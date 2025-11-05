Benda vábil Babišovce, ať nevolí Okamuru. Dal nabídku, Schillerová reagovala

Šéf poslanců ODS Marek Benda dal hnutí ANO zajímavou nabídku. Pokud se mezi jeho poslanci najde aspoň osm lidí, kteří nebudou hlasovat pro Okamuru, má ANO jistotu, že ODS a další opoziční poslanci následně zvolí nějakého poslance Babišova hnutí.
Benda to sice neřekl doslova takto, ale jasně to z jeho slov vyplývalo.
"Buďte si jisti, že váš vládní projekt nepadá, že panu Okamurovi bude stačit bohatě místopředseda Poslanecké sněmovny, protože to je jenom o pár desítek tisíc méně a ta auta tam má taky. Takže pak v klidu můžete postavit nějakého vlastního kandidáta a váš projekt bude pokračovat," říkal "vábivým" hlasem Benda.
Nebyl jediný, i další opoziční poslanci říkali buď napřímo, nebo náznakem, že by podpořili mnohem raději někoho z ANO než Okamuru.
Jenže místopředsedkyně ANO Alena Schillerová takové naděje velmi rychle "zchladila". Když se dala ve středu odpoledne v kuloárech sněmovny do řeči s novináři, odkazovala nejčastěji na to, že se ANO v koaliční smlouvě s SPD a Motoristy sobě prostě zavázalo Okamuru volit.
V rámci aktuálního zpravodajství webu @Aktualnecz přináším čerstvou ukázku z vystoupení premiéra Petra Fialy, který jmenoval celou řadu důvodů, proč by podle něj neměl být Tomio Okamura předsedou sněmovny.— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 5, 2025
“Tomio Okamura dlouhodobě útočí v politice na slabší, probouzí v lidech… pic.twitter.com/9BgNRDiGMS
"My máme nějakou koaliční smlouvu, tu jsme připraveni respektovat. Tomio Okamura se byl představit na našem klubu, byl tam docela přiměřenou dobu, odpovídal na dotazy našich poslanců, jeho vystoupení bylo velmi smířlivé a hodné té funkce. Poslanci byli spokojeni a my jsme připraveni ho podpořit," sdělila Schillerová novinářům.
Na otázku Aktuálně.cz, zda přece jen nejsou nějací poslanci ANO, kteří mají vůči Okamurovi výhrady, odkázala na to, že klub o něm jednal už několikrát. "My jsme na klubu docela otevření a já jsem něco takového nezaznamenala," řekla k možným výhradám. "Máme tam hodně nových lidí, kteří se teprve otrkávají, ale dvě třetiny jsou poslanci s dlouholetou zkušeností ve sněmovně, ale nezaznamenala jsem to," tvrdí Schillerová. S tím, že vítězové voleb si rozdělili posty a to bude ANO respektovat.
"Tomio Okamura si je vědom své odpovědnosti, tak to prezentoval na našem klubu, očekávám, že bude mít i smířlivý nominační projev ve sněmovně a že si je vědom své odpovědnosti a toho, že bude vázán koaliční smlouvou i programovým prohlášením vlády. A podle toho bude postupovat," podotkla Schillerová.
V rámci aktuálního zpravodajství webu @Aktualnecz ze sněmovny přináším i vystoupení největšího favorita na vedení sněmovny, a to předsedy SPD Tomio Okamury.— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 5, 2025
Pan Okamura vystoupil velmi krátce, slíbil, že bude “nestranným předsedou všech”, bez ohledu na to od koho dostane a… pic.twitter.com/thn4hbJln9
Na doplňující dotaz, zda podle ní nešíří Okamura nenávist či neútočí na menšiny, jak o tom mluvil premiér Petr Fiala (ODS), odvětila, že si jeho projev poslechla. "Myslím, že tam měl celou řadu výroků, já je ani neznám, řeknu to upřímně, některé byly prý z hodně starého období. V politice jsem už dostatečně dlouho, abych věděla, že celá řada výroků bývá vytržena z kontextu, a když se zasadí do kontextu, tak nevyznávají dobře," řekla. Fiala ve svém vystoupení ostře kritizoval politiku Okamury i jeho charakter.
Zároveň ale připustila, že některé výroky nejsou hodné následování. "Myslím, že Tomio Okamura si je velmi dobře vědom, že vstupuje do velmi významné, třetí nejvyšší ústavní funkce, že nese s sebou nějakou odpovědnost a závazek vyplývající z naší koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení - a bude to respektovat. Kdybychom tento pocit neměli, tak bychom ho nevolili. My ho máme, takže naše hlasy dostane," ujistila.
Během odpoledne vystoupil i samotný Okamura, který přednesl patrně vůbec nejvstřícnější a nejklidnější projev za celé roky, co ve sněmovně sedí. Sliboval, že prý bude "nestranným předsedou všech" bez ohledu na to, od koho dostane či nedostane hlasy. Na vlnu kritiky opozice vůči své osobě nereagoval v krátkém vystoupení ani jediným slovem.