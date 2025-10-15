Domácí

Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

před 57 minutami
Čestný prezident Motoristů Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Ve společných garážích mu za stěrač auta dal obrázek šibenice, na střeše vozu pak stála velká lovecká nábojnice. Případ řešila policie, Turek přiznal, že šibenici nakreslil, vysvětloval to tím, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Případ se nakonec vyřešil jako přestupek na pražském úřadu.
Filip Turek, poslanec a čestný prezident Motoristů sobě.
Filip Turek, poslanec a čestný prezident Motoristů sobě. | Foto: Honza Mudra

Informoval o tom server iROZHLAS.cz, společně s Radiožurnálem získal dokumenty z policejního vyšetřování. Turek ani velvyslanectví Saúdské Arábie na dotazy nereagovali.

Administrativní pracovník původem ze Saúdské Arábie na policii vypověděl, že se cítí v ohrožení a změnil kvůli tomu i místo bydliště. "Rovněž si myslím, že by mohlo jít o útok na mě kvůli tomu, že jsem Arab, cizinec nebo muslim," řekl na policii.

Turek tehdy nepopíral, že nakreslil šibenici a strčil ji za stěrač. Vysvětloval, že se chtěl zastat své přítelkyně, na kterou někdo z auta pokřikoval. Vytipoval si auto, které odpovídalo popisu, a nechal mu tam vzkaz v podobě nakreslené šibenice. Turek předpokládal, že řidič nejspíš neumí česky ani anglicky. "Tak mě napadlo nakreslit něco důrazného, aby to pochopil," vysvětloval kriminalistům. Odmítl ale, že na střechu auta postavil nábojnici. Ta mu údajně mohla vypadnout z kapsy.

Pražští kriminalisté řešili případ jako vyhrožování s rasovým podtextem. "Vyhrožoval usmrcením jednotlivci pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost. Podezřelý se k činu doznal," napsali kriminalisté do policejního dokumentu.

Turek se ale hájil tím, že v žádném případě nešlo o rasismus a ani nevěděl, že jde o muže arabské národnosti. Policisté nakonec, i vzhledem k tomu, že pracovník ambasády popřel, že v tu noc oslovil jakoukoliv dívku, došli k závěru, že šlo zjevně o záměnu osob.

Ve zkráceném přípravném řízení pak 5. dubna 2017 navrhli upustit od Turkova potrestání. Státní zástupce pak změnil případ na přestupek proti občanskému soužití a předal ho Úřadu městské části Praha 6. Podle informací serveru i městská část vyhodnotila Turkovo chování jako přestupek a uložila mu pokutu, výše ale není známá.

O Turkovi se mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Denik N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.

Komentátoři nejen o katastrofě s Turkem: Jednání zastírá, o co jde Babišovi především:

Filip Turek se svým chováním do Strakovy akademie nepatří, shodují se komentátoři Dostál a Honzejk | Video: Tým Spotlight
 
