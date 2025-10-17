Zahraničí

Začalo to nevinně. Spor o bankovku zmutoval do netušených rozměrů. Zapojili i Putina

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Zprvu neškodná výzva Centrální banky Ruské federace k výběru designu nové bankovky v hodnotě 500 rublů (130 korun) věnované Severokavkazskému federálnímu okruhu skončila roztržkou mezi čečenskými představiteli a proválečnými blogery. Na celou situaci v reakci vznikla i spousta internetových memů. 
Centrální banka Ruské federace dala možnost hlasovat o podobě bankovky. Vzniklo spousta memů | Video: X/KremlinRussia, X/tvjihad, X/Zviaguina, X/genzforyeshua, IG/BBC Russian

Centrální banka zahájila na začátku měsíce hlasování o designu pětisetrublové bankovky. Voliči měli na výběr z 16 nejznámějších památek Severokavkazského federálního okruhu. Hlasování se lidé mohli zúčastnit prostřednictvím sociálních sítí i portálu veřejných služeb Gosuslugi. 

Související

Putin proměnil peníze ve víno. Hodnota jeho vinařství dosahuje neuvěřitelných rozměrů

Putin, víno, sklenice, vinařství

Co se týče lícové strany bankovky, hlasování proběhlo poměrně jasně a s více než milionem hlasů se vítězem stala Akademičeskaja galerie - bývalý resort z 19. století postavený nad minerálním pramenem ve městě Pjatigorsk ve Stavropolském kraji. Nominanty na rub se staly mrakodrapový komplex Groznyj-City v Čečensku a nejvyšší hora Ruska Elbrus. Hlasování ale nakonec doprovázely kontroverze, jak informuje web The Moscow Times.

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov v pátek 10. října prohlásil, že každý, kdo bude hlasovat pro Groznyj-City na všech dostupných platformách, může vyhrát jeden z deseti nových iPhonů 17. Populární bloger Askhab Tamajev zašel ještě dál a pro příznivce mrakodrapu vyhlásil soutěž o auto. 

Aby banka zabránila vícenásobnému hlasování, omezila následující den hlasování na Gosuslugi - každý účet se musel propojit s jednotlivým průkazem totožnosti. To pobouřilo čečenské představitele i místní státní televizní kanály, které začaly vysílat pokyny, jak prostřednictvím portálu hlasovat pro Groznyj-City.

Protistrana ale nenechala situaci jen tak. Místopředseda Státní dumy a předseda strany Noví lidé Vladislav Davankov povzbudil veřejnost k hlasování pro Elbrus a jako cenu nabídl zájezd do letoviska pro dva poblíž zmíněné hory. 

Celá situace dál eskalovala. Čečenští představitelé oznámili své plány podat ruskému vůdci Vladimiru Putinovi petici ohledně hlasování s tvrzením, že v online prostoru se rozvinula nenávistná kampaň proti čečenskému lidu. "Pokud centrální banka dovolí, aby se na nové bankovce objevil symbol, který nevyhraje díky spravedlnosti, ale díky penězům a nenávisti, zasáhne to samotnou myšlenku multietnického Ruska," napsal na síti Telegram čečenský ministr Ahmed Dudajev. "To nebude jen ostuda pro soutěž - bude to varovný signál pro celou zemi".

Rozdělená federace

Na banku se následně snesla kritika, že vůbec hlasování uspořádala. Kritici tvrdili, že se jednalo o pokus zasít svár mezi ruskými regiony a roztrhat federaci. Objevily se dokonce úvahy o vměšování zahraničních zpravodajských služeb. Proválečný zpravodaj Dmitrij Stěšin naléhal na kontrarozvědku, aby jednání banky vyšetřila - tvrdil, že její iniciativa vytváří národní rozkol mezi Rusy a Čečenci a je buď výsledkem špatného úsudku úředníků, nebo dílem nepřátel Ruska. Další bloger, Daniil Bessonov s 300 tisíci odběrateli, navrhl, aby banka vydala bankovky nebo mince s vojáky, kteří bojovali na Ukrajině. 

Pozadu s vyjádřením nebyl ani telegramový kanál Wagnerovy skupiny. "Je důležité pochopit, že existují síly, které mají zájem vyvolat pobouření v naší společnosti. Pamatujte si to nejdůležitější: bez ohledu na to, jaký obrázek bude nakonec pro nové bankovky vybrán, musíme zůstat jednotní," zaznělo v příspěvku. 

Hlasování zrušeno

V neděli 12. října centrální banka nakonec oznámila, že veřejné hlasování zrušila. "Setkali jsme se s četnými pokusy o umělé zvýšení počtu hlasů pro určité možnosti. To znemožňuje dosažení objektivního výsledku," uvedla banka v prohlášení. Nová data hlasování oznámí později, seznam možných návrhů ale zůstane stejný. "Na základě analýzy všech hlasovacích kanálů navrhneme nové podmínky, které vyloučí možnost nekalých praktik".

Ne všichni Rusové ale brali hlasování o bankovce tak vážně. Sociální sítě zaplavily tzv. memy, které ukazovaly na bankovce například místní populární fast food s ruskou náhražkou Coca-Coly nebo koláž Ježíše Krista s neonovým křížem a energetickým nápojem či scénu z populárního filmu "Bratr" a spoustu dalších.

Krůček ke katastrofě. Putin spěje k bodu, ze kterého není návratu, míní ruský novinář (Celý článek s videem zde)

Putinův vzkaz Evropanům z Valdaje: „Rusko chce zaútočit na NATO? Autosugesce je vážná věc.“ | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Chystají se mnou proces jako za Stalina, žaluje Trumpův exporadce Bolton na Bílý dům

Chystají se mnou proces jako za Stalina, žaluje Trumpův exporadce Bolton na Bílý dům

Američané zaútočili na další loď, která údajně pašovala drogy. Poprvé někdo přežil

Američané zaútočili na další loď, která údajně pašovala drogy. Poprvé někdo přežil

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Vladimir Putin Ukrajina Čečensko peníze meme

Právě se děje

před 7 minutami

Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky

Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky
36:33
před 8 minutami
Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky
Přehled

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Aktualizováno před 17 minutami
Je to ukazatel strachu. Nikdo neví, kam poroste, říká ekonom o rekordní ceně zlata

Je to ukazatel strachu. Nikdo neví, kam poroste, říká ekonom o rekordní ceně zlata

"Nikdo neví, kam ta cena ještě vzroste, nebo jestli je toto maximum," říká ekonom Petr Dufek.
Aktualizováno před 18 minutami
Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 42 minutami
Chystají se mnou proces jako za Stalina, žaluje Trumpův exporadce Bolton na Bílý dům

Chystají se mnou proces jako za Stalina, žaluje Trumpův exporadce Bolton na Bílý dům

Trumpova vláda "ztělesňuje to, co kdysi prohlásil šéf tajné policie Josifa Stalina: 'Ukažte mi toho muže a já vám najdu jeho zločin'," uvedl Bolton.
před 47 minutami
Američané zaútočili na další loď, která údajně pašovala drogy. Poprvé někdo přežil

Američané zaútočili na další loď, která údajně pašovala drogy. Poprvé někdo přežil

Venezuela ve čtvrtek požádala Radu bezpečnosti OSN, aby rozhodla, zda jsou americké zásahy proti lodím u venezuelských břehů legální.
před 2 hodinami

Černý pátek v Aberfanu: tisíce tun bahna pohřbily školu. Selhání zůstalo nepotrestané

Černý pátek v Aberfanu: tisíce tun bahna pohřbily školu. Selhání zůstalo nepotrestané
Prohlédnout si 9 fotografií
Aberfan, 21. října 1966.Celá budova školy byla doslova pohřbena pod více než 110 tisíci tun bahnité hmoty – kalového odpadu ze skládky místního uhelného dolu. Zemřelo 144 lidí, 116 z nich byly děti.
V den katastrofy se masa půdy uvolnila, sjela zalesněným svahem a v prudké zatáčce nabrala smrtící rychlost.
Další zprávy