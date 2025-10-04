Stanjurův propadák. Po 15 letech opouští sněmovnu, trumfla ho i lidovecká miss

Stanjura zastává funkci ministra financí od roku 2021. Je také prvním místopředsedou ODS. Ačkoliv je dlouhodobě jedním z nejviditelnějších politiků Spolu na Moravě, v Moravskoslezském kraji se mu v letošních sněmovních volbách tolik nedařilo - a dokazují to i preferenční hlasy.
Podle aktuálních výsledků a propočtů ČTK ho totiž v popularitě přeskočila dvojka kandidátky Monika Brzesková z KDU-ČSL (na snímku dole, někdejší Miss České republiky a Miss Evropy 1995, tehdy jako Žídková), a také dosavadní poslankyně Zdenka Němečková Crkvenjaš za ODS. Poslanecký mandát proto pravděpodobně neobhájí a v následujícím volebním období opustí sněmovnu - po 15 letech.
V našem kraji nevyhrajeme, řekl před volbami
Stanjura před volbami odmítal, že by oproti šéfovi ANO kampaň zanedbával. "Jsem tady mezi lidmi stále. Žiju tady 61 roků," řekl reportérovi Aktuálně.cz Radkui Bartoníčkovi. Na doplňující dotaz, zda dokáže opozičního lídra porazit, reagoval klidným hlasem.
"Poctivě říkám, že v našem kraji nevyhrajeme. Nevyhráli jsme tam nikdy. Nebudu ani letos říkat, že tam vyhrajeme, člověk nesmí být směšný," sdělil Aktuálně.cz.
Největší Stanjurova reputační bolístka z poslední doby byla bitcoinová kauza. Na šéfa státní kasy se snesla ostrá kritika za to, že jeho resort věděl o podezřelém kryptoměnovém daru ještě před podepsáním smlouvy, a přesto nijak nezasáhl. Stanjura nicméně tvrdí, že dokument od úředníků dostal do svých rukou pozdě, tedy až v momentě, kdy ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny.
Z opavského rodáka se stala Fialova pravá ruka
Stanjura se narodil 15. února 1964 v Opavě, vystudoval opavské gymnázium a elektronické počítače na VUT v Brně. Po pádu komunismu založil s několika spolužáky firmu, ve které pracoval jako programátor a ředitel celkem 11 let.
Podle profilu na stránkách ODS si tím vyzkoušel v praxi, co znamená vést malou českou IT společnost a jak stát může podnikání a aktivitu ztěžovat či omezovat. Zájem o rodné město ho přivedl do komunální politiky. Byl 17 let opavským zastupitelem, čtyřikrát vedl ODS do komunálních voleb, třikrát tyto volby vyhrál a osm let byl primátorem Opavy.
Do Poslanecké sněmovny byl zvolen poprvé v roce 2010. Po roce v dolní komoře se stal předsedou poslaneckého klubu ODS. Od prosince 2012 do srpna 2013 zastával funkci ministra dopravy, po vypuknutí kauzy Nagyová totiž padla vláda. V roce 2013 obhájil mandát poslance a znovu se stal předsedou poslaneckého klubu ODS.