Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

před 2 hodinami
Na Ukrajině sílí kritika prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož vláda je podle nejnovějších zjištění serveru Politico čím dál častěji obviňována z centralizace moci a zneužívání právního systému proti politickým oponentům. Případ bývalého šéfa státní energetické společnosti Ukrenergo Volodymyra Kudryckého, který byl nedávno obviněn ze zpronevěry, se stal symbolem tohoto trendu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu v Bruselu; 17. října 2024
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu v Bruselu; 17. října 2024

Kudryckyj, jenž během ruské invaze dokázal udržet energetickou síť v provozu navzdory masivním útokům, byl donucen odstoupit loni po letech chvály od domácích i zahraničních expertů. Nyní čelí soudnímu stíhání, které mnozí označují za politicky motivované. Podle opozice i občanských aktivistů jde o další případ, kdy Zelenského administrativa využívá státní aparát k umlčování kritiků a k "čistkám" mezi těmi, kdo by mohli ohrozit její mocenské postavení.

"Využívání soudů k diskreditaci oponentů se zřejmě ještě zhorší, protože prezidentská kancelář se připravuje na možné volby," varoval opoziční poslanec Mykola Kniažyckyj. Aktivistka a ředitelka protikorupčního centra Daria Kaleniuková rovněž označila Kudryckého proces za "politickou šikanu" a upozornila, že žalobci nepředložili důkazy o jeho osobním obohacení. Znepokojení nad Kudryckého zatčením vyjádřil i Brusel.

Sankce na čokoládového krále

Zelenskyj uvalil sankce na Porošenka. Chce umlčet opozici, tvrdí bývalý prezident

zelenský porošenko

Tento případ zapadá do širšího vzorce, který se začal rýsovat už dříve. Letos v únoru Zelenskyj uvalil sankce na svého předchůdce v úřadě a rivala Petra Porošenka. Opatření zahrnovala zmrazení majetku, zákaz finančních převodů do zahraničí i další omezení přístupu k jeho majetku. Prezident krok zdůvodnil "ochranou suverenity", zatímco Porošenko jej označil za "politicky motivovaný a protiústavní".

Podle ukrajinisty Davida Svobody má vztah mezi Zelenským a Porošenkem i osobní rovinu. "Porošenko byl skutečně očerňovanou postavou, na jeho diskreditaci se podílel i Západ. Bývalý prezident Porošenko je pro Zelenského neohrožujícím prvkem, protože jeho politické skóre je nevalné, přesto jakási mstivost a žádostivost vede Zelenského k tomu, aby se proti Porošenkovi neustále vymezoval. Přitom opravdovým rivalem Zelenského je (bývalý vrchní velitel ukrajinských sil Valerij - pozn. red.) Zalužnyj, který je v Londýně," řekl tehdy Svoboda redakci Aktuálně.cz.

Ukrajinská veřejnost i evropští partneři reagovali s obavami. Podle průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu více než polovina obyvatel vnímá sankce spíše jako snahu umlčet opozici než jako boj s korupcí. Carl Bildt, bývalý švédský premiér a spolupředseda Evropské rady pro zahraniční vztahy, tehdy varoval, že podobné kroky mohou vážně poškodit pověst Ukrajiny v Evropě.

Červencové razie

Protikorupční razie proti kritikům: Zelenskyj čelí obviněním z autoritářských praktik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenského postupy vyvolaly kritiku i během červencových razií Státního úřadu pro vyšetřování (SBI), které mířily na významné osobnosti občanské společnosti. Těžce ozbrojení agenti tehdy vtrhli do domů protikorupčních aktivistů Vitalije Šabunina a bývalého ministra infrastruktury Oleksandra Kubrakova, údajně kvůli vyšetřování korupce. Oba muži ale tvrdí, že šlo o politicky motivované zásahy, při nichž nebyl předložen žádný soudní příkaz.

Šabunin, známý kritik vlády, uvedl pro Financial Times: "Zelenskyj tím vzkazuje: pokud si mohu veřejně přijít pro Šabunina - pod drobnohledem médií a navzdory podpoře veřejnosti -, pak si mohu přijít pro kohokoliv z vás." Starosta Kyjeva Vitalij Kličko následně varoval, že "pod rouškou války úřady pronásledují nepohodlné - oponenty, novináře i aktivisty".

Zelenskyj je populista, státníkem se stal kvůli válce. Média selhávají, tvrdí expert

Zelenskyj London

Na případech Kudryckého, Porošenka i Šabunina se tak rýsuje stejný obraz: prezident využívá mimořádného stavu k upevňování osobní moci. Přestože Zelenskyj zůstává symbolem odporu proti Rusku, doma čelí stále silnější kritice, že jeho vláda se začíná chovat autoritářsky.

Kauzy, které se v posledních měsících vrší, zpochybňují pověst Ukrajiny jako demokratického státu usilujícího o evropskou integraci. Zahraniční pozorovatelé varují, že pokud bude Zelenského administrativa i nadále využívat boj s korupcí k odstraňování politických oponentů, může tím podkopat důvěru Západu právě v době, kdy ji Ukrajina nejvíce potřebuje.

Svoboda: Neuvěřitelné přešlapy Zelenského. Mnoho Ukrajinců ho viní z fatálních chyb (15. 8. 2024)

Svoboda: Neuvěřitelné přešlapy Zelenského. Mnoho Ukrajinců ho viní z fatálních chyb (15. 8. 2024)
 
