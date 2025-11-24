Domácí

Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 8 hodinami
Česko se po volbách sotva nadechlo a politická scéna už zase řeší dva staronové příběhy: státní rozpočet a střet zájmů Andreje Babiše. Z jednání rozpočtového výboru přichází zprávy o sporech, emocích i rozdílných výkladech čísel. A do toho se vrací téma, které z české politiky nikdy úplně nezmizelo: střet zájmů Andreje Babiše. Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.
Politická šikana z 24. listopadu 2025. | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček

Nejnovější epizodu podcastu Politická šikana najdete i ve všech podcastových aplikacích.

Napětí kolem státního rozpočtu přetrvalo i na jednání rozpočtového výboru, které přineslo ostré výměny názorů mezi končící vládou Petra Fialy a budoucí ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Ta po jednání tvrdila, že v rozpočtu "chybí peníze" i na důchody a mandatorní výdaje, zatímco odborníci její popis odmítají jako přehnaný.

"Uklidňují veřejnost, že situace není tak hrozná, jak to líčí paní Schillerová," říká Radek Bartoníček, s odkazem na vyjádření šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla.

Rozpočtové spory se však odehrávají na pozadí mnohem citlivějšího politického tématu, kterým není nic jiného než střet zájmů Andreje Babiše. Po zpřísnění výkladu zákona na začátku roku a po rozhodnutí soudu, že byl Babiš jako premiér ve střetu, sílí tlak z Hradu na to, aby nyní předem jasně řekl, jak tuto překážku vyřeší.

Prezident trvá na svém

Související

Politická šikana: Okamura neumí víc než sundat vlajku, Rajchl pornem sklízí, co zasel

PŠ 1110
40:47

Prezident Petr Pavel trvá na tom, že kandidát na premiéra musí vysvětlit, jakým způsobem zajistí naplnění zákona. "Prezident po něm nechce, aby to hned vyřešil, ale aby řekl, jak to chce udělat," připomíná Vratislav Dostál. 

Sám Babiš přitom na otázky ohledně střetu zájmů reaguje vyhýbavě. Na setkání s voliči ve Frýdku-Místku dokonce podle Bartoníčka poznamenal, že "až zemře, bude se psát jenom o jeho střetu zájmů".

Podle informací z prezidentského okolí přitom na jednání na Hradě nepřinesl jasné řešení. "Působil dojmem, že to nemá. Že to řešení nemá," říká Dostál. To podle komentátorů zvyšuje riziko, že se problém potáhne měsíce až roky, zatímco by Česká republika potřebovala řešit jiné zásadní otázky.

Strakovka bez Babiše

Související

Nesplnitelná podmínka z Hradu uvrhla Babiše do pasti. Advokát popisuje možné scénáře

Spotlight News Aleš Rozehnal
23:50

Ve hře je přitom možný scénář, že prezident nakonec jmenuje jiného kandidáta na premiéra. "Pokud to Andrej Babiš nevyřeší, může vyzvat hnutí ANO, aby nabídlo jiného kandidáta," shrnuje Dostál.

Mluvilo se třeba o Karlu Havlíčkovi, kterého někteří považují za pragmatičtější volbu. "Já si myslím, že by byl lepší premiér," míní Bartoníček. Tento vývoj by ale mohl část Babišových voličů radikalizovat - už nyní část z nich vnímá prezidentův postup jako "snahu zabránit Babišovi vládnout". 

Střet zájmů a napjaté rozpočtové jednání tak mohou předznamenat turbulentní vstup do roku 2026. Zda Babiš přijde s řešením, nebo bude hledat cestu, jak zákon obejít, zůstává otevřené. Stejně tak otázka, jestli se obavy části veřejnosti promění v politický tlak.

Jisté je jen to, že dění kolem nového rozpočtu i možného premiéra bude dál rozdmýchávat emoce uvnitř společnosti. A kdo chce slyšet další postřehy komentátorů, může si pustit celou epizodu Politické šikany - najdete ji ve všech podcastových aplikacích.

 
Mohlo by vás zajímat

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou
14 fotografií

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Úterý ukáže, zda má Babiš odvahu, nebo nechá řešení problému na prezidentovi

Úterý ukáže, zda má Babiš odvahu, nebo nechá řešení problému na prezidentovi

„Je to mazec.“ Uznávaný ekonom popisuje, co bude s rozpočtem na příští rok

„Je to mazec.“ Uznávaný ekonom popisuje, co bude s rozpočtem na příští rok
6:42
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš střet zájmů Agrofert Holding Podcasty Aktuálně.cz Politická šikana podcasty politika

Právě se děje

před 2 hodinami
Nevídané. V anglické lize padla červená karta za facku spoluhráči

Nevídané. V anglické lize padla červená karta za facku spoluhráči

V utkání Manchester United - Everton se do ostré roztržky dostali hráči hostů Idrissa Gueye a Michael Keane.
Aktualizováno před 3 hodinami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 3 hodinami

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou
Prohlédnout si 14 fotografií
Zbýšov u Brna: Čerstvě napadaný sníh mizí pod vrstvou soli.​
Ústí nad Labem: Někteří si první sníh užívají s nefalšovanou radostí.
Aktualizováno před 4 hodinami
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

ŽIVĚ
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 4 hodinami
Úterý ukáže, zda má Babiš odvahu, nebo nechá řešení problému na prezidentovi

Úterý ukáže, zda má Babiš odvahu, nebo nechá řešení problému na prezidentovi

Seznam kandidátů na ministry příští vlády ukáže, do jaké míry je Andrej Babiš ochotný jít do sporu se svým koaličním partnerem.
Aktualizováno před 4 hodinami
Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Šlo o jeden z nejsledovanějších a nejsmutnějších příběhů fenomenální kariéry Novaka Djokoviče. Teď měl dohru.
před 5 hodinami

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie
Prohlédnout si 11 fotografií
Satelitní snímek zachycuje popel stoupající z erupce sopky Hayli Gubbi v Etiopii, který se šíří nad Rudým mořem.
Mračno popela z první nedělní erupce sopky Hayli Gubbi.
Další zprávy