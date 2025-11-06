Domácí

Umíněný Stanjura. Konečně prozradil, proč odmítá Babišovi poslat rozpočet

před 1 hodinou
Situace okolo státního rozpočtu na příští rok je stále nepřehledná. Přestože přibývá hlasů, a to i z tábora končící Fialovy vlády, podle kterých by se návrh zákona roku znovu do sněmovny a potažmo vznikajícímu kabinetu pravděpodobného premiéra Andreje Babiš (ANO) poslat měl, dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je proti. A poprvé teď víc popsal detaily, proč odmítá rozpočet poslat.
Zbyněk Stanjura
Zbyněk Stanjura

Dosluhující šéf státní kasy chce od Andreje Babiše (ANO) coby pravděpodobně budoucího premiéra garanci, že nepoužije 50 miliard korun z rozpočtu na jiné účely, než na jaké jsou určeny.

"Potřebujeme ujištění, mnozí členové vlády mají obavu, co se stane s těmi 49 miliardami," řekl Stanjura po čtvrtečním jednání vlády.

Jde o dvě položky v návrhu zákona o rozpočtu a to v hodnotě 49,9 miliard korun.

Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je sice maximální povolený deficit pro příští rok 237 miliard korun. Zmíněné dvě položky se dle pravidel do deficitu nezapočítávají. 

"Je tam 18,3 miliardy na státní bezúročnou půjčku pro výstavbu nových jaderných bloků, které potřebujeme k energetické bezpečnosti, a současně zlevňuje celý proces výstavby," vysvětlil.

A pak je to 30,7 miliardy korun, které jsou nad povinnými dvěma procenty výdajů na obranu.

Nově je totiž možné veškeré útraty za obranu, které přesahují povinná dvě procenta hrubého domácího produktu, nezapočítávat do deficitu.

Stanjura se obává, že právě do zmíněných položek bude Babišova vláda sahat, aby pokryla například náklady na svůj předvolební slib, že stát bude za domácnosti a za firmy hradit poplatky za obnovitelné zdroje. Což má vyjít přibližně na 20 miliard.

Místopředseda ANO Karel Havlíček už dříve bez dalších podrobností řekl, že peníze na to našel. Neřekl kde, zmínil jen to, že to nepůjde z peněz určených na obranu.

"Já se vsadím, že na to vezme peníze z Dukovan," řekl Stanjura. To jsou peníze, které jsou zatím "volné". Na dostavbu jaderných bloků totiž stát zatím nemá notifikaci od Evropské komise a dřív než v druhé polovině příštího roku ji vláda určitě nezíská.

"Je logické, že je potřeba, aby ze strany té nové vládní většiny (ANO, SPD a Motoristé) jasně zaznělo, že deficit je 237 miliard a k tomu dvě položky, které nebudou měnit," řekl Stanjura. A dokud takové garance nezazní, končící šéf resortu financí prý doporučí končící vládě rozpočet do sněmovny znovu neposílat.

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná ministryně financí Alena Schillerová však Stanjurovy požadavky striktně odmítla.

"Ještě nikdy v dějinách Česka se nestalo, aby si ministr financí určoval podmínky, za jakých vůbec předloží, nebo nepředloží návrh zákona o státním rozpočtu do sněmovny," řekla deníku Aktuálně.cz.

Rozpočtový proces je podle Schillerové daný zákonem o rozpočtových pravidlech. "Zbyněk Stanjura se tak jen snaží odvést pozornost od faktu, že navzdory všem zvyklostem, vůli svých vládních kolegů i prezidenta republiky  Petra Pavla odmítá hájit návrh rozpočtu před veřejností i poslanci," uvedla. Tvrdí také, že Stanjura "svým neobhajitelným počínáním bere jako rukojmí investice, platy státních zaměstnanců a paradoxně i stabilitu Česka v nejisté době".

Spor o návrh rozpočtu se rozhořel hned po volbách, které se uskutečnily na začátku října. Původní verzi sice vláda premiéra Petra Fialy (ODS) do sněmovny odeslala dle zákona, legislativa ale volbami spadla pod stůl. A musí se začít znova.

Vláda Petra Fialy (ODS), která ve čtvrtek podala demisi, ho doposud odmítala poslat s tím, že byla kritizovaná, o jak špatný a nepoužitelný rozpočet se jedná. To zaznívalo z řad budoucí vládní koalice. "Ať si navrhnou svůj vlastní rozpočet," řekl už dříve Stanjura.

Budoucí vládní koalice ale nyní tvrdí, že rozpočet od Fialovy garnitury chce s tím, že se na něj podívá podrobněji a pak se rozhodne, co s ním.

Roli hraje čas. Pokud by nová vláda musela  předkládat svůj vlastní rozpočet, schvalování by trvalo déle, než když si vezme již existující verzi od končícího kabinetu.

Česku teď hrozí rozpočtové provizorium, což je stav, kdy lze v dalším roce měsíčně utratit pouze jednu dvanáctinu rozpočtu předcházejícího roku - a to do chvíle, než bude schválen nový zákon.

 
