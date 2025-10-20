"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morzeovku

V debatě týkající se uspořádání Poslanecké sněmovny po volbách se spolu s Hřibem, Nacherem a Rajchlem potkal také dosluhující ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Její začátek nenaznačoval pozdější vyhrocený průběh. Postupně se však diskuze měnila v překřikování, přehlížení role moderátora a ve vzájemné obviňování účastníků pořadu navzájem.
Například předseda Pirátů vytáhl na Rajchla (PRO) kauzu údajného tunelování pražského tenisového klubu v roce 2023. Nacher (ANO) konfrontoval Hřiba s článkem o údajném neoprávněném pobírání odměn z představenstva PRE Holding.
"Tak znovu, já to možná budu říkat pomaleji, nebo to možná budu tady vyťukávat morzeovkou," řekl Nacher během diskuze, kde se nejvíce rozohnil v samém závěru při probírání (ne)předložení státního rozpočtu ze strany vlády Petra Fialy (ODS), kolem kterého se vedou plamenné diskuze.
Moravec nakonec debatu předčasně ukončil. Později se k průběhu vyjádřil na svém účtu na sítí X právě v Morseově abecedě. "Slušnost není slabost. Pánové dnes nechtějí chápat, že už je po volbách. Zkrácená debata politiků a delší diskuze odborníků potvrzuje, že čas je drahý, abychom jím plýtvali na hádky," napsal moderátor.
Pro hosty dnešních Otázek si to dovolím ještě vyťukat morseovkou:— Václav Moravec (@vaclavmoravec) October 19, 2025
... .-.. ..- ... -. --- ... - / -. . -. .. / ... .-.. .- -... --- ... - .-.-.-
.--. .- -. --- ...- . / -.. -. . ... / -. . -.-. .... - . .--- .. / -.-. .... .- .--. .- - --..-- / --.. . / ..- --.. / .--- . /… pic.twitter.com/e7OhDmP99J