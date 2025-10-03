Začaly volby do sněmovny, Češi rozhodují o dalším směřování země

Domácí

Voliči v Česku dnes odpoledne začali rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová sněmovna. Mezi první voliče patří tradičně politici včetně prezidenta Petra Pavla. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu. Ovlivní také to, jaké bude další směřování České republiky.
Prezident Petr Pavel s chotí Evou odevzdali své hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny v Černoučku na Litoměřicku krátce po otevření volebních místností.
14:37

Prezident Pavel s manželkou Evou krátce po otevření volebních místností odevzdali hlas ve sněmovních volbách v Černoučku na Litoměřicku. O volbě měl předem víceméně jasno, řekl.

Prezident Petr Pavel s chotí Evou odevzdali své hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny v Černoučku na Litoměřicku krátce po otevření volebních místností.
14:35

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš pár minut po otevření volebních místností odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v sokolské tělocvičně v Ostravě.

Novinářům následně řekl, že za úspěch ve volbách považuje zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji.

Jako jeden z prvních politiků dorazil k volbám předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Bývalý premiér vhodil lístek do volební urny v Ostravě, kde v letošních volbách kandiduje.
14:10

V Česku začaly dnes ve 14:00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou deváté v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou nejen o složení dolní parlamentní komory. Jejich hlasy také předurčí, které z 26 volebních uskupení bude moci být zastoupeno v budoucí vládě.

13:54

Vítězem voleb do sněmovny se podle sázkových kanceláří stane hnutí ANO. Druhá bude koalice Spolu a třetí pravděpodobně SPD. Toto hnutí bude ale o třetí příčku bojovat se čtvrtými Starosty a nezávislými a pátými Piráty. Do sněmovny zamíří také hnutí Stačilo! a Motoristé.

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

13:27

Čtvrteční debatu kandidátů na premiéra Petra Fialy a Andreje Babiše sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak o zhruba 9 tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se ale vysílala současně na dvou kanálech.

13:14

Nenechme, aby narcistní egocentrici válcovali svět. Buďme jednotní, píše v seriálu Aktuálně.cz Vize Česka filmař Petr Vachler.

Nenechme, aby narcistní egocentrici válcovali svět. Buďme jednotní, píše Vachler

13:13

Letos je poprvé využita korespondenční volba. Je postavena na principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lísku pro zachování osobní volby. O písemnosti mohli Češi požádat klasickou poštou, přes datovou schránku, on-line přes Portál občana nebo prostřednictvím zmocněnce před koncem srpna. Mohli si také o dokumenty požádat osobně či prostřednictvím zmocněnce, a to nejpozději tuto středu.

Písemně si dokumenty vyžádalo na 11 tisíc ze zhruba 27 500 českých občanů, kteří se k volbám zaregistrovali. Statistiky osobních žádostí zatím ministerstvo nemá k dispozici.

Více než tisíc voličů se zaregistrovalo v Londýně, Bernu, Mnichově, Sydney, Bruselu, Paříži, Haagu, ve Vídni a v Bratislavě. V písemné podobě o korespondenční hlasování požádalo nejvíce lidí v Bernu, Mnichově, Londýně, Sydney a Paříži.

13:07

Politické strany nominovaly do zvláštních volebních komisí v zahraničí 31 zástupců, budou působit při 22 zastupitelských úřadech. Tři zástupci stran budou v komisích v Haagu a Vídni, dva ve Varšavě, ve zbytku případů jde o jednoho nominanta.

Čeští občané budou moci volit na 108 zastupitelských úřadech v zahraničí. Na americkém kontinentu už volby českých poslanců kvůli časovému posunu začaly ve čtvrtek ve 14:00 místního času. V části západní Evropy, západní a severní Afriky budou lidé moci hlasovat dnes od 12:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00.

12:43

Sociální síť TikTok smazala některé z falešných účtů, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku. Učinila tak po podnětu od Českého telekomunikačního úřadu.

Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

12:42

Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště. Mimo domovskou obec je dostane od volebních komisařů tam, kde bude hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat.

12:40

Ve čtvrtek vrcholila volební kampaň a lídryně koalice Stačilo! v Praze Jana Maláčová se dočkala pomoci, po které toužila. Těsně před začátkem voleb ji podpořil exprezident Miloš Zeman.

Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce

12:38

Ve čtyřicítce obcí budou lidé dnes a v sobotu společně se sněmovními volbami hlasovat také v místních referendech. Nejčastěji se budou vyjadřovat k plánům na větrné elektrárny, jejich možné výstavby se týká skoro polovina plebiscitů. Hlasovat se bude například také o provozování restaurace obcí, skládce, spalovně odpadu, provozovnách hazardu, těžbě štěrkopísku, výstavbě sportovní haly, vysokorychlostní železnice a domova pro seniory.

12:34

Minulé sněmovní volby vyhrála koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která spolu se Starosty a Piráty vytlačila do opozice hnutí ANO. V ní setrvalo hnutí SPD. ČSSD s KSČM se do sněmovny nedostaly, nyní se o návrat pokoušejí pod hlavičkou hnutí Stačilo!

12:33

Reportér Aktuálně.cz mluvil s pamětníkem, který dodnes sleduje politické dění a patří k těm, kteří jednoznačně stojí za podporou Ukrajiny.

 

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká

12:32

Volební místnosti v Česku se otevřou dnes ve 14:00 na zhruba 14.800 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

12:31

Voliči v Česku dnes odpoledne začnou rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová sněmovna. Mezi první voliče budou tradičně patřit politici včetně prezidenta Petra Pavla. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu. Ovlivní také to, jaké bude směřování další země. Určovat to budou některá z 26 volebních uskupení. Práh dolní komory v roli poslanců překročí 200 z 4463 kandidátů.

