Domácí

Tři scénáře příští vlády: jeden je na stole, druhý záložní, třetí jen hypotetický

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 3 hodinami
Dva dny po volbách se situace v souvislosti se vznikem nové vlády jeví jasně: podle prezidenta republiky Petra Pavla je na stole zatím pouze vznik koaliční vlády, jejíž součástí bude hnutí ANO, Motoristé sobě a SPD. To ovšem neznamená, že neexistuje záložní plán. Nebo že se do hry v jistý moment nedostane zcela nová varianta.
Pokud si Andrej Babiš myslel, že vše půjde svižně a rychle a sestaví svůj nový kabinet v řádu dnů, nyní mu musí být jasné, že to zase tak jednoduchý úkol nebude.
Pokud si Andrej Babiš myslel, že vše půjde svižně a rychle a sestaví svůj nový kabinet v řádu dnů, nyní mu musí být jasné, že to zase tak jednoduchý úkol nebude. | Foto: Libor Fojtík

Podle prezidenta Petra Pavla je z vyjádření předsedů jednotlivých politických stran zřejmé, že je v danou chvíli zájem na vzniku koaliční vlády tří stran - hnutí ANO, SPD a Motoristů. Pro pořádek dodejme, že tyto tři formace budou v nové sněmovně disponovat pohodlnou většinou 108 hlasů z dvou set.

Související

Politická šikana: Nemůžeme nechat Babiše Okamurovi, říká Kalousek a mluví o toleranci

Politická šikana 6. 10. 2025
29:23

"O jejím konkrétním složení a personálním zabezpečení se bude teprve jednat mezi předsedy politických stran. Ale zřejmě na tomto půdorysu může nová vláda vznikat," dodal prezident v pondělí po poledni poté, co dokončil kolečko prvních jednání s předsedy všech stran, které uspěly o víkendových volbách do Poslanecké sněmovny. Klíčová je přitom jeho poslední citovaná věta.

Varianta, která je na stole

Půdorys, na kterém se už vedou jednání o příští vládě, byl jasný ihned po sečtení hlasů. Jeho součástí jsou celkem tři strany, z toho dvě - ANO a SPD - tvořily opozici v minulém volebním období, ta třetí - Motoristé sobě - jsou sněmovním nováčkem. Vyloženě se tedy nabízelo, že právě tyto tři formace jednání o nové vládě zahájí.

Což se stalo ještě v sobotu večer, kdy předsedové obou menších uskupení - Tomio Okamura a Petr Macinka - dorazili za Andrejem Babišem k němu domů do Průhonic. Avšak pokud si Andrej Babiš myslel, že vše půjde svižně a rychle, a že tudíž sestaví svůj nový kabinet v řádu dnů, nyní mu musí být jasné, že to zase tak jednoduchý úkol nebude.

Protože pokud pracoval s tím, že obě menší formace podpoří vznik jeho menšinového jednobarevného kabinetu, SPD i Motoristé na něj naopak vyrukovali s tím, že na to může zapomenout a že by jim nedávalo žádný smysl nebýt součástí vlády. V médiích už se dokonce objevují spekulace, o která ministerstva si obě menší strany říkají a kdo zasedne v jejich čele.

Tady je možná dobré připomenout, že Andrej Babiš ještě nebyl prezidentem ani pověřen sestavením vlády. A taky třeba to, že po minulých volbách v roce 2021 byl Petr Fiala sestavením vlády pověřen až 9. listopadu, tehdejší prezident Miloš Zeman ji jmenoval 17. prosince a důvěru Poslanecké sněmovny obdržela až 13. ledna roku 2022.

Jinak řečeno - ještě to bude všechno trvat. Zvlášť pokud ani jedna ze stran nebude chtít ze svých původních představ ustoupit. A tady zase platí, že všichni do jednání vstupují z maximalistických pozic prostě proto, aby měli kam ustupovat. Ostatně z SPD už zaznívá, že by se možná spokojili třeba jenom s jedním ministerským křeslem.

Záložní plán

Navíc pokud prezident ve svém vystoupení před novináři v pondělí řekl, že jde o půdorys, na kterém může budoucí vláda vznikat, lze si vcelku realisticky představit, že Andrej Babiš v jistý moment přijde s tím, že se rýsuje dvoukoalice složená z hnutí ANO a Motoristů sobě, kterou při jejím vzniku ve sněmovně podpoří právě SPD.

Půdorys by byl zachován, jen by se změnil formát vlády. Navíc je vcelku evidentní, že Babiš a Okamura nemají pražádný problém s tím, čemu se v souvislosti s americkým prezidentem Donaldem Trumpem říká transakční politika - tj. politika ve smyslu "něco za něco". Ostatně Okamurovi nejde ani tak o politiku v programovém smyslu slova, je to hlavně politický podnikatel.

Babiš si ho tudíž může nakonec "koupit". A nejenže mu v takovou chvíli nabídne například post předsedy Poslanecké sněmovny, což se vyloženě nabízí, uplatit ho může i rozličnými pozicemi pro jeho lidi ve státní správě, v dozorčích radách a představenstvech firem se státní účastí nebo rozličnými posty resortních náměstků. V tom byl Babiš vždycky kreativní dost a nějaké drahoty s tím jistě dělat nebude.

Okamura by to sice musel nějak veřejně obhájit, ale ani v tomto by překážka skoro jistě nenastala. Před voliči by si svůj ústupek hájil tím, že součástí programového prohlášení vlády budou některé z priorit jeho strany, že mají pojistky a záruky, že je budoucí předseda vlády neobejde a že je to nutná daň za to, že tady vznikne vláda, která tu bude konečně, jak říká Okamura, pro lidi.

Zatím hypotetická možnost

A pak je tady ještě jedna možnost, o níž se zatím vůbec nemluví. Což ovšem neznamená, že se nemůže v jistý moment dostat do hry. V našem podcastu Politická šikana o ní hovořil bývalý předseda lidovců a TOP 09 a bývalý ministr financí ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase Miroslav Kalousek. O co jde?

Podle něj i opozice nese svůj díl odpovědnosti za směřování země. A pokud vládní strany postavily kampaň na geopolitickém tématu, tedy na prozápadním směřování České republiky a ochraně demokracie, tak by podle něj měly o toto téma pečovat nejen slovy, ale i činy jakožto příští opozice. "A pokud z voleb udělaly téměř referendum o našem geopolitickém směřování, tak to referendum dopadlo velmi dobře," připomíná Kalousek.

"Stačilo! se nedostalo do sněmovny a jediný subjekt, který zpochybňuje naše členství v NATO a v Evropské unii, je SPD. A ta má patnáct hlasů," zdůrazňuje. "A to je velmi málo. A já bych se z té opozice snažil, aby těchto patnáct hlasů mělo ne co největší, ale co nejmenší vliv na vládní politiku." Podle něj by to vyžadovalo velkou politickou kreativitu, toleranci a profesionální přístup.

Kalousek zdůrazňuje, že to neznamená, že by některá ze stávajících vládních stran šla s hnutím ANO do koalice, avšak že by Babišovi mohly v řadě případů poskytnout toleranci. "Aby nebyl stoprocentně vydíratelný těmi patnácti hlasy SPD. Neměla by to být nesmiřitelná válka mezi opozicí a vládou za každou cenu - s tzv. nulovou tolerancí. Právě proto, že jde o směřování naší země, by tam nějaká míra tolerance být měla."

Související

Kdo může nahradit Fialu v čele ODS? Ve hře je víc jmen, mluví se hlavně o jednom

Volby 2025, Spolu, Fiala, Stanjura
0:51

Naznačuje přitom, že by se tak mohlo stát i při jejím samotném vzniku a hlasování o její důvěře. A dodává: "To si myslím - je péče o demokracii, je to péče o směřování naší země." Nic takového ale v danou chvíli není předmětem politické debaty a je otázka, zda se tak stane. Ještě jednou: v pondělí prezident před novináři mluvil výhradně o trojkoalici složené z hnutí ANO, SPD, Motoristů.

A ředitel jeho tiskového odboru Vít Kolář pro Aktuálně.cz řekl toto: "Prezident pouze konstatoval stav vyjednávání na základě informací od předsedů stran ANO, SPD a Motoristé, kteří deklarují snahu vytvořit společnou vládu. Žádná ze stran současné koalice totiž neavizovala snahu účastnit se jakkoli jednání o vzniku vlády."

Co se ale dneska jeví jako nerealistické, může být za měsíc nebo dva jednou z možností, o které se bude mluvit. Ostatně faktor načasování je pro jakoukoli politickou iniciativu - pro její akceptovatelnost a úspěšnost - zcela zásadní. Vždycky je potřeba využít okno příležitosti, které ale nebude otevřené věčně. Politici podobné manévry nesmí uspěchat, nesmí je ale ani prováhat - musí být ve správný čas na správném místě.

A tady si lze představit, že některý z předsedů stran, které jsou součástí vlády Petra Fialy, v jistý moment, obzvlášť pokud se bude vyjednávání Babiše s SPD a Motoristy protahovat, vstoupí do hry a přijde s podobnou iniciativou. Otázka ovšem je, zda lídři zmíněných stran disponují tím, co Kalousek opakovaně zmínil v našem rozhovoru: velkou mírou politické kreativity, velkou mírou nadhledu a velkou mírou tolerance. To ukáže teprve čas.

 
Mohlo by vás zajímat

Dovedu si představit Okamuru jako předsedu sněmovny, připustil po jednáních Babiš

Dovedu si představit Okamuru jako předsedu sněmovny, připustil po jednáních Babiš

„Asi mi usekl prst.“ Bizarní oslava propuštěného vězně skončila útokem mačetou

„Asi mi usekl prst.“ Bizarní oslava propuštěného vězně skončila útokem mačetou

"Tady máte na jízdenku do Moskvy, nevracejte se." Vidlákův účet plní drobné příspěvky

"Tady máte na jízdenku do Moskvy, nevracejte se." Vidlákův účet plní drobné příspěvky

I prostitutky musí danit. Nejvyšší správní soud rozhodl o stížnosti v kuriózní kauze

I prostitutky musí danit. Nejvyšší správní soud rozhodl o stížnosti v kuriózní kauze
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 Andrej Babiš ANO 2011 SPD Motoristé sobě Petr Pavel vláda Miroslav Kalousek

Právě se děje

Miroslav Bárta

Komentář: Odchodem Dany Drábové se svět skokem změnil k horšímu

před 1 hodinou

Štve mě, když lidi Rusy podceňují! Co všechno prozradí Češka na Donbase

Štve mě, když lidi Rusy podceňují! Co všechno prozradí Češka na Donbase
12:39
před 1 hodinou
Potíže americké vlády vyhnaly cenu zlata k novému rekordu

Potíže americké vlády vyhnaly cenu zlata k novému rekordu

Cena zlata k okamžitému dodání v noci na úterek SELČ stoupla na rekordních 3977,19 dolaru (cca 82 700 korun) za troyskou unci (31,1 gramu).
před 1 hodinou
Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Jiří Babica, známý kuchař z televizních show, se dostal do fyzického konfliktu s fanoušky Sparty během nedělního fotbalového derby.
před 1 hodinou
Šifra mistra Leonarda. Vědci rozplétají genetickou hádanku renesančního génia

Šifra mistra Leonarda. Vědci rozplétají genetickou hádanku renesančního génia

Vědci se snaží odhalit genetické tajemství renesančního génia Leonarda da Vinciho. A zdá se, že jsou k rozlousknutí této záhady blíž než kdy dřív.
Aktualizováno před 2 hodinami
Dovedu si představit Okamuru jako předsedu sněmovny, připustil po jednáních Babiš

ŽIVĚ
Dovedu si představit Okamuru jako předsedu sněmovny, připustil po jednáních Babiš

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 2 hodinami
Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

ŽIVĚ
Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy