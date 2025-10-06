Domácí

"Ona je taka pěkná." Proč slezská miss Evropy zválcovala "kšeftaře" z Opavy

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 3 hodinami
Jeden z nejzajímavějších příběhů letošních sněmovních voleb se psal ve Slezsku. Byť řada marketérů delší dobu upozorňovala, že ministr financí Zbyněk Stanjura není dost akční a charismatický, aby v čele moravskoslezské kandidátky čelil Andreji Babišovi, volební víkend mu přinesl ještě tragičtější výsledek. Stanjura neobstál ani před vlastními kolegy z koalice Spolu a skončil mimo sněmovnu.
Monika Brzesková, dlouholetá lidovecká starostka slezských Kravař, bude nově i poslankyně. Ve volbách velmi jasně vytlačila ze sněmovny Zbyňka Stanjuru.
Monika Brzesková, dlouholetá lidovecká starostka slezských Kravař, bude nově i poslankyně. Ve volbách velmi jasně vytlačila ze sněmovny Zbyňka Stanjuru. | Foto: kdu.cz

Nedělní dopoledne tu vypadá jako v řadě jiných maloměst. Zatímco z dopolední bohoslužby z kostela svatého Bartoloměje vycházejí starší lidé a mladé rodiny s dětmi, v dálce se ozývají pokřiky a zvuky trubek.

Stanjurova Opava a Kravaře Moniky Brzeskové? Vůbec. Bývalá miss opanovala všechno.
Stanjurova Opava a Kravaře Moniky Brzeskové? Vůbec. Bývalá miss opanovala všechno. | Foto: Ondřej Stratilík

Na stadionu Městského fotbalového klubu Kravaře právě probíhá jeden z víkendových turnajů mladých hráčů. "To je dobré, zaber," podporuje jeden z rodičů svého syna, který zrovna na sytě zelené trávě spadl v boji o míč.

I živý stadion s poměrně velkou tribunou dokládá, že slezské Kravaře pod dlouhodobým vedením Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), jež se přesně před třiceti lety pod dívčím jménem Žídková stala nejkrásnější ženou České republiky a poté i celé Evropy, působí jako funkční město.

"Hezká ženská prostě porazila škaredého chlapa," hodnotí v blízkém zámeckém parku drtivou výhru Brzeskové nad ministrem Zbyňkem Stanjurou starší muž. On i jeho manželka jsou potomci původních německých obyvatel Kravař, kteří se po roce 1989 do města vrátili.

I když se ho jeho žena snaží trochu mírnit, důchodce mluví poměrně zpříma. "Teď, když se dostala do sněmovny, už tady nebude vidět vůbec," myslí si. A že je tak oblíbená? "Bála se tady udělat jakékoliv rozhodnutí, za které by mohla být kritizována," tvrdí starší muž.

Ani větší rozměr plakátů Stanjurovi úspěch ve volbách v Kravařích nepřinesl.
Ani větší rozměr plakátů Stanjurovi úspěch ve volbách v Kravařích nepřinesl. | Foto: Ondřej Stratilík

Ještě než oba vyjdou zámeckou branou, popíše svůj pohled na to, proč mají Brzeskovou místní tak rádi. "Přijde mezi důchodkyně, dá si s nimi metaxu a pak ty ženské jen řeknou: ´Ona je taka pěkná´," směje se muž vlastním slovům.

Jeho partnerka pak ještě v rychlosti dodává, že nerozumí tomu, proč jsou místní lidé tak nespokojení se svým životem a nadávají na svou životní úroveň: "Když je tady potkávám v hypermarketu, všichni pokaždé k autu odjíždějí s narvanými nákupními vozíky." 

"Spíš slyším, než že bych ji viděl"

Jak vychází z rozhovorů reportéra deníku Aktuálně.cz s obyvateli Kravař, řada z nich přiznává, že místní starostku vlastně často nevídají. "To město nějak funguje, ale o paní Brzeskové spíš slyším, než že bych ji tady viděl," reaguje mladší muž, který prochází kolem terasy místní hospody U Šťura.

Dvacetiletá dívka, jíž pak reportér potkává přímo u městského úřadu, nechce říct, koho volila. Politiku nesleduje, nicméně svůj hlas prý do urny vhodila. A přiznává, že pro Moniku Brzeskovou má slabost. "Paní starostka nás hezky reprezentuje."

Související

Stanjurův propadák. Po 15 letech opouští sněmovnu, trumfla ho i lidovecká miss

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

A proč bývalá miss a budoucí lidovecká poslankyně vítězí nad jedenašedesátiletým ministrem Zbyňkem Stanjurou? "Těch jeho kauz už prostě bylo hodně," odpovídá studentka, aniž by upřesnila, co přesně má na mysli.

Sama Brzesková svůj volební úspěch na Facebooku zhodnotila poměrně stroze: "Moc si toho vážím. Je to pro mě obrovská čest a závazek."

"Má tady špatnou pověst"

Během nedělního poledne se opavským Horním náměstím prochází jen pár lidí. A většina jich míří do blízkého nákupního centra vybudovaného z bývalého pivovaru Zlatovar. Výjimkou je skupinka cizinců, která si před budovou historické radnice dělá hromadnou fotku.

Přednostní hlasy kandidátů

Moravskoslezský kraj Kravaře Opava
Zbyněk Stanjura 8,11 % 7,73 % 10,85 %
Monika Brzesková 23,52 % 48,80 %  35,09 %

Právě tady se začaly psát nejslavnější roky opavského rodáka Zbyňka Stanjury (ODS). Odtud jako primátor v letech 2002 až 2010 slezskou metropoli řídil. "Má tady špatnou pověst," reaguje mladá dívka, když se jí reportér deníku Aktuálně.cz ptá, proč proč Stanjura ve svém městě neuspěl.

Opavské Horní náměstí kousek od radnice.
Opavské Horní náměstí kousek od radnice. | Foto: Ondřej Stratilík

"Kšeftař," říká. "Hodně toho tady nadrobil," pokračuje v rozhovoru před vchodem do divadla. Na mysli má prý především obchody radnice v době Stanjurova působení.

Ať už šlo v roce 2008 o nákup obchodního centra Slezanka za astronomických 270 milionů korun, nebo kritizovaný a silou tlačený prodej činžovních domů dceři hokejového trenéra Aloise Hadamczika, který musel zastavit až soud.

"Jako ministr ve vládě mi moc nevadil, ale tady ve městě je to prostě jinak," loučí se dívka. Když po blízké zastávce městské hromadné dopravy prochází maminka s kočárkem a dvěma cupitajícími dětmi, u jména Zbyňka Stanjury jen zavrtí hlavou. "To jméno mi nic neříká," tvrdí překvapivě.

I to může být důkaz toho, jak neviditelný moravskoslezský lídr Spolu v regionu před volbami byl. Starší dáma je pak s novinářským dotazem hotová rychle: "Už od dob, co tady byl starostou, má v Opavě Stanjura špatné renomé."

Jak přiznává mladá maminka se dvěma dětmi, Stanjuru ani nezná.
Jak přiznává mladá maminka se dvěma dětmi, Stanjuru ani nezná. | Foto: Ondřej Stratilík

Sám Stanjura svůj neúspěch okomentoval během nedělního poledne. Na sociální síti X mimo jiné napsal: "Není to lehké, ale je to součást politiky, a kdo se jednou rozhodl kandidovat a pracovat pro občany této země, musí počítat i s neúspěchem."

Politická šikana o Zbyňkovi Stanjurovi (23. 6. 2025)

Politická šikana - 5. díl. | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
 
Mohlo by vás zajímat

Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

K povolebním konzultacím na Hrad míří Hřib, Okamura i Macinka

K povolebním konzultacím na Hrad míří Hřib, Okamura i Macinka

U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stála

U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stála

Víme, kde jsou k mání nejvýnosnější byty. Je to ale investice pro zkušené

Víme, kde jsou k mání nejvýnosnější byty. Je to ale investice pro zkušené
domácí Aktuálně.cz Obsah Zbyněk Stanjura Kravaře Opava Monika Žídková Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno teď
Ukrajinský útok na Belgorod připravil o elektřinu tisíce lidí

ŽIVĚ
Ukrajinský útok na Belgorod připravil o elektřinu tisíce lidí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina
20:49
před 39 minutami
Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Česko čeká podmračený týden s přeháňkami a deštěm. Dnes bude až 14 stupňů Celsia, pak budou denní maxima postupně růst až na čtvrtečních 18 stupňů.
před 47 minutami
"Po pokoji jsem schovávala zvratky," popisuje vizážistka hvězd dlouhý boj s bulimií

"Po pokoji jsem schovávala zvratky," popisuje vizážistka hvězd dlouhý boj s bulimií

Jako malá holčička neměla stabilní domov. Chvíli bydlela u prarodičů, pak u mámy, která propadla alkoholu, a pak u otce, který kvůli nemoci oslepl.
před 1 hodinou
Bouzková pokračuje v Číně ve skvělých výkonech, teď ji čeká bitva proti Šwiatekové

Bouzková pokračuje v Číně ve skvělých výkonech, teď ji čeká bitva proti Šwiatekové

Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wu-chanu do 2. kola. Proti Camile Osoriové z Kolumbie potvrdila roli favoritky a vyhrála 6:3, 6:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
K povolebním konzultacím na Hrad míří Hřib, Okamura i Macinka

ŽIVĚ
K povolebním konzultacím na Hrad míří Hřib, Okamura i Macinka

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Federální soudkyně dočasně zakázala Trumpovi vyslat Národní gardu do Portlandu

Federální soudkyně dočasně zakázala Trumpovi vyslat Národní gardu do Portlandu

Guvernérka státu Oregon uvedla, že o nasazení příslušníků Národní gardy Trumpova administrativa dopředu oficiálně neinformovala.
Další zprávy