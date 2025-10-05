Domácí

Babišův vládní plán může narazit, všímají si v zahraničí. Zmiňují klíčový prvek

před 11 minutami
Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší o tom server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.
04.10..25. Praha, Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky
04.10..25. Praha, Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky | Foto: Libor Fojtík

Zahraniční média věnují českým volbám značnou pozornost. Babiše mimo jiné porovnávají s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Upozorňují, že je méně vstřícný vůči Rusku, zároveň si ale všímají jeho plánů na omezování pomoci Ukrajině. Zabývají se rovněž Babišovým postojem k Evropské unii.

The Economist označuje Babiše za populistického miliardáře, který není příliš charismatický, ale dokáže pochopit, na čem lidem v Česku záleží. Ačkoli patří Babiš mezi nejbohatší lidi v zemi, mnoho Čechů ho podle listu vnímá jako muže z lidu.

Server Politico se domnívá, že Babiš nebude muset dělat výraznější ústupky politickým extremistům vystupujícím proti EU, jejichž volební výsledky výrazně zaostaly za očekáváním. Hnutí Stačilo! vyzývající k odchodu z EU i NATO nepřekročilo pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu, zatímco euroskeptické hnutí SPD získalo pouze necelých osm procent hlasů místo předpokládaných 13 procent, píše Politico.

Server nicméně upozornil, že výsledek voleb by mohl vést k omezení podpory Ukrajině. Poukázal mimo jiné na Babišův slib, že zruší českou muniční iniciativu, což je program, který pomáhá zajišťovat Kyjevu dělostřeleckou munici.

Podle listu The Economist se sice Babiš staví proti referendům o vystoupení z EU a NATO, vláda vedená hnutím ANO by ale podtrhla rostoucí sílu populistického nacionalismu v zemích Visegrádské skupiny (V4). Do ní vedle Česka patří ještě Slovensko, Polsko a Maďarsko. V Polsku nedávno vyhrál prezidentské volby pravicový populista Karol Nawrocki, polská vláda ale zatím zůstává liberální a proukrajinská, píše The Economist.

Politico se ve svém článku zabývá i problémem možného střetu zájmů kvůli Babišově vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš sice uvedl, že svůj střet zájmů vyřeší, neupřesnil ale jakým způsobem. Server upozorňuje, že prezident Petr Pavel má možnost odmítnout jmenovat Babiše premiérem, pokud nebude navrhované řešení považovat za dostatečné, pravděpodobnost takovéhoto postupu však považuje za velmi malou.

Politico rovněž připomíná, že Babiš nyní čeká na nové rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo. Upozorňuje, že Poslanecká sněmovna v souvislosti s touto kauzou možná bude muset hlasovat o tom, zda Babiše zbaví poslanecké imunity.

 
