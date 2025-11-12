Domácí

Babiš odcházel od prezidenta bez nálady. Postěžoval si, co by se stalo, kdyby zemřel

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Napjatě očekávaná schůzka prezidenta Petra Pavla a předsedy ANO Andreje Babiše nakonec žádný pokrok na cestě k nové české vládě nepřinesla. Babiš po skončení novinářům téměř nic neřekl. Víc než jeho slova prozradilo jeho chování. I když přišel mezi novináře, k nejdůležitější otázce, jak vyřeší střet zájmů, s ničím novým nepřišel. Bylo ale evidentní, že odchází v nedobré náladě.
Předseda ANO Andrej Babiš odpovídá v nepříliš dobré náladě na několik málo dotazů novinářů po odchodu od prezidenta Petra Pavla ve středu 12. listopadu 2025 | Video: ČTK

Novináři, kteří čekali na Andreje Babiše na nádvoří Pražského hradu, s velkým napětím sledovali vrata, do kterých vjel se svou stranickou dodávkou těsně před jednou odpoledne. Když se po více než hodině vrata otevřela, vyšel nejdříve mluvčí ANO Martin Vodička. "Pan Babiš za chvíli přijde," oznámil.

O chvíli později už Babiš bok po boku mluvčího kráčel k novinářům. Hlavu skloněnou, mračil se a nebylo mu moc do řeči. První otázky, jež zazněly ještě mimo začátek improvizované tiskové konference, nechal bez odpovědi. Ať se týkaly toho, v jaké náladě od prezidenta odchází, nebo na čem konkrétním se domluvili.

tiskovka

Na několik otázek odpověděl až přímo na tiskovce, byl ale stručný a na dotazy ohledně řešení střetu zájmů volil nejstručnější odpovědi. Mluvčí navíc dopředu avizoval, že bude možné položit jen čtyři otázky, což u Babiše není zase tak obvyklé - když má náladu, dokáže odpovídat delší čas. Tentokrát hned na začátku upozornil: "Takže, dobrý den, dámy a pánové, velice krátce…" Vzápětí nepřímo potvrdil výhrady prezidenta k programovému prohlášení, i když je nejmenoval.

"Jednal jsem s panem prezidentem ohledně programového prohlášení vlády, které jsme doručili. Pan prezident mi sdělil svůj názor na jednotlivé kapitoly, a samozřejmě já jeho názor sdělím našim koaličním partnerům, jestli na základě toho do prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne," uvedl.

Prezident totiž už dříve sdělil, že má k programu vážné připomínky, zejména že je v něm málo slov o bezpečnosti země, obraně Ukrajiny a agresi Ruska.

Kromě toho zůstává velkým problémem, že Babiš stále veřejně neřekl, jak chce řešit svůj střet zájmů - prezident na něj naléhá, aby to udělal ještě před jmenováním premiérem.

Když se Babiše dnes Aktuálně.cz zeptalo, proč nechce řešení oznámit, proč to stále odkládá, reagoval jen částečně. "Proč s tím čekáte, kdybyste to řekl, mohlo by se rozběhnout jmenování vlády?" zněl mimo jiné dotaz.

"Pokud jde o jmenování, my panu prezidentovi doručíme jména členů vlády, pro nás je priorita řešit rozpočet," sdělil Babiš v narážce na to, že končící vláda Petra Fialy podle Babiše až se zpožděním dnes doručila sněmovně návrh rozpočtu na rok 2026.

Mimochodem, Babiš se na tiskovce i jinde snaží podstatně více mluvit o rozpočtu než o svém střetu zájmů. K tomu podotkl: "Chápu, že vy všichni žijete střetem zájmů Babiše. Řekl jsem, že to vyřeším, až na to přijde čas." Kdy přijde čas, ale zase neřekl.

O jeho rozpoložení tak kromě chování možná nejlépe svědčí výtka, kterou na nádvoří Pražského hradu směřoval k novinářům. "Atmosféra v některých médiích je taková, že i když zemřu, tak oni budou stále psát, že jsem ve střetu zájmů," postěžoval si. 

Jindy bývá po tiskovce vstřícnější a odpoví i na otázky, které novináři pokládají ještě při jeho odchodu do auta. Tentokrát se o to novináři pokoušeli marně. Když ho někteří doprovázeli k dodávce, sedl si dovnitř a jen čekal, až mluvčí zatáhne dveře. Jinak mlčel. S výjimkou jedné věty: "Je zima, na shledanou." Tím jeho "účinkování" protentokrát skončilo. 

VIDEO: Je zima, na shledanou, loučil se promrzlý Babiš, který spěchal do tepla

Aktuálně.cz zachytilo chvíle, kdy rozmrzelý i promrzlý Andrej Babiš odchází od prezidenta, mluví s novináři a odjíždí z Hradu. Za potlesku příznivců. | Video: Radek Bartoníček
 
Další zprávy