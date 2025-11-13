Domácí

Překvapený Babiš: Jak vyřeším střet zájmů, oznámím těsně před jmenováním premiérem

ČTK ČTK
před 55 minutami
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl novinářům ve čtvrtek večer po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Archivní foto.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Archivní foto. | Foto: Radek Bartoníček

Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním předsedou vlády veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Šéf ANO označil za překvapení, že to má sdělit veřejně. Původně si myslel, že prezident je srozuměn s tím, že s řešením Babiš seznámí jen hlavu státu.

"Ale pokud si to prezident přeje, tak to řeknu veřejně… Řešení zveřejním těsně před tím, než mě jmenuje předsedou vlády," řekl ve čtvrtek večer Babiš. Už ráno zopakoval, že Agrofert neprodá a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony. Ani večer žádné podrobnosti nesdělil a ani neupřesnil, kdy hodlá řešení oznámit veřejnosti.

Hrad po středeční schůzce Pavla s Babišem oznámil, že pokud šéf ANO učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu.

Babiš ve čtvrtek na večerním jednání ujistil lídry SPD a Motoristů, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura po schůzce řekl, že vše bude v souladu se zákony a Babišovo ujištění považuje za dostačující. "Myslím, že pan prezident bude spokojen," dodal předseda Motoristů Petr Macinka. Ani on nebyl konkrétnější.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.

Související

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Foto / Pavel Tykač / Ekonomika / Byznys / Investice / Podnikatel

"Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě," řekl pravděpodobný příští premiér v ranním příspěvku na sociálních sítích. Zdůraznil, že už 5. října představil hlavě státu možné způsoby, jak vyřešit střet zájmů. Tehdy byl podle něj Pavel spokojený se všemi variantami, což řekl i veřejně. "Teď pan prezident změnil názor, ale u mě stále platí, že pokud budu jmenován premiérem, splním, co jsem slíbil a dostojím zákonům," uvedl Babiš.

Nechce říkat dopředu, jak to udělá, protože je to podle něj "extrémně citlivá a osobní záležitost". "Novináři mě navíc stejně budou vždy kritizovat a nic nebude podle nich dostatečné," tvrdí.

 
Mohlo by vás zajímat

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla úpravu programu podle prezidenta Pavla

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla úpravu programu podle prezidenta Pavla

Na "sklepní fantomy" spadla klec. Kradli i rybářské pruty, policii čekalo překvapení

Na "sklepní fantomy" spadla klec. Kradli i rybářské pruty, policii čekalo překvapení

Na Šumavě padaly teplotní rekordy, v Kašperských Horách bylo přes 20 stupňů

Na Šumavě padaly teplotní rekordy, v Kašperských Horách bylo přes 20 stupňů

Oslavy výročí sametové revoluce omezí v pondělí dopravu v centru Prahy

Oslavy výročí sametové revoluce omezí v pondělí dopravu v centru Prahy
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš volby Agrofert Holding Petr Pavel politika

Právě se děje

před 19 minutami
Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček si oddechl, že zahozenou penaltu napravil aspoň jedním vstřeleným gólem.
před 22 minutami
Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho.
Aktualizováno před 39 minutami

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
Prohlédnout si 25 fotografií
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Aktualizováno před 43 minutami
Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Český národní tým v přípravném duelu porazil San Marino, aktuálně poslední tým světového žebříčku FIFA, těsně 1:0.
Aktualizováno před 46 minutami
BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama.
před 55 minutami
Překvapený Babiš: Jak vyřeším střet zájmů, oznámím těsně před jmenováním premiérem

Překvapený Babiš: Jak vyřeším střet zájmů, oznámím těsně před jmenováním premiérem

Pokud si to prezident přeje, sdělím to veřejně. Babiš to řekl novinářům po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.
Aktualizováno před 1 hodinou
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla úpravu programu podle prezidenta Pavla

ŽIVĚ
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla úpravu programu podle prezidenta Pavla

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy