"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morzeovku

před 7 minutami
"Tu debatu předčasně končím z jednoho prostého důvodu. Buď budete respektovat témata a moderátora, nebo je ta debata zbytečná," řekl moderátor České televize Václav Moravec a první část nedělního diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce ukončil o několik minut dříve než plánoval. Moravec tím reagoval na neustálé hádky Jindřicha Rajchla (PRO), Patrika Nachera (ANO) a Zdeňka Hřiba (Piráti).
Moderátor Václav Moravec. | Video: X/vaclavmoravec

V debatě týkající se uspořádání Poslanecké sněmovny po volbách se spolu s Hřibem, Nacherem a Rajchlem potkal také dosluhující ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Její začátek nenaznačoval pozdější vyhrocený průběh. Postupně se však diskuze měnila v překřikování, přehlížení role moderátora a ve vzájemné obviňování účastníků pořadu navzájem.

Například předseda Pirátů vytáhl na Rajchla (PRO) kauzu údajného tunelování pražského tenisového klubu v roce 2023. Nacher (ANO) konfrontoval Hřiba s článkem o údajném neoprávněném pobírání odměn z představenstva PRE Holding.

"Tak znovu, já to možná budu říkat pomaleji, nebo to možná budu tady vyťukávat morzeovkou," řekl Nacher během diskuze, kde se nejvíce rozohnil v samém závěru při probírání (ne)předložení státního rozpočtu ze strany vlády Petra Fialy (ODS), kolem kterého se vedou plamenné diskuze.

Moravec nakonec debatu předčasně ukončil. Později se k průběhu vyjádřil na svém účtu na sítí X právě v Morseově abecedě. "Slušnost není slabost. Pánové dnes nechtějí chápat, že už je po volbách. Zkrácená debata politiků a delší diskuze odborníků potvrzuje, že čas je drahý, abychom jím plýtvali na hádky," napsal moderátor.

 
Část pořadu Otázky Václava Moravce skončil předčasně. Šlo o reakci na hádky Jindřicha Rajchla (PRO), Patrika Nachera (ANO) a Zdeňka Hřiba (Piráti).
