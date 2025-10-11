"Obama je neg*" Turkův údajný rasismus na Facebooku chce řešit už i Babiš

Údajný archiv Turkových facebookových příspěvků, které po vstupu do politiky smazal, zčásti zveřejnil Deník N v pátek večer. V nich se opakovaně vyjadřuje rasisticky vůči Romům či černochům. Popálení tříleté romské dívky Natálky označuje za "polehčující okolnost" pro odsouzené žháře z Vítkova, tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu nazývá "neg*em, který může maximálně prodávat hašiš na nádraží".
Zveřejněné příspěvky nešetří ani sexistickými a homofobními komentáři či četnými narážkami na Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho. Odkazování na fašistickou a nacistickou tématiku není u Turka novinkou, již dříve se řešila jeho fotka se zdviženou pravicí v kabrioletu či sbírka nacistických memorabilií.
Turek se vyjádřil pro Deník N až po vydání článku: "Těžko se mi reaguje na tuto nestoudnou snahu mne zdiskreditovat. Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky."
Podobně mluvil i ve videu vydaném v sobotu brzy ráno na jeho facebookovém profilu. "Absolutně odmítám, že bych kdykoliv něco takového vytvořil, napsal, nebo že bych měl takovou myšlenku. Takhle bych se já nikdy nevyjadřoval."
Nařčení podle něj překročily všechny meze. "Dávám dohromady tým, jdeme právní cestou," tvrdí.
Babiš: Informace jsou závažné
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš pokládá za informace o starších, později smazaných výrocích Filipa Turka na sociálních sítích za závažné. Babiš v sobotu ráno napsal, že záležitost chce řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.
"Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana předsedu Motoristů Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," uvedl Babiš.