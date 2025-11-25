Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu

V prvním týdnu po volbách měl prý host Zuzany Tvarůžkové dojem, že skládání vlády a předávání moci bude "víc v pohodě". Z chování aktuálních hlavních aktérů dění - Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla - má ale pocit, že si vzájemně tak trochu nedůvěřují.
Dolejší má za to, že Babiš neměl řešení svého střetu zájmů úplně nachystané a je zaskočen ohromným tlakem ze strany prezidenta a jeho kanceláře. "Přijde mi, jako by to řešení hledal trochu na poslední chvíli."
Zdá se, že Babiš prezidenta Pavla podcenil. Až na třetí schůzce 12. listopadu, když hlava státu přišla s dnes již mnohokrát citovaným nálezem Ústavního soudu, Andreji Babišovi došlo, že Pavel skutečně neustoupí, soudí reportér a autor podcastu Vlevo dole.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:38 Dokáže se Andrej Babiš vymotat z problémů, které ho na cestě k sestavení vlády potkaly? V jaké konstelaci se odehrává předávání politické moci v Česku? Je střet zájmů Babišova slabina? A měl jeho vyřešení připravené, nebo se rodí za pochodu?
05:38-11:31 Proč je pro Andreje Babiše takový problém podělit se s veřejností o to, jak chce svůj střet zájmů vyřešit? Je Karel Havlíček připraven stát se případným náhradníkem na post premiéra? Jaká pozice čeká Alenu Schillerovou?
11:31-15:21 Pokud vláda ANO, SPD a Motoristů skutečně vznikne, jaký vztah s Pražským hradem můžeme očekávat? Jak velké má Petr Pavel k nově vznikající vládě výhrady?
15:21-20:00 Proč jsou Motoristé ohledně Filipa Turka tak neústupní? Může ho prezident jako kandidáta na ministra zahraničí odmítnout? Dá se oddělit to, co psal Turek před lety na sítě, a to, jakou chce dnes prosazovat politiku?
20:00-25:39 Jak velký podíl na moci a jak silné slovo může mít SPD v možné budoucí vládě? Jak silné pouto mezi ANO, SPD a Motoristy vytváří hlasování o vydání Andreje Babiše (potažmo Tomia Okamury) k trestnímu stíhání? Jak unesla koalice Petra Fialy porážku ve volbách?
25:39-30:22 Jak velká očekávání mají Babišovi příznivci od jeho návratu k moci? Dá se očekávat vyšší zadlužování státu?