Konec u Klause po 17 letech. "Byla to nejlepší škola," loučí se "žák" Macinka

před 1 hodinou
Dlouhé roky byli nerozlučnou dvojicí, která proti sobě neřekla špatného slova. Na jedné straně prezident Václav Klaus, na straně druhé mluvčí Institutu Václava Klause a jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Petr Macinka. Muž, který mnohokrát o Klausovi mluvil obdivně. Teď oznámil, že se jejich kroky rozešly. Minimálně tedy v roli toho, kdy jeden byl především učitelem a ten druhý jeho žákem.
Blízkost mezi Petrem Macinkou (vlevo) a Václavem Klausem (vpravo) se potvrdila i v den vyhlášení výsledků voleb. Oba zašli na pivo ještě společně s Filipem Turkem a Borisem Šťastným.
Blízkost mezi Petrem Macinkou (vlevo) a Václavem Klausem (vpravo) se potvrdila i v den vyhlášení výsledků voleb. Oba zašli na pivo ještě společně s Filipem Turkem a Borisem Šťastným. | Foto: Filip Turek

Když se Aktuálně.cz krátce před sněmovními volbami zeptalo předsedy Motoristů sobě Petra Macinky, jestli se na něj Václav Klaus nezlobí kvůli tomu, že zastává jasně proukrajinské postoje, Macinka zakroutil hlavou. "Já myslím, že ne," odpověděl, ale zároveň přiznal, že program Motoristů v oblasti zahraniční politiky se někdejšímu českému prezidentovi až tak zcela nelíbí.

"Trošku je tam nějaký nesoulad v programu, protože to není program Institutu Václava Klause, ale Motoristů sobě," říkal Macinka v září, kdy byl stále ještě mluvčím Institutu Václava Klause. Ke Klausovi měl i nadále velmi blízko, ale pokud jde o téma Ukrajiny, částečně se lišili. Macinka označoval Rusko za jasného agresora, Klaus tvrdil, že podíl na vyvolání války nemá zdaleka jen Rusko.

"Prezident Klaus mi říká: Válka měla nějaké příčiny. Ale já odpovídám: Dobře, ale bez ohledu na nějaké příčiny jednoho dne někdo nastartoval tanky, přejel s nimi do sousední země a začal raketami odstřelovat hlavní město Ukrajiny," vysvětloval Macinka ještě v roli mluvčího instituce, v jejímž názvu je jméno exprezidenta. 

Nyní už je pro Macinku tato pracovní pozice minulostí. Ve čtvrtek okolo 17:00 rozeslal oznámení, že u Klause končí. "Dovolte mi, abych Vás informoval, že jsem ke dni 8. října 2025 ukončil své působení v Institutu Václava Klause. Důvodem je moje nová role poslance Parlamentu České republiky, do které jsem byl o víkendu zvolen," sdělil a poslal i kontakt na novou mluvčí. 

Zároveň se vyznal ze svého vztahu ke Klausovi, který přerostl z pracovního přátelství v ideovou blízkost. "Děkuji prezidentovi Václavu Klausovi, který mi před 17 lety dal příležitost pro něj pracovat právě v Tiskovém odboru Kanceláře prezidenta republiky. Tyto roky strávené s ním pro mne byly nejlepší školou, jakou jsem mohl absolvovat," uvedl Macinka, který přišel na Hrad v době, kdy Klaus začínal v roce 2008 své druhé funkční období coby prezident.

V okamžiku, kdy Klausovi vypršelo druhé volební období a on se začal naplno věnovat svému institutu, vzal si s sebou i Petra Macinku. Ten ale postupně  dospěl k rozhodnutí, že se sám vrhne do politiky a časem založil stranu Motoristé sobě. Z jejího programu i ze slov Macinky bylo přitom patrné, že se ze všeho nejvíce inspiroval svým "učitelem" Klausem. Ať už šlo o ekonomické záležitosti, kdy Motoristé prosazují co nejnižší schodek státního rozpočtu, až například po kritický vztah vůči Evropské unii či odpor ke Green Dealu.

Ostatně i při nynějším loučení Macinka přiznal, že jej Klaus v mnohém velmi ovlivnil a fakticky vyučil. "Stovky rozhovorů a zahraničních cest, při nichž jsem jej doprovázel, možnost být v jeho nejužším týmu, a tedy sledovat, jak pracuje, jak se připravuje, jak komunikuje, ale i kde čerpá vážné argumenty pro své dlouhodobé postoje, významně přispěly k tomu, že jsem byl později schopen založit politickou stranu," svěřil se Macinka, podle nějž má Klaus i podíl na tom, že v relativně krátké době se Motoristé dostali až do Poslanecké sněmovny.

Byl u toho i Václav Klaus, který sice za Motoristy nekandidoval, ale pohyboval se v jejich blízkosti. Ať už při vyhlášení výsledků voleb, nebo také v době, kdy Motoristé měli svůj první kongres. Vedle Macinky má Klaus blízko i ke končícímu europoslanci a čerstvě zvolenému poslanci Filipu Turkovi či k dalšímu novému členovi dolní parlamentní komory Borisovi Šťastnému, se kterým byli v minulosti členy ODS. Jen Petr Macinka však může říct to, co prozradil nedávno Aktuálně.cz - už roky se neděli co neděli setkává s Klausem v jedné hospůdce v centru Prahy.

 
