Překvapený Babiš: Jak vyřeším střet zájmů, oznámím těsně před jmenováním premiérem

Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním předsedou vlády veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Šéf ANO označil za překvapení, že to má sdělit veřejně. Původně si myslel, že prezident je srozuměn s tím, že s řešením Babiš seznámí jen hlavu státu.
"Ale pokud si to prezident přeje, tak to řeknu veřejně… Řešení zveřejním těsně před tím, než mě jmenuje předsedou vlády," řekl ve čtvrtek večer Babiš. Už ráno zopakoval, že Agrofert neprodá a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony. Ani večer žádné podrobnosti nesdělil a ani neupřesnil, kdy hodlá řešení oznámit veřejnosti.
Hrad po středeční schůzce Pavla s Babišem oznámil, že pokud šéf ANO učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu.
Babiš ve čtvrtek na večerním jednání ujistil lídry SPD a Motoristů, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura po schůzce řekl, že vše bude v souladu se zákony a Babišovo ujištění považuje za dostačující. "Myslím, že pan prezident bude spokojen," dodal předseda Motoristů Petr Macinka. Ani on nebyl konkrétnější.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.
"Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě," řekl pravděpodobný příští premiér v ranním příspěvku na sociálních sítích. Zdůraznil, že už 5. října představil hlavě státu možné způsoby, jak vyřešit střet zájmů. Tehdy byl podle něj Pavel spokojený se všemi variantami, což řekl i veřejně. "Teď pan prezident změnil názor, ale u mě stále platí, že pokud budu jmenován premiérem, splním, co jsem slíbil a dostojím zákonům," uvedl Babiš.
Nechce říkat dopředu, jak to udělá, protože je to podle něj "extrémně citlivá a osobní záležitost". "Novináři mě navíc stejně budou vždy kritizovat a nic nebude podle nich dostatečné," tvrdí.