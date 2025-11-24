Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Nejnovější epizodu podcastu Politická šikana najdete i ve všech podcastových aplikacích.
Napětí kolem státního rozpočtu přetrvalo i na jednání rozpočtového výboru, které přineslo ostré výměny názorů mezi končící vládou Petra Fialy a budoucí ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Ta po jednání tvrdila, že v rozpočtu "chybí peníze" i na důchody a mandatorní výdaje, zatímco odborníci její popis odmítají jako přehnaný.
"Uklidňují veřejnost, že situace není tak hrozná, jak to líčí paní Schillerová," říká Radek Bartoníček, s odkazem na vyjádření šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla.
Rozpočtové spory se však odehrávají na pozadí mnohem citlivějšího politického tématu, kterým není nic jiného než střet zájmů Andreje Babiše. Po zpřísnění výkladu zákona na začátku roku a po rozhodnutí soudu, že byl Babiš jako premiér ve střetu, sílí tlak z Hradu na to, aby nyní předem jasně řekl, jak tuto překážku vyřeší.
Prezident trvá na svém
Prezident Petr Pavel trvá na tom, že kandidát na premiéra musí vysvětlit, jakým způsobem zajistí naplnění zákona. "Prezident po něm nechce, aby to hned vyřešil, ale aby řekl, jak to chce udělat," připomíná Vratislav Dostál.
Sám Babiš přitom na otázky ohledně střetu zájmů reaguje vyhýbavě. Na setkání s voliči ve Frýdku-Místku dokonce podle Bartoníčka poznamenal, že "až zemře, bude se psát jenom o jeho střetu zájmů".
Podle informací z prezidentského okolí přitom na jednání na Hradě nepřinesl jasné řešení. "Působil dojmem, že to nemá. Že to řešení nemá," říká Dostál. To podle komentátorů zvyšuje riziko, že se problém potáhne měsíce až roky, zatímco by Česká republika potřebovala řešit jiné zásadní otázky.
Strakovka bez Babiše
Ve hře je přitom možný scénář, že prezident nakonec jmenuje jiného kandidáta na premiéra. "Pokud to Andrej Babiš nevyřeší, může vyzvat hnutí ANO, aby nabídlo jiného kandidáta," shrnuje Dostál.
Mluvilo se třeba o Karlu Havlíčkovi, kterého někteří považují za pragmatičtější volbu. "Já si myslím, že by byl lepší premiér," míní Bartoníček. Tento vývoj by ale mohl část Babišových voličů radikalizovat - už nyní část z nich vnímá prezidentův postup jako "snahu zabránit Babišovi vládnout".
Střet zájmů a napjaté rozpočtové jednání tak mohou předznamenat turbulentní vstup do roku 2026. Zda Babiš přijde s řešením, nebo bude hledat cestu, jak zákon obejít, zůstává otevřené. Stejně tak otázka, jestli se obavy části veřejnosti promění v politický tlak.
Jisté je jen to, že dění kolem nového rozpočtu i možného premiéra bude dál rozdmýchávat emoce uvnitř společnosti.