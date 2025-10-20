Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija

Kandidáty do vedení má volit regionální sněm na přelomu roku. Řešit se v pondělí neměly ani volby do městského zastupitelstva, tedy otázka, zda pokračovat v kandidátce koalice Spolu s TOP 09 a KDU-ČSL, anebo kandidovat samostatně. Spolu v Praze vyhrálo říjnové sněmovní volby, v ostatních krajích dominovalo hnutí ANO.
"Pražská ODS je nejsilnějším regionem celé strany, jasně to ukázaly i volby do Poslanecké sněmovny. Teď se chystáme na komunální volby a budeme lidem muset ukázat, že máme jasný program a děláme konkrétní kroky, které jim pomůžou žít lepší život - teď i v blízké budoucnosti," uvedla Udženija.
Sněm, který se uskutečnil v kongresovém centru pražského hotelu Olympik, ponechal ve funkci dosavadní místopředsedy. Prvním místopředsedou zůstal starosta Prahy 12 Vojtěch Kos, mezi řadové místopředsedy patří starosta Prahy 13 David Vodrážka, dále Tomáš Kaštovský, Jan Poupě a Lucie Kubesa.
"Naším úkolem je vyhrát volby a mít takovou pozici, abychom mohli prosazovat maximum z našeho programu," doplnila Udženija.
Benda stál v čele pražské ODS od 1. listopadu 2021. Po letošních volbách do Sněmovny se znovu stal předsedou poslaneckého klubu občanských demokratů.
Udženija se v prosinci 2021 stala starostkou Prahy 2, poté co její předchůdkyně ve funkci Jana Černochová (ODS) začala řídit ministerstvo obrany. Post obhájila v komunálních volbách, ale v červnu 2023 na funkci starostky rezignovala. V únoru toho roku ji totiž po dlouhém vyjednávání o koalici zastupitelé zvolili primátorovou náměstkyní pro zdravotnictví a sociální věci.