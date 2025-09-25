Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prakticky každé volby přinesly nějaké specifikum či zajímavost. Rok 2013 třeba znamenal rekordní úspěch nově kandidující strany či hnutí, když ANO dosáhlo skoro na 19 procent. Tomu se přiblížila jen TOP 09 v roce 2010 se ziskem kolem 17 procent. Volby z roku 2006 zase přivedly ODS s více než 35 procenty k nejlepšímu výsledku za její existenci, šlo taky o nejlepší výsledek, jakého v Česku kdy jakákoliv strana dosáhla. Za pozornost pak stojí i to, že v hlavním městě ve třech volbách z osmi byl vítěz jiný než ve zbytku republiky.