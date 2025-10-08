Domácí

Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. Řekl, že si váží důvěry voličů, ale práce pro kraj je pro něj důležitější.
Ministr životního prostředí Richard Brabec (3. 9. 2019)
Ministr životního prostředí Richard Brabec (3. 9. 2019) | Foto: Libor Fojtík

Jako první o tom informoval serveru iDNES.cz. Ve volbách Brabec kandidoval v Ústeckém kraji z posledního místa, ale uspěl díky preferenčním hlasům a získal jeden ze sedmi mandátů pro ANO v regionu. Po víkendových volbách  řekl, že obě funkce vykonávat nechce.

Ve sněmovně by Brabce měla podle výsledků voleb nahradit dvaapadesátiletá Jana Demjanová.

"Vyhodnotil jsem si, že pro občany Ústeckého kraje budu platnější jako hejtman na plný pracovní úvazek. Ústecký kraj je náročný, velmi těžko se to kombinuje. Takhle si rozvážu ruce a bude dobré, když za mě přijde náhradník, který to bude moct dělat na 100 procent," řekl Brabec po poledni ve vysílání České televize. Doplnil, že chce v kraji dokončit zahájené projekty.

ANO obdrželo na severu Čech 44,85 procenta hlasů, nejvíc v republice, celostátní výsledek ANO byl 34,51 procenta. Brabec, který byl v minulé Sněmovně poslancem za Jihočeský kraj, obdržel 9184 preferenčních hlasů. Ve chvíli, kdy se stal loni hejtmanem, uvedl, že poslancem zůstane do konce volebního období a dál kumulovat funkce nebude. "To platí," řekl Brabec krátce po sečtení výsledků s tím, že vládní ambici nemá.

Brabec byl od ledna 2014 do prosince 2021 ministrem životního prostředí, zastával také funkci vicepremiéra. "Mám osm let vládních zkušeností, ale svou roli už vidím jinde," uvedl. ANO v Ústeckém kraji vládne společně s ODS a hnutím Lepší Sever.

Brabec je druhým zvoleným poslancem, který se krátce po volbách vzdal mandátu. Piráti v úterý oznámili, že za ně do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová z Olomouckého kraje, mandátu se vzdala z osobních důvodů. Nahradit ji má místopředseda Pirátů Martin Šmída. Pokud se poslanecké funkce ujme místo Brabce Demjanová, počet žen v dolní parlamentní komoře se znovu zvýší na 67, poslankyně tedy obsadí třetinu z 200 křesel. Bude to rekordní zastoupení žen v historii Poslanecké sněmovny.

 
