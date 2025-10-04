Domácí

"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou

Vojtěch Štěpán ČTK Vojtěch Štěpán, ČTK
před 44 minutami
Zatímco před volebním štábem hnutí ANO na pražském Chodově odpovídal na dotazy novinářů místopředseda Karel Havlíček, z balkonu nedalekého domu se na celou ulici ozvala skladba Globální Oteplování od skupiny Nightwork. "Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej," znělo do Havlíčkových slov. Politik se ale nenechal rozhodit a odpovídal na otázky s ledovým klidem dál.
Při rozhovoru Karla Havlíčka s novináři někdo pustil píseň skupiny Nightwork Globální oteplování | Video: ČTK, Vojtěch Štěpán

Sledujte volby s Aktuálně.cz v mimořádném on-line přenosu.

 
