoru se rozvinula nenávistná kampaň proti čečenskému lidu. "Pokud centrální banka dovolí, aby se na nové bankovce objevil symbol, který nevyhraje díky spravedlnosti, ale díky penězům a nenávisti, zasáhne to samotnou myšlenku multietnického Ruska," napsal na síti Telegram čečenský ministr Ahmed Dudajev. "To nebude jen ostuda pro soutěž - bude to varovný signál pro celou zemi".
Rozdělená federace
Na banku se následně snesla kritika, že vůbec hlasování uspořádala. Kritici tvrdili, že se jednalo o pokus zasít svár mezi ruskými regiony a roztrhat federaci. Objevily se dokonce úvahy o vměšování zahraničních zpravodajských služeb. Proválečný zpravodaj Dmitrij Stěšin naléhal na kontrarozvědku, aby jednání banky vyšetřila - tvrdil, že její iniciativa vytváří národní rozkol mezi Rusy a Čečenci a je buď výsledkem špatného úsudku úředníků, nebo dílem nepřátel Ruska. Další bloger, Daniil Bessonov s 300 tisíci odběrateli, navrhl, aby banka vydala bankovky nebo mince s vojáky, kteří bojovali na Ukrajině.
Pozadu s vyjádřením nebyl ani telegramový kanál Wagnerovy skupiny. "Je důležité pochopit, že existují síly, které mají zájem vyvolat pobouření v naší společnosti. Pamatujte si to nejdůležitější: bez ohledu na to, jaký obrázek bude nakonec pro nové bankovky vybrán, musíme zůstat jednotní," zaznělo v příspěvku.
Hlasování zrušeno
V neděli 12. října centrální banka nakonec oznámila, že veřejné hlasování zrušila. "Setkali jsme se s četnými pokusy o umělé zvýšení počtu hlasů pro určité možnosti. To znemožňuje dosažení objektivního výsledku," uvedla banka v prohlášení. Nová data hlasování oznámí později, seznam možných návrhů ale zůstane stejný. "Na základě analýzy všech hlasovacích kanálů navrhneme nové podmínky, které vyloučí možnost nekalých praktik".
Ne všichni Rusové ale brali hlasování o bankovce tak vážně. Sociální sítě zaplavily tzv. memy, které ukazovaly na bankovce například místní populární fast food s ruskou náhražkou Coca-Coly nebo koláž Ježíše Krista s neonovým křížem a energetickým nápojem či scénu z populárního filmu "Bratr" a spoustu dalších.