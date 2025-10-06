"Ona je taka pěkná." Proč slezská miss Evropy zválcovala "kšeftaře" z Opavy

Nedělní dopoledne tu vypadá jako v řadě jiných maloměst. Zatímco z dopolední bohoslužby z kostela svatého Bartoloměje vycházejí starší lidé a mladé rodiny s dětmi, v dálce se ozývají pokřiky a zvuky trubek.
Na stadionu Městského fotbalového klubu Kravaře právě probíhá jeden z víkendových turnajů mladých hráčů. "To je dobré, zaber," podporuje jeden z rodičů svého syna, který zrovna na sytě zelené trávě spadl v boji o míč.
I živý stadion s poměrně velkou tribunou dokládá, že slezské Kravaře pod dlouhodobým vedením Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), jež se přesně před třiceti lety pod dívčím jménem Žídková stala nejkrásnější ženou České republiky a poté i celé Evropy, působí jako funkční město.
"Hezká ženská prostě porazila škaredého chlapa," hodnotí v blízkém zámeckém parku drtivou výhru Brzeskové nad ministrem Zbyňkem Stanjurou starší muž. On i jeho manželka jsou potomci původních německých obyvatel Kravař, kteří se po roce 1989 do města vrátili.
I když se ho jeho žena snaží trochu mírnit, důchodce mluví poměrně zpříma. "Teď, když se dostala do sněmovny, už tady nebude vidět vůbec," myslí si. A že je tak oblíbená? "Bála se tady udělat jakékoliv rozhodnutí, za které by mohla být kritizována," tvrdí starší muž.
Ještě než oba vyjdou zámeckou branou, popíše svůj pohled na to, proč mají Brzeskovou místní tak rádi. "Přijde mezi důchodkyně, dá si s nimi metaxu a pak ty ženské jen řeknou: ´Ona je taka pěkná´," směje se muž vlastním slovům.
Jeho partnerka pak ještě v rychlosti dodává, že nerozumí tomu, proč jsou místní lidé tak nespokojení se svým životem a nadávají na svou životní úroveň: "Když je tady potkávám v hypermarketu, všichni pokaždé k autu odjíždějí s narvanými nákupními vozíky."
"Spíš slyším, než že bych ji viděl"
Jak vychází z rozhovorů reportéra deníku Aktuálně.cz s obyvateli Kravař, řada z nich přiznává, že místní starostku vlastně často nevídají. "To město nějak funguje, ale o paní Brzeskové spíš slyším, než že bych ji tady viděl," reaguje mladší muž, který prochází kolem terasy místní hospody U Šťura.
Dvacetiletá dívka, jíž pak reportér potkává přímo u městského úřadu, nechce říct, koho volila. Politiku nesleduje, nicméně svůj hlas prý do urny vhodila. A přiznává, že pro Moniku Brzeskovou má slabost. "Paní starostka nás hezky reprezentuje."
A proč bývalá miss a budoucí lidovecká poslankyně vítězí nad jedenašedesátiletým ministrem Zbyňkem Stanjurou? "Těch jeho kauz už prostě bylo hodně," odpovídá studentka, aniž by upřesnila, co přesně má na mysli.
Sama Brzesková svůj volební úspěch na Facebooku zhodnotila poměrně stroze: "Moc si toho vážím. Je to pro mě obrovská čest a závazek."
"Má tady špatnou pověst"
Během nedělního poledne se opavským Horním náměstím prochází jen pár lidí. A většina jich míří do blízkého nákupního centra vybudovaného z bývalého pivovaru Zlatovar. Výjimkou je skupinka cizinců, která si před budovou historické radnice dělá hromadnou fotku.
Přednostní hlasy kandidátů
|Moravskoslezský kraj
|Kravaře
|Opava
|Zbyněk Stanjura
|8,11 %
|7,73 %
|10,85 %
|Monika Brzesková
|23,52 %
|48,80 %
|35,09 %
Právě tady se začaly psát nejslavnější roky opavského rodáka Zbyňka Stanjury (ODS). Odtud jako primátor v letech 2002 až 2010 slezskou metropoli řídil. "Má tady špatnou pověst," reaguje mladá dívka, když se jí reportér deníku Aktuálně.cz ptá, proč proč Stanjura ve svém městě neuspěl.
"Kšeftař," říká. "Hodně toho tady nadrobil," pokračuje v rozhovoru před vchodem do divadla. Na mysli má prý především obchody radnice v době Stanjurova působení.
Ať už šlo v roce 2008 o nákup obchodního centra Slezanka za astronomických 270 milionů korun, nebo kritizovaný a silou tlačený prodej činžovních domů dceři hokejového trenéra Aloise Hadamczika, který musel zastavit až soud.
"Jako ministr ve vládě mi moc nevadil, ale tady ve městě je to prostě jinak," loučí se dívka. Když po blízké zastávce městské hromadné dopravy prochází maminka s kočárkem a dvěma cupitajícími dětmi, u jména Zbyňka Stanjury jen zavrtí hlavou. "To jméno mi nic neříká," tvrdí překvapivě.
I to může být důkaz toho, jak neviditelný moravskoslezský lídr Spolu v regionu před volbami byl. Starší dáma je pak s novinářským dotazem hotová rychle: "Už od dob, co tady byl starostou, má v Opavě Stanjura špatné renomé."
Sám Stanjura svůj neúspěch okomentoval během nedělního poledne. Na sociální síti X mimo jiné napsal: "Není to lehké, ale je to součást politiky, a kdo se jednou rozhodl kandidovat a pracovat pro občany této země, musí počítat i s neúspěchem."