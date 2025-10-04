Datavize

Jak volili vaši sousedé před čtyřmi lety? Proklikejte si nejpodrobnější mapu okrsků

Štefan Novák Aleš Vojíř Štefan Novák, Aleš Vojíř
před 2 hodinami
Kolik procent hlasů získaly strany, hnutí či koalice ve sněmovních volbách v roce 2021 v jednotlivých okrscích? Jak dopadly volby ve vaší ulici? Jak volili vaši sousedé? To ukazuje podrobná okrsková mapa Aktuálně.cz.

V mapě je možné filtrovat vítěze v daných okrscích. Pro zjednodušení je možné vybrat najednou ty okrsky, ve kterých zvítězila uskupení, která po volbách sestavila vládu, a poté ty okrsky, kde vyhrálo opoziční ANO či SPD, případně ostatní koalice, strany či hnutí.

Výsledky sněmovních voleb v roce 2021 v okrscích

načítám výsledky
ANO Vládní koalice po volbáchKDU-ČSL, ODS, Piráti, STAN, TOP 09 SPD ostatní

Hranice okrsků, data: Český statistický úřad

Celostátní výsledky voleb byly v roce 2021 zajímavé i tím, že koalice Spolu zvítězila nejtěsnějším rozdílem v historii samostatné České republiky. Prvního a druhého dělilo pouhých 0,67 procentního bodu, konkrétně 35 765 hlasů. Kvůli způsobu přepočítávání hlasů ale vítězná koalice Spolu získala o jeden mandát méně než hnutí ANO.

 
