Domácí

Babišův šikovný manévr, který mu může pomoct stát se premiérem. Je "podnikatel"?

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
včera
Andrej Babiš musí vysvětlit, jak vyřeší svůj problém s vlastnictvím holdingu Agrofert, pokud se chce stát premiérem. Zákon o střetu zájmů však nabízí jedno málo probírané ustanovení, které by předsedovi hnutí ANO mohlo poskytnout nečekaný manévrovací prostor: týká se otázky, zda je vlastník koncernu vlastně „podnikatel“.
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a majitel koncernu Agrofert
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a majitel koncernu Agrofert | Foto: Honza Mudra / HN

Střet zájmů Babiše provází celou jeho politickou kariéru. Jako vlastník holdingu Agrofert kontroluje desítky firem závislých na veřejných zakázkách a dotacích. Podle prezidenta Petra Pavla je zcela zjevné, že pokud by se stal premiérem bez strukturální změny svého vztahu k firmám, byl by ve "vážném střetu zájmů". A to ještě větším než v době, kdy byl Agrofert ve svěřenském fondu.

Související

Nesplnitelná podmínka z Hradu uvrhla Babiše do pasti. Advokát popisuje možné scénáře

Spotlight News Aleš Rozehnal
23:50

Diskuse právníků nicméně naznačují, že řešení není až tak přímočaré. Nejde jen o to, zda Babiš podniká, ale o to, jak zákon definuje podnikatele a na které povinnosti se vztahuje 30denní lhůta na vyřešení střetu po jmenování do funkce.

Podniká, nebo nepodniká?

Advokát Aleš Rozehnal upozorňuje, že v jedné věci má Babiš situaci jednodušší, než se běžně soudí. Podle právní definice totiž nemusí být považován za podnikatele. "Andrej Babiš sám nepodniká, protože nevyvíjí soustavně činnost svým jménem na vlastní účet za účelem dosažení zisku," říká expert. 

To by znamenalo, že jedna z klíčových povinností zákonodárců - vzdát se podnikání do 30 dnů od nabytí mandátu - se na něj nemusí vztahovat. Rozehnal zároveň připomíná, že zákon Babišovi vlastnictví Agrofertu nezakazuje: "Klidně by si ho mohl ponechat a byl by v souladu s tímto zákonem. Legislativa pouze zakazuje to, že společnosti, které jsou součástí koncernu Agrofert, nesmí přijímat dotace… a zároveň se nesmí účastnit žádného řízení o veřejné zakázky," tvrdí právník. 

30denní lhůta není pro prezidenta páka

Advokát Ondřej Preuss upozorňuje, že samotné pověření sestavit vládu je jen politické gesto bez právních důsledků. A především: zákon nestaví prezidentovi do rukou žádnou sankci pro případ, že Babiš střet nevyřeší. Jak řekl Preuss pro Aktuálně.cz: "Podle zákona o střetu zájmů ho prezident může i jmenovat, předpokládá se, že se to vyřeší až ex-post, to znamená až do 30 dnů po jmenování." 

A pokud lhůta uplyne bez výsledku? Pak má jednat sněmovna, ne hlava státu: "Systém počítá s tím, že Poslanecká sněmovna vládě, jejíž předseda je ve zjevném střetu zájmů, ani nedá důvěru nebo respektive naopak mu vysloví nedůvěru," vysvětluje Preuss. 

Ústavní právník Jan Kysela pak upozorňuje i na nenápadný detail zákona: 30denní lhůta se týká pouze podnikatelů nebo osob ve statutárních orgánech. A právě v tom může spočívat ta právní "klička". Kysela pro Aktuálně.cz vysvětluje, že otázka podnikání je klíčová: "A teď jde o to, jestli je Andrej Babiš coby vlastník Agrofertu podnikatel - na to se ta 30denní lhůta vztahuje." 

Související

Babiš má problém, cesta do Strakovky je v ohrožení. Jaké jsou možné scénáře postupu?

Předseda ANO Andrej Babiš na výjezdním zasedání stínové vlády v Hradci Králové poslední srpnový den roku 2023

A zároveň dodává hypotetický scénář, který by mohl Babiš v krajním případě využít: "Andrej Babiš by teoreticky mohl přinést patnáct stanovisek advokátních kanceláří, ze kterých plyne, že se tohle ustanovení na něj vůbec nevztahuje, protože on přece podnikatel není," soudí Kysela. 

Jinými slovy: pokud není podnikatel, lhůta neplatí. A pokud lhůta neplatí, Babiš by mohl argumentovat, že jeho povinnost je jen zabránit tomu, aby jeho firmy soutěžily o zakázky a braly dotace - nikoli dělat jakékoliv osobní majetkové kroky.

Politický problém zůstává, právní cesta je nejistá

Související

Střet zájmů? Babiš bude mít problém, míní právník Kysela. Existuje překvapivé řešení

Volby 2025, ANO, Babiš

Z právních analýz vyplývá, že Babiš může teoreticky tvrdit, že podnikatelem není, a tím obejít nejtvrdší část zákona. Prakticky to ovšem nic nemění na faktu, že jeho koncern dotace přijímá a že politický tlak bude enormní. 

Prezident tak sice může chtít plán dopředu, ale donutit Babiše k radikálnímu kroku nemůže. A sněmovna, která by měla být pojistkou, je momentálně obsazená tak, že hlasování o nedůvěře kvůli Babišově střetu zájmu je nejisté.

Babiš tak může znovu využít mezery, které zákon o střetu zájmů obsahuje již od svého vzniku. A otázka, zda je vlastník obřího koncernu "podnikatel", se může stát jedním z nejdiskutovanějších právních paradoxů letošního roku.

 
Mohlo by vás zajímat

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi
4:19

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

Smrtící bakterie se rychle šíří Českem, experti tuší proč. Zabije šestinu nemocných

Smrtící bakterie se rychle šíří Českem, experti tuší proč. Zabije šestinu nemocných
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš Agrofert Holding ANO 2011 Petr Pavel politika Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 57 minutami
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy