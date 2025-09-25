Domácí

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Domácí Domácí
před 43 minutami
Koalice Spolu zvítězila ve volbách v r. 2021 nejtěsnějším rozdílem v historii samostatné České republiky. Prvního a druhého dělilo pouhých 0,67 procentního bodu. Zároveň nikdo za posledních třicet let nezískal tolik hlasů, a přesto do Poslanecké sněmovny nepronikl jako hnutí Přísaha a ČSSD. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
1996 1998 2002 2006 2010 2013 2017 2021
Celkem Hlavní město Praha | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský
Celkem | Hlavní město Praha | Středočeský | Jihočeský | Západočeský | Severočeský | Východočeský | Jihomoravský | Severomoravský |

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

68

ODS

61

ČSSD

22

KSČM

18

KDU-ČSL

18

SPR-RSČ

13

ODA

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

74

ČSSD

63

ODS

24

KSČM

20

KDU-ČSL

19

US

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

70

ČSSD

58

ODS

41

KSČM

31

(KDU-ČSL + US-DEU)

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

81

ODS

74

ČSSD

26

KSČM

13

KDU-ČSL

6

SZ

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

56

ČSSD

53

ODS

41

TOP 09

26

KSČM

24

VV

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

50

ČSSD

47

ANO

33

KSČM

26

TOP 09

16

ODS

14

ÚSVIT

14

KDU-ČSL

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

78

ANO

25

ODS

22

Piráti

22

SPD

15

KSČM

15

ČSSD

10

KDU-ČSL

7

TOP 09

6

STAN

Složení Poslanecké sněmovny podle počtu mandátů:

71

Spolu

72

ANO

37

Piráti+STAN

20

SPD
klaus

Premiér:

Václav Klaus

 zeman

Premiér:

Miloš Zeman

 spidla

Premiér:

Vladimír Špidla

 topolanek

Premiér:

Mirek Topolánek

 necas

Premiér:

Petr Nečas

 sobotka

Premiér:

Bohuslav Sobotka

 babis

Premiér:

Andrej Babiš

 fiala

Premiér:

Petr Fiala

Kdo sestavil vládu:

Menšinová vláda ODS, ODA a KDU-ČSL tolerovaná ČSSD.

Kdo sestavil vládu:

Menšinová vláda ČSSD tolerovaná ODS.

Kdo sestavil vládu:

Vládu sestavili ČSSD a Koalice (KDU-ČSL + US-DEU).

Kdo sestavil vládu:

Napoprvé sestavuje ODS jednobarevnou vládu s nestraníky, nezíská důvěru a vzniká druhá Topolánkova vláda složená z ODS, KDU-ČSL a SZ. Ta však disponuje jen sto poslanci, důvěra jí je vyslovena jen díky dvěma přeběhlíkům z ČSSD. Poté co je v roce 2009 svržena, střídá ji úřednická vláda Jana Fischera.

Kdo sestavil vládu:

Vládu sestavili ODS, TOP 09 a LIDEM (původně Věci veřejné).

Kdo sestavil vládu:

Vládu sestavili ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Kdo sestavil vládu:

Napoprvé sestavená jednobarevná vláda hnutí ANO premiéra Andreje Babiše nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, poté vznikl koaliční kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů.

Kdo sestavil vládu:

Vládu sestavily dvě koalice: Spolu (ODS, TOP09, KDU-ČSL) a Piráti se STAN. Premiérem se stal Petr Fiala (ODS). Prezident Miloš Zeman kabinet jmenoval 17. prosince 2021. Poslanecká sněmovna, v níž vládní koalice disponovala většinou 108 mandátů, vyslovila 13. ledna 2022 Fialově kabinetu důvěru poměrem hlasů 106 : 87.

Zajímavost:

ODS, KDU-ČSL a ODA dosáhly jen na 99 křesel v dolní komoře Poslanecké sněmovny. Po vstupu prezidenta Václava Havla do vyjednávání přistupuje ČSSD k toleranci menšinové vlády. Předseda sociálních demokratů Miloš Zeman za to výměnou dostává post předsedy sněmovny. Na podzim 1997 vyvrcholila krize kolem financování ODS, když její přední členové vyzvali Václava Klause k odstoupení z čela strany. Krize skončila odchodem koaličních ODA a KDU-ČSL z kabinetu a první demisí vlády od pádu komunismu. Moc v lednu 1998 přebírá poloúřednická vláda Josefa Tošovského složená z nestraníků a členů ODS, ODA a KDU-ČSL.

Zajímavost:

Ač se před volbami obě strany prezentovaly jako jasní rivalové, po volbách uzavřela ODS s ČSSD opoziční smlouvu, která zajistila podporu menšinové vládě Miloše Zemana. Všichni poslanci z ODS odešli při hlasování o důvěře vládě ze sálu.

Poznámka:

Jde o předčasné volby. SPR-RSČ překonalo pětiprocentní hranici v Severočeském kraji, do Poslanecké sněmovny se ovšem nedostalo. Krajů bylo v roce 1998 sedm plus Praha.

Zajímavost:

Po propadu ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu podává Špidla demisi, novou vládu sestavuje Stanislav Gross. Gross je premiérem necelý rok, vláda končí aférou kolem financování jeho bytu. Střídá ji kabinet Jiřího Paroubka, již třetí vláda pod vedením ČSSD od voleb.

Zajímavost:

Druhá Topolánkova vláda byla v roce 2009 poprvé v historii České republiky svržena hlasováním o nedůvěře, navíc uprostřed českého předsednictví EU. Topolánka střídá Jan Fischer s úřednickým kabinetem, který vládne až do řádných voleb v roce 2010.

Zajímavost:

Nečasova vláda podává demisi v roce 2013 v návaznosti na kauzu kolem Jany Nagyové, poté je jmenována vláda Jiřího Rusnoka.

Poznámka:

KDU-ČSL, SPOZ a Suverenita překonaly pětiprocentní hranici alespoň v jednom z krajů, do Poslanecké sněmovny se ovšem nedostaly. Je to poprvé v historii samostatné České republiky, kdy se KDU-ČSL nedostala do Poslanecké sněmovny.

Zajímavost:

ODS zažila ve volbách mimořádný propad – na 7,7 procenta. Poprvé od vzniku samostatné České republiky získává strana ve volbách méně než 20 procent hlasů.

Poznámka:

Strana zelených překonala pětiprocentní hranici v Praze, do Poslanecké sněmovny se ovšem nedostala.

Zajímavost:

Volby v roce 2017 znamenají velký propad levice. ČSSD klesá na pouhých 7,3 procenta, KSČM na 7,8. Obě strany poprvé od voleb z roku 1996 nedosahují ani na desetiprocentní podporu. Do sněmovny míří rekordních devět stran.

Zajímavost:

Volby v roce 2021 znamenají pokračující propad tradiční levice. ČSSD ani KSČM se do sněmovny nedostaly. Vítězná koalice Spolu získala kvůli způsobu přepočítávání hlasů o jeden mandát méně než hnutí ANO. Vítězství bylo nejtěsnější v historii samostatné České republiky.

zpět na časovou osu

Prakticky každé volby přinesly nějaké specifikum či zajímavost. Rok 2013 třeba znamenal rekordní úspěch nově kandidující strany či hnutí, když ANO dosáhlo skoro na 19 procent. Tomu se přiblížila jen TOP 09 v roce 2010 se ziskem kolem 17 procent. Volby z roku 2006 zase přivedly ODS s více než 35 procenty k nejlepšímu výsledku za její existenci, šlo taky o nejlepší výsledek, jakého v Česku kdy jakákoliv strana dosáhla. Za pozornost pak stojí i to, že v hlavním městě ve třech volbách z osmi byl vítěz jiný než ve zbytku republiky.

 
Mohlo by vás zajímat

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Největší důvěru Čechů mají hasiči a policisté, na chvostu jsou vláda, sněmovna a EU

Největší důvěru Čechů mají hasiči a policisté, na chvostu jsou vláda, sněmovna a EU
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

před 14 minutami
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 43 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 49 minutami
Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy.
před 1 hodinou
Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Abbás také vyzval všechny zbývající země OSN, aby uznaly budoucí palestinský stát. Nyní jich jsou asi tři čtvrtiny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná.
Aktualizováno před 1 hodinou
Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademici uvedli, že nechtějí podporovat šíření dezinformací na X. Příspěvky budou zveřejňovat jinde.
Další zprávy