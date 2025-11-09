Jurečka prolomil hradbu mlčení. Řekl, jak to je s chybějícími miliardami v rozpočtu

Úředníci prý byli donucení nedat do rozpočtu ministerstva práce na příští rok některé mandatorní výdaje, protože bylo před volbami, chybí tam 32 miliard. V nedělním pořadu Partie na CNN Prima News to prohlásil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. S informací, že na resortu práce chybí zmíněná suma, přišla už v pátek Alena Schillerová (ANO).
Její stranický kolega Havlíček teď tvrdí, že úředníci na nátlak nepřiznali v rozpočtu Jurečkova ministerstva práce povinné výdaje. A naznačil, že záměrně zkreslili plán výdajů.
"Takovou informaci odmítám, každý rok jsem poslouchal, že nám v rozpočtu ministerstva práce chybí peníze na mandatorní i další výdaje, a nikdy se takové prognózy nenaplnily," řekl obratem Jurečka deníku Aktuálně.cz. Dosluhující ministr nicméně připouští, že vzhledem k obrovskému rozpočtu a parametrům, které dopředu nelze přesně odhadovat, "nikdy nelze na miliardu přesně dopočítat všechny výdaje".
Kde mohou peníze v řádu miliard korun chybět, jsou výdaje na takzvanou superdávku, tvrdí Jurečka. A zdůraznil, že může jít maximálně o jednotky, nikoli desítky miliard. "To jsme ale i v důvodové zprávě jasně říkali, že výdaje na superdávku mohou být nižší než dnes, nebo také vyšší než dnes," dodal Jurečka.
V důvodové zprávě k superdávce se píše, že může ušetřit až sedm miliard korun, anebo zatížit státní rozpočet dvěma miliardami korun. Nelze to odhadnout, protože není jasné, kolik lidí ji nakonec bude čerpat a zda třeba donutí někoho si namísto čerpání dávek najít práci.
Podobně vysvětloval tento týden situaci okolo rozpočtu ministerstva práce ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS). "Nikdy nevíte, kolik lidí nastoupí do důchodu, kolik lidí nastoupí do předčasného důchodu, nelze odchylku vyloučit," tvrdil tento týden Stanjura.