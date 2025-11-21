Bude Turek, nebude Turek? Takhle vypadá Babišovo vládní tablo, kabinet se brzy odhalí

Nejpozději na konci příštího týdne by pak seznam měl dostat prezident Petr Pavel. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty. U některých kandidátů je už delší dobu jasno, u jiných naopak.
Předseda vlády: Andrej Babiš
Šéf hnutí ANO zůstává jediným kandidátem na premiéra. Jeho jmenování ale doprovází komplikace kvůli střetu zájmů. Prezident Pavel chce Andreje Babiše jmenovat předsedou vlády až poté, co veřejně oznámí, jak chce vyřešit svůj střet zájmů v souladu s českým a evropským právem.
Pavel zdůraznil, že po Babišovi nechce vyřešení do jmenování, ale pouze to, aby transparentně popsal způsob, jakým toho chce dosáhnout - tak, aby ho mohla posoudit i veřejnost.
Ministerstvo zahraničí: Filip Turek, Karel Beran
Post šéfa české diplomacie měl dostat bývalý europoslanec za Motoristy sobě. Vše ovšem změnily záznamy rasistických a xenofobních příspěvků, které jsou připisovány právě Filipu Turkovi a které prověřuje policie.
Šéf sněmovního klubu Motoristů Boris Šťastný dříve uvedl, že se na Turkově nominaci nic nemění, předseda strany Petr Macinka pak měl věc řešit s prezidentem Pavlem. Ten po čtvrtečním jednání na Hradě nechtěl komentovat, zda je bývalý europoslanec stále ve hře.
Výrazná motoristická tvář tak bude možná muset Černínský palác oželet a spokojit se s křeslem místopředsedy sněmovního zahraničního výboru. V současnosti se mluví o bývalém diplomatovi a novém poslanci Karlu Beranovi jako o možném náhradníkovi. V diplomacii působí už tři dekády, má zkušenosti ze zastupitelských úřadů v Itálii či Španělsku a stál také při české misi v OSN.
Též se skloňuje jméno Jana Zahradila, bývalého europoslance, který se rozkmotřil s ODS a posléze se přihlásil ke spolupráci s Motoristy. Ten nicméně uvedl, že mu post nebyl nabídnut a radši by figuroval jako vládní poradce.
Ministerstvo financí: Alena Schillerová
Místopředsedkyně hnutí ANO a bývalá šéfka poslaneckého klubu se bezpochyby znovu ujme dohledu nad státní kasou. Alena Schillerová se sama nechala slyšet, že pokud dostane nabídku znovu se starat o veřejné finance, přijme ji. Což se pravděpodobně také stane.
Na návrat do čela resortu financí má i silný mandát - ve volbách získala třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů. Navíc pozici předsedkyně poslaneckého klubu už obsadila Taťána Malá, tudíž by bylo velkým překvapením, pokud by Schillerová skončila v následujícím volebním období bez výraznější funkce.
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Karel Havlíček
Obdobně se může na ministerský post těšit také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ačkoli se prezentoval jako stínový předseda vlády, Babiš si možnost znovu řídit Strakovu akademii nenechá ujít.
Jeho původní plán sloučit resort průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj se nicméně neuskuteční, což potvrdil sám Andrej Babiš. Nápad na "ministerstvo hospodářství", které by pod sebe zahrnulo agendu stavebnictví, energetiky i zahraničního obchodu, tak zůstane toto volební období u ledu.
Ministerstvo vnitra: Lubomír Metnar
Ministerstvo vnitra si původně nárokovalo hnutí SPD, jenže po výroku Tomia Okamury, že by chtěl hlavu policejního prezidenta mimo jiné i kvůli vlastnímu trestnímu stíhání, si cestu na resort definitivně uzavřelo. Podle informací Aktuálně.cz proto došlo k další výměně - SPD dostane obranu, zatímco vnitro převezme hnutí ANO.
Na vnitro by proto zamířil bývalý ministr obrany Lubomír Metnar. Že je to nyní nejžhavější kandidát, potvrdilo redakci několik policejních zdrojů. Metnar už jednou byl ministrem vnitra, ale jen krátce během první vlády Andreje Babiše.
Ministerstvo obrany: Jaroslav Zůna, Jiří Hynek
Klíčové ministerstvo, pod nějž spadá armáda i obří miliardové zakázky, získají "experti" nominovaní hnutím SPD, třebaže se to podle zákulisních tvrzení nelíbilo Motoristům sobě. Do čela obrany by mohl podle zdrojů redakce Aktuálně.cz zamířit generálporučík Jaromír Zůna.
Ve hře je také Jiří Hynek z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, takový scénář má ale háček - člověk s úzkým propojením se zbrojaři by se nemusel líbit Babišovi, který proti nim otevřeně vystupuje. SPD už seznam navrhovaných kandidátů předalo hnutí ANO.
Ministerstvo zdravotnictví: Adam Vojtěch
Pokud neskončí v Černínském paláci jako šéf české diplomacie, tak se na "místo činu" nejspíše vrátí bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Svůj resort ostatně zná velmi dobře a zastání má také v některých lékařských kruzích.
Babiš avizoval, že se resortu vzdávat nehodlá - podle něj je zdravotnictví jednou z vládních priorit. Což ostatně potvrdila páteční tisková zpráva, v níž je resort uveden v gesci ANO.
Ministerstvo sportu, prevence a zdraví: Boris Šťastný
Zbrusu nové ministerstvo převezmou Motoristé sobě. V jeho vedení se pravděpodobně ocitne lékař a nově také šéf motoristického poslaneckého klubu Boris Šťastný. Ten původně usiloval o výše zmíněný resort zdravotnictví.
Výsledkem jednání tak má být vznik nového úřadu, který je - jak již název napovídá - stále úzce propojený se zdravotnickou sférou. Půjde každopádně o ministerstvo bez portfeje. Kvůli politice se Šťastný stahuje z vedení firem a správních rad, aby se vyhnul střetu zájmů.
Ministerstvo školství: Robert Plaga
Lídr středočeské kandidátky hnutí ANO setrval na ministerstvu školství i po nástupu vlády Petra Fialy (ODS), byť v roli politického náměstka pod vedením Petra Gazdíka ze STAN. Post Robert Plaga opustil na podzim roku 2022, když se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu.
Přestože s Babišem měl v minulosti spory a hrozilo mu odvolání, je nejpravděpodobnějším kandidátem na ministra. To se ovšem nelíbí Motoristům sobě, kteří kritizují inkluzi ve školství.
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Aleš Juchelka
Kromě znovuzvoleného poslance nepadají žádná jiná jména, která by nahradila dosluhujícího lidovce Mariana Jurečku. A to i přesto, že jde o resort, který disponuje kolosálním rozpočtem - má na starost důchody, sociální dávky a další příspěvky.
Zatím se proto zdá, že poslanec Aleš Juchelka nemá proti sobě žádného konkurenta. Za jeho kompetence má mluvit angažmá ve Výboru pro sociální politiku a Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.
Ministerstvo spravedlnosti: Jeroným Tejc
Nástupce ministryně Evy Decroix (ODS) byl doposud v mlze. O resort usiloval její stínový protějšek a právník Radek Vondráček z hnutí ANO, post ministra spravedlnosti si ale chtěli nárokovat také Motoristé sobě prostřednictvím jejich nově zvolené poslankyně a bývalé nejvyšší státní zástupkyni Renáty Vesecké.
Nakonec asi všechny čeká překvapení - resort může dostat bývalý politik ČSSD Jeroným Tejc. Známým se stal především v souvislosti s takzvaným lánským pučem, kdy se společně s dalšími sociálními demokraty pokusil svrhnout předsedu Bohuslava Sobotku.
Ministerstvo pro místní rozvoj: Zuzana Schwarz Bařtipánová
V čele resortu se kdysi protočily hned dvě političky hnutí ANO - Karla Šlechtová a později Klára Dostálová. Jejich nástupkyní bude s největší pravděpodobností nová poslankyně a exstarostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Původně hrozilo, že se její resort sloučí s ministerstvem průmyslu a obchodu, od ambiciózního záměru s cílem vytvořit "ministerstvo hospodářství" ale nakonec hnutí ANO upustilo.
Ministerstvo dopravy: Ivan Bednárik, Jiří Svoboda
Jeden z resortů, o které si nahlas řeklo hnutí SPD a který nakonec i dostane. Ministrem dopravy by podle některých informací ze zákulisí jednání mohl být bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik, který se dočkal pochval během krizového řízení železničního podniku za covidové pandemie.
Některé zdroje ovšem zmiňují také generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobodu, který též prosazuje rozvoj vlakové dopravy. V obou případech jde o "expertní" nominanty hnutí SPD.
Ministerstvo zemědělství: Martin Šebestyán
Bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, který aktuálně zastupuje Iniciativu zemědělských a potravinářských podniků, je pravděpodobným nominantem SPD na post ministra zemědělství. Martin Šebestyán ve své agendě především zastupuje velké agropodniky, za což ale čelí kritice.
Ta pramení z nařčení, že při vyplácení zemědělských dotací stranil holdingu Agrofert, který založil Andrej Babiš. Proto se kritici obávají, že k takovému střetu zájmu by došlo i za jeho působení v čele resortu, kdy Strakovu akademii povede šéf hnutí ANO. O dalším jiném kandidátovi se momentálně nespekuluje.
Ministerstvo kultury: Oto Klempíř
Za Motoristy sobě se mluví především o Otu Klempířovi, bývalém frontmanovi skupiny J.A.R. Ten dal najevo, že v případě takové nabídky by na ni kývl. "Budu poctěn," uvedl Klempíř. V pondělí ovšem zveřejnil postoj, který se nemusí nutně líbit hlavní politické síle, tedy hnutí ANO.
Klempíř totiž nesouhlasí se sloučením České televize a Českého rozhlasu, o což usiluje Andrej Babiš. Místo toho by chtěl po veřejnoprávních médiích, aby nachystala "vyvážený koktejl pro všechny" a doložila, že stovky milionů ze zvýšených koncesionářských poplatků budou vynaloženy s rozvahou.
Ministerstvo životního prostředí: Petr Macinka
Na post čím dál důležitějšího resortu se hrne šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Jeho agenda by byla jasná, strana brojí proti unijní Zelené dohodě a emisním povolenkám pro domácnosti. Sám uvedl, že pod jeho vedením "poteče zelená krev".
To se ale tuze nelíbí české akademické půdě. Stovky vědeckých pracovníků přišly s otevřeným dopisem adresovaným Babišovi a prezidentu Pavlovi, v němž apelují, aby Macinku nejmenovali do čela ministerstva životního prostředí.