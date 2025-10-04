Politika

Stanjurův propadák. Po 15 letech opouští sněmovnu, trumfla ho i lidovecká miss

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Ministr financí a moravskoslezský lídr kandidátky Spolu Zbyněk Stanjura (ODS) podle propočtů ČTK neobhájil post poslance a opustí sněmovnu. V regionu byl přitom počtvrté volební jedničkou ODS. Pravá ruka Petra Fialy a šéf státní kasy neměl jednoduchý souboj - o hlasy soupeřil s Andrejem Babišem (ANO) či Kateřinou Konečnou (KSČM). V preferenčních hlasech ho přeskočili jiní kandidáti koalice Spolu.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)
Udělování státních vyznamenání 2023 prezidentem Petrem Pavlem
stanjura sněmovna
První místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura v srpnu 2025
Zbyněk Stanjura. ODS, Spolu, volby 2025 Zobrazit 6 fotografií

Stanjura zastává funkci ministra financí od roku 2021. Je také prvním místopředsedou ODS. Ačkoliv je dlouhodobě jedním z nejviditelnějších politiků Spolu na Moravě, v Moravskoslezském kraji se mu v letošních sněmovních volbách tolik nedařilo - a dokazují to i preferenční hlasy.

Podle aktuálních výsledků a propočtů ČTK ho totiž v popularitě přeskočila dvojka kandidátky Monika Brzesková z KDU-ČSL (na snímku dole, někdejší Miss České republiky a Miss Evropy 1995, tehdy jako Žídková), a také dosavadní poslankyně Zdenka Němečková Crkvenjaš za ODS. Poslanecký mandát proto pravděpodobně neobhájí a v následujícím volebním období opustí sněmovnu - po 15 letech.

Monika Brzesková, rozená Žídková
Monika Brzesková, rozená Žídková | Foto: Profimedia.cz

V našem kraji nevyhrajeme, řekl před volbami

Stanjura před volbami odmítal, že by oproti šéfovi ANO kampaň zanedbával. "Jsem tady mezi lidmi stále. Žiju tady 61 roků," řekl reportérovi Aktuálně.cz  Radkui Bartoníčkovi. Na doplňující dotaz, zda dokáže opozičního lídra porazit, reagoval klidným hlasem.

"Poctivě říkám, že v našem kraji nevyhrajeme. Nevyhráli jsme tam nikdy. Nebudu ani letos říkat, že tam vyhrajeme, člověk nesmí být směšný," sdělil Aktuálně.cz.

Blahopřeji Babišovi. To podstatné se nám podařilo, řekl Fiala po prohraných volbách | Video: ČTK

Největší Stanjurova reputační bolístka z poslední doby byla bitcoinová kauza. Na šéfa státní kasy se snesla ostrá kritika za to, že jeho resort věděl o podezřelém kryptoměnovém daru ještě před podepsáním smlouvy, a přesto nijak nezasáhl. Stanjura nicméně tvrdí, že dokument od úředníků dostal do svých rukou pozdě, tedy až v momentě, kdy ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny.

Z opavského rodáka se stala Fialova pravá ruka

Stanjura se narodil 15. února 1964 v Opavě, vystudoval opavské gymnázium a elektronické počítače na VUT v Brně. Po pádu komunismu založil s několika spolužáky firmu, ve které pracoval jako programátor a ředitel celkem 11 let.

Podle profilu na stránkách ODS si tím vyzkoušel v praxi, co znamená vést malou českou IT společnost a jak stát může podnikání a aktivitu ztěžovat či omezovat. Zájem o rodné město ho přivedl do komunální politiky. Byl 17 let opavským zastupitelem, čtyřikrát vedl ODS do komunálních voleb, třikrát tyto volby vyhrál a osm let byl primátorem Opavy.

Do Poslanecké sněmovny byl zvolen poprvé v roce 2010. Po roce v dolní komoře se stal předsedou poslaneckého klubu ODS. Od prosince 2012 do srpna 2013 zastával funkci ministra dopravy, po vypuknutí kauzy Nagyová totiž padla vláda. V roce 2013 obhájil mandát poslance a znovu se stal předsedou poslaneckého klubu ODS.

 
Mohlo by vás zajímat

Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Volební horečka v českém Slezsku. Ožil tam Václav Havel, senioři měli jasno

Volební horečka v českém Slezsku. Ožil tam Václav Havel, senioři měli jasno

Není to navždy, loučí se Pekarová s politikou. "Udělala jsem jednu chybu," připouští

Není to navždy, loučí se Pekarová s politikou. "Udělala jsem jednu chybu," připouští
domácí politika Aktuálně.cz Obsah volby ODS Spolu Volby do sněmovny 2025 Zbyněk Stanjura Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát
2:40

Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát

Na "tisícovce" v Pekingu bude hrát Linda Nosková o titul a tenisová planeta má nový terč obdivu.
před 26 minutami
Volební krach Maláčové. Ten pokus byl správný, děkuju prezidentovi, oznámila sklesle

Volební krach Maláčové. Ten pokus byl správný, děkuju prezidentovi, oznámila sklesle

"Důležité bylo, že jsme ten pokus udělali," komentuje Jana Maláčová propojení SOCDEM s hnutím Stačilo!.
Aktualizováno před 35 minutami
Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

V 11. kole fotbalové ligy Teplice využily přesilovku a vyhrály 3:1 na hřišti Dukly. Mladá Boleslav a Slovácko se rozešly smírně bez branek.
před 37 minutami
Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Napsali spolu řadu knih, vedli firmu, teď kontroverzní ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora usednou jako poslanci ve sněmovně.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

ŽIVĚ
Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Procházka se svlékl před Joe Roganem. Zírání slavného moderátora baví sítě

Procházka se svlékl před Joe Roganem. Zírání slavného moderátora baví sítě

Při ceremoniálu před nedělním zápasem českého bojovníka Jiřího Procházky proti Američanovi Khalilovi Rountreemu Jr. došlo ke komické situaci.
před 1 hodinou
V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

Několik demonstrantů se snažilo pochod zablokovat, vzápětí svůj pokus ale vzdalo. Podle dostupných zpráv se pochod obešel bez větších incidentů. 
Další zprávy