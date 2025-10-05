Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

"Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. Už to nebude podpora na benzin pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzín i úhradu elektriky," zní část zprávy, která se krátce po zveřejnění konečných volebních výsledků objevila na facebookovém profilu Vidlákovy Kydy. Patří Danielu Sterzikovi alias Vidlákovi, šéfovi hnutí Stačilo!, který tak své podporovatele prosí o peníze. Ve volbách totiž uskupení s vesměs komunisty na kandidátkách neuspělo.
Jak Sterzik přiznal, počítal s dvouciferným výsledkem. Hnutí nakonec získalo 4,3 procenta, a nedostalo se tak přes pětiprocentní hranici potřebnou ke vstupu do dolní parlamentní komory. Pro jejich pokladnu je ale zásadní, že překročili tříprocentní hranici. Tím pádem totiž hnutí, jehož součástí je KSČM a SOCDEM, dosáhne na příspěvek od státu, který se právě od této hranice získaných hlasů voličů vyplácí. Ročně jde o zhruba 6 milionů korun, celkem za volební období půjde o sumu 24,2 milionu korun.
Stačilo! bude mít i jako mimosněmovní uskupení nárok na stálý příspěvek na činnost. Stát ho vyplácí od zisku tří procent hlasů. Hnutí, v němž kandidovali mimo jiné zástupci KSČM a SOCDEM, bude dostávat 8,6 milionu korun ročně.
Porovnání zisků stran za voličské hlasy ve volbách
|Formace
|Částka v roce 2025
|ANO
|194 050 700
|Spolu
|131 334 600
|STAN
|63 151 200
|Piráti
|50 453 700
|SPD
|43 761 100
|Motoristé sobě
|38 060 100
|Stačilo!
|24 203 100
Náklady na volby tak hnutí finančně nepoloží, byť si na kampaň půjčilo. Šlo o třicet milionů korun, za které hnutí ručilo budovou v Brně, již vlastní komunisté. Celkový rozpočet kampaně pak činil 40 milionů.
Nyní vyvstává otázka, jak se přerozdělí peníze, které Stačilo! od státu utrží. Oficiálně totiž patří hnutí, ne komunistům či SOCDEM.
"Žádné přerozdělování se nekoná," uvedl dříve mluvčí hnutí Roman Roun. To pak pro Hospodářské noviny potvrdila i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Deník Aktuálně.cz ohledně financí oslovil i Janu Maláčovou ze SOCDEM, ale do vydání textu na otázky nereagovala.
To například konkurenční hnutí SPD si se spolukandidáty rozdělení peněz dohodli dopředu. Na jejich kandidátce se objevili i zástupci Svobodných, Trikolory a PRO.
"Předběžně jsme si říkali, že náš dar do kampaně bude asi milion korun. A dohoda je, že SPD by nám měla přibližně tuto částku pak ročně dávat - každý jeden rok milion," uvedl předseda Svobodných Libor Vondráček.
Pokud se peníze od státu budou přerozdělovat v rámci Stačilo!, bude o tom rozhodovat vedení, ve kterém sedí právě Sterzik. Ten nyní přiznává, že se hnutí finančně udrží. "Hnutí Stačilo! zůstalo za (mými) očekáváními, ale ze státního příspěvku zvládne uhradit všechny své závazky," napsal. Případné peníze, které by od svých podporovatelů vybral, by tak využil pro svou potřebu.
"Tři roky jste mě podporovali, tři roky jste věřili mé práci, tři roky jste drželi mě i moji rodinu, tři roky jsem se nemusel bát, z čeho zaplatím složenky," píše na svém facebookovém profilu. Žil tak prý například z peněz, které vydělal vydáním své první knihy.
Sterzik také dva roky vede neziskovku s názvem Institut českého venkova, na kterou vybírá peníze. "Institut funguje, lidé posílají v drobných částkách příspěvky, ale protože jsem skutečně velký bloger, je těch příspěvků poměrně hodně," uvedl dříve pro Aktuálně.cz.
I nyní se při výběru peněz zaštiťuje svým blogem. "Pokud je pro vás toto přijatelné, číslo účtu znáte. Vše bude řádně vykázáno i řádně zdaněno. Pokud ne, nic se neděje, půjdu do práce a budu zase psát po večerech," uvedl ve vyjádření na sociálních sítích.