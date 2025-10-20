Domácí

Dost bylo morálních frází. "Náhradník" za Turka chce blíž ke Slovensku i Maďarsku

Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Přestože Motoristé sobě veřejně trvají na tom, že jejich kandidátem na ministra zahraničí v nové vládě Andreje Babiše je Filip Turek, nelze vyloučit, že nakonec změní názor. V takovém případě by se mohl stát Turkovým "náhradníkem" příznivec Motoristů Karel Beran, který je odborníkem této strany na ekonomickou diplomacii i zahraniční dění.
Aktuálně.cz přináší mimo jiné nedávný rozhovor s možným ministrem zahraničí za Motoristy sobě Karlem Beranem.

Když Motoristé sobě pořádali letos v červenci krizový sněm, protože jim padaly předvolební preference, patřil Karel Beran k hlavním řečníkům. K zahraniční politice toho řekl více než kdokoliv jiný - i více než další vystupující, tehdy ještě europoslanec Filip Turek.  

"Dnes stojíme před důležitým obdobím, kdy nejde jen o to, kdo povede tuto zemi, ale také, jak se naše země umístí v hodnocení celého světa. Naše zahraniční politika by měla být realistická a pragmatická," začal svůj projev na zmiňované akci. Právě tam s ním mluvilo také Aktuálně.cz, protože jinak nebyl tolik k vidění.

"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

Filip Turek, Václav Klaus, Motoristé sobě, volby 2025, pivo

Když už se někde pohyboval, tak to bylo především na Vysočině, kde byl lídrem kandidátky Motoristů - byť tam nebydlí, je totiž Středočech. Jako jediný z Motoristů se ale z Vysočiny dostal do Poslanecké sněmovny, takže se stal jedním ze 13 nových poslanců této strany. Předseda partaje Petr Macinka o něm mluví jako o velkém odborníkovi, který je v zahraniční politice "kovaný". "Jestli se nepletu, je 34 let držitelem diplomatického pasu, působil na několika ambasádách, a jeho práci dokonce ocenili vyznamenáním prezident Italské republiky a španělský král," chválí ho.

Samotný Beran byl dlouho volič ODS, až do nedávna, kdy ho naštvalo, že předseda ODS Petr Fiala vytvořil koalici Spolu. Beran se prohlašuje za jednoznačného příznivce členství Česka v NATO i Evropské unii, zároveň ale dává najevo, že k zahraniční politice dosavadní vlády Petra Fialy má výhrady. A to zejména pokud jde o politiku vůči Slovensku a Maďarsku. Beran je přesvědčený, že vztahy s nimi mají být těsnější a podporující další spolupráci v rámci Visegrádské skupiny (V4). "Česká republika je zemí, která dlouhodobě a hlasitě naše vztahy uvnitř V4 poškozuje," stěžoval si Beran letos v červenci.

"Je to mimořádně zkušený a kvalifikovaný profesionál," tvrdí předseda Motoristů Petr Macinka o Karlu Beranovi.
"Je to mimořádně zkušený a kvalifikovaný profesionál," tvrdí předseda Motoristů Petr Macinka o Karlu Beranovi. | Foto: Radek Bartoníček

Na už zmiňovaném krizovém sněmu rovněž mluvil o větší spolupráci v rámci V4 a zároveň naznačoval, že je pro volnější vztahy v rámci EU. "Musíme chránit naše zájmy, ekonomiku, bezpečnost, export a naše firmy, ne hlásat morální fráze, které nás k ničemu nevedou. Chceme transformaci EU v unii suverénních států, kde o našich životech rozhoduje naše vláda, náš parlament, a nikoliv úředník v Bruselu," tvrdí Karel Beran.

Pokud jde o veřejnou prezentaci, lze říct, že je pravým opakem Filipa Turka. Nikde na sebe příliš neupozorňuje, na své sociální sítě dává minimum informací a nevyvolává ani žádné rozepře. Je patrné, že mu je nejbližší nenápadná diplomacie, ve které se pohybuje už od roku 1992. Se znalostí angličtiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se pohyboval zejména v několika zemích Latinské Ameriky, pracoval na velvyslanectví v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, ale také ve Španělsku a v Itálii.

 
před 1 hodinou
